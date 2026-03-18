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Pullaro encabezó una reunión de gabinete ampliado y se despegó de Milei

“En Santa Fe llevamos adelante un modelo de cambios y transformaciones sin motosierra, y con sensibilidad social”, sostuvo el gobernador

18 de marzo 2026 · 19:28hs
Pullaro encabezó una reunión de gabinete ampliado y se despegó de Milei

El gobernador Maximiliano Pullaro participó este miércoles de una reunión de trabajo interministerial donde los representantes de las áreas más importante de su gestión expusieron las acciones de gobierno bajo la consigna “decisiones que le cambian la vida a la gente”.

Durante la actividad, Pullaro remarcó: “Desde que asumimos sabíamos que no eran momentos sencillos los que nos iban a tocar, pero estábamos convencidos que veníamos a cambiar la realidad de la provincia”.

>> Leer más: Pullaro: "El garantismo es una ideología defendida por el kirchnerismo que le hizo mucho daño al país"

“Había un Estado nacional que se retiraba absolutamente de todo y empezaba a decir que iba a recortar un montón de fondos, y que las provincias nos íbamos a tener que arreglar como pudiésemos”, recordó Pullaro, y comparó: “Tomamos decisiones difíciles en ese contexto. Estábamos golpeados por la violencia y hoy podemos ver cómo el domingo, en Rosario, 300.000 personas fueron a un recital al aire libre en el Monumento a la Bandera, sin una sola denuncia de robo de un celular”, ejemplificó el gobernador para dar cuenta de la baja de la violencia y el delito.

Respecto a la Educación, el gobernador recordó que “en 2023 los estudiantes habían tenido 150 días de clases y, como habíamos prometido, el año pasado tuvimos 185 y este año vamos a tener 187”. Asimismo, el mandatario destacó que “salvamos la Caja de Jubilaciones provincial, que pertenece a todos los santafesinos. Hoy una jubilación intermedia en Santa Fe es de un $ 1.800.000 cuando la jubilación intermedia del orden nacional son $ 600.000. Y logramos con decisión reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones”, enfatizó.

Obra pública y el sistema productivo

“Dijimos que veníamos a fortalecer al sistema productivo y empezamos con las obras en los gasoductos que durante años no se concretaron. Dijimos que creíamos en el Estado y cuidar el Estado es cuidar las empresas públicas como Assa y la EPE; tuvimos que tomar decisiones valientes para que puedan ser eficientes y no sean un costo del Estado, porque sino, vienen los que no creen en el Estado y plantean que la única alternativa es regalársela al sector privado, como ya lo hicieron décadas atrás con el Banco Provincial de Santa Fe”, recordó Pullaro.

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Transformar la provincia

En esa línea, el gobernador pidió a los presentes: “Salgamos con orgullo a defender los cambios y las transformaciones que llevamos adelante en la provincia. Hagámoslo con la firme convicción y con la frente alta, porque no lo hicimos con la motosierra, lo hicimos con mucha sensibilidad social, porque durante todo este tiempo invertimos en infraestructura productiva, educativa, en seguridad. Mejoramos la seguridad, la obra pública, la educación y la producción”, resaltó. Y agregó: “A ningún santafesino ni santafesina le faltaron los alimentos ni los medicamentos, porque ahí siempre estuvo el Estado para acompañar a quienes más lo necesitaban”.

Por último Pullaro manifestó: “Desde acá podemos mostrar que puede haber un modelo virtuoso, un modelo que cuida el peso, un modelo que es eficiente a la hora de gestionar, que trabaja mucho, pero que lo hace con mucha sensibilidad, sin abandonar a nadie, porque es en lo que creemos y es en lo que nosotros nos formamos”.

“Decisiones que cambian la vida de la gente”

Durante la exposición del Ministerio de Justicia y Seguridad, su titular, Pablo Cococcioni, junto a Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de Información, mostraron resultados de la persecución del tráfico de drogas. Cococcioni destacó los logros en la lucha contra el narcotráfico y la violencia, con una disminución del 65 % en homicidios en lo que va del año. También, se refirió a la creación de un nuevo paquete de leyes para continuar mejorando la seguridad en la provincia.

Al momento de hablar de la Educación, el ministro José Goity destacó los logros del Plan Raíz: el programa de alfabetización que busca garantizar que todos los niños estén alfabetizados al finalizar el tercer grado, y puso como ejemplos las mediciones de fluidez lectora en los más chicos, que ya muestran importantes avances.

En una presentación conjunta, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, mostraron el impacto de las políticas productivas y energéticas.

A su turno, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó las mejoras implementadas en los procesos de licitación de obras públicas y sostuvo que, con una gestión eficiente de los recursos, es posible y necesario, avanzar en infraestructura en toda la provincia, y mostró ejemplos de obras emblemáticas que se llevan adelante en diferentes localidades.

Antes, la titular de ASSA, Renata Ghilotti repasó los cambios en la empresa y las inversiones que se llevan adelante donde la entidad de agua tiene presencia.

Scaglia junto a Macri

La diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia participará este jueves, en Parque Norte (Caba), de la reunión de los principales referentes del PRO, que junto a Mauricio Macri analizarán estrategias electorales.

Scaglia preside el partido amarillo en Santa Fe y ocupa su banca en nombre de Provincias Unidas (PU). Macri fogonea de cara a 2027 una construcción que se desmarque de los libertarios y del kirchnerismo.

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