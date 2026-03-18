Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado

El asesinato de Mariano Nicolás Barea, ocurrido en ocasión de robo, fue el 2 de febrero de 2023 en el barrio Tío Rolo

A Mariano Barea lo mataron en febrero de 2023 para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado.

Un asesinato en ocasión de robo ocurrido en febrero de 2023 llegó a juicio este miércoles con una pena solicitada de 22 años y medio para el acusado. El crimen ocurrió en el barrio Tío Rolo, cuando la víctima iba en una moto y fue atacado con un cuchillo.

La muerte de Mariano Nicolás Barea, que tenía 26 años, ocurrió el 2 de febrero de 2023. Si bien al principio trascendió que había sido en medio de una discusión familiar, finalmente se supo que fue tras un intento de robo.

Este miércoles comenzó el juicio oral contra Alejandro Fernández, acusado de homicidio en ocasión de robo. La fiscal Andrea Vega, a cargo de la acusación, solicitó la condena de 22 años y 6 meses de prisión

El crimen de Mariano Barea

En la audiencia de este miércoles la fiscal Vega reconstruyó la secuencia del crimen de Barea. Se remontó a la madrugada del 2 de febrero de 2023, cuando la víctima y su pareja salieron de una casa de Avellaneda al 6600 para ir a comprar una bebida. En ese momento escucharon un ruido en el patio de la vivienda, por lo que decidieron separarse y caminar en sentidos contrarios para detectar de dónde provenía.

>> Leer más: Cocaína en la Terminal: denuncia anónima y tres imputados por traer droga en micros desde Salta

En ese marco, según la acusación, Alejandro Fernández observó a Barea, que iba en su moto, y fue en su dirección. Se metió por un pasillo y al llegar a Avellaneda sorprendió a la víctima con una puñalada en la espalda.

Minutos después Barea se encontró con su pareja, quien lo vio llegar sin la moto y tomándose la herida. De inmediato alcanzó a ver a Fernández, quien se aprontaba para llevarse el rodado pero desistió al ver a la mujer.

En un principio trascendió que la víctima había sido asesinada por su cuñado en medio de una discusión, e incluso hubo un detenido. Pero la investigación dio un giro con la detención de Fernández, que este miércoles comenzó a ser juzgado por el tribunal compuesto por lo jueces Gonzalo López Quintana, Fernando Sosa y Nicolás Vico Gimena.