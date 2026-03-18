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Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado

El asesinato de Mariano Nicolás Barea, ocurrido en ocasión de robo, fue el 2 de febrero de 2023 en el barrio Tío Rolo

18 de marzo 2026 · 17:26hs
A Mariano Barea lo mataron en febrero de 2023 para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado.

A Mariano Barea lo mataron en febrero de 2023 para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado.

Un asesinato en ocasión de robo ocurrido en febrero de 2023 llegó a juicio este miércoles con una pena solicitada de 22 años y medio para el acusado. El crimen ocurrió en el barrio Tío Rolo, cuando la víctima iba en una moto y fue atacado con un cuchillo.

La muerte de Mariano Nicolás Barea, que tenía 26 años, ocurrió el 2 de febrero de 2023. Si bien al principio trascendió que había sido en medio de una discusión familiar, finalmente se supo que fue tras un intento de robo.

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Este miércoles comenzó el juicio oral contra Alejandro Fernández, acusado de homicidio en ocasión de robo. La fiscal Andrea Vega, a cargo de la acusación, solicitó la condena de 22 años y 6 meses de prisión

El crimen de Mariano Barea

En la audiencia de este miércoles la fiscal Vega reconstruyó la secuencia del crimen de Barea. Se remontó a la madrugada del 2 de febrero de 2023, cuando la víctima y su pareja salieron de una casa de Avellaneda al 6600 para ir a comprar una bebida. En ese momento escucharon un ruido en el patio de la vivienda, por lo que decidieron separarse y caminar en sentidos contrarios para detectar de dónde provenía.

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En ese marco, según la acusación, Alejandro Fernández observó a Barea, que iba en su moto, y fue en su dirección. Se metió por un pasillo y al llegar a Avellaneda sorprendió a la víctima con una puñalada en la espalda.

Minutos después Barea se encontró con su pareja, quien lo vio llegar sin la moto y tomándose la herida. De inmediato alcanzó a ver a Fernández, quien se aprontaba para llevarse el rodado pero desistió al ver a la mujer.

En un principio trascendió que la víctima había sido asesinada por su cuñado en medio de una discusión, e incluso hubo un detenido. Pero la investigación dio un giro con la detención de Fernández, que este miércoles comenzó a ser juzgado por el tribunal compuesto por lo jueces Gonzalo López Quintana, Fernando Sosa y Nicolás Vico Gimena.

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