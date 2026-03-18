Robo de moto, persecución y choque: uno de los delincuentes intentó disfrazarse de repartidor

El Mundo
El asesor de antiterrorismo de Trump renunció con duras críticas a la guerra
Ovación
Crece el escándalo en la Copa Africana: le sacaron el título a Senegal
Policiales
Barrio San Francisquito: acusan a un clan de matar, amenazar y vender droga
Policiales
La defensa del juez Salmain sostiene que la causa no tiene pruebas suficientes
La Ciudad
Con clases públicas, los universitarios reclaman por la ley de financiamiento
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El precio de la nafta súper volvió a subir en Rosario y ya cuesta 1.800 pesos
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Murió en un incendio mientras su hijo intentaba apagar el fuego
La Ciudad
Dengue: el fallecimiento de una mujer encendió el alerta en la provincia
La Ciudad
Nueva subasta pública en Rosario con bienes de organizaciones delictivas
Policiales
Santa Fe: cuatro imputados por llevar $357 millones ocultos en una camioneta
Economía
La provincia alerta que "la recesión está instalada" y pide que Nación se mueva
POLICIALES
Derribaron un búnker de drogas en Tablada ligado a balaceras y amenazas
Salud
Argentina oficializó su salida de la OMS: duras críticas de profesionales de la salud
Policiales
Segunda balacera en Cabín 9 en 24 horas: internaron a un hombre herido
LA CIUDAD
Parto en la calle: policías asistieron a una mujer que dio a luz dentro de un auto
Policiales
La apuñalaron en la cara con una tijera a la salida de un boliche en pleno centro