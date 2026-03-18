Robo de moto, persecución y choque: uno de los delincuentes intentó disfrazarse de repartidor El asalto y el posterior seguimiento de la Policía sucedió en la noche del martes en la zona noroeste de Rosario. 18 de marzo 2026 · 07:57hs

Foto: Policía de Santa Fe. Persecución y choque. Los delincuentes derraparon en Fraga y Franklin y fueron aprehendidos La réplica de arma de fuego que se habría utilizado en el asalto

Dos delincuentes de 27 y 23 años fueron detenidos en las últimas horas del martes tras haber asaltado a un motociclista en la zona noroeste. Según la versión oficial, los ladrones fueron detectados por la Policía en las inmediaciones, lo que derivó en una persecución por distintas calles hasta que los sospechosos perdieron el control de rodado y terminaron cayendo al pavimento. Uno de los detenidos llevaba una mochila de una aplicación de Pedidos Ya.

Todo comenzó a partir de un robo calificado ocurrido alrededor de las 21.30, en n French y Larrea. De acuerdo con voceros policiales, en ese lugar dos delincuentes interceptaron a un motociclista y a punta de pistola de robaron el vehículo, una moto marca Rouser NS 200 de color blanca y detales en azul.

Poco después, los sospechosos fueron ubicados por la Policía en Provincias Unidas y Génova mientras circulaban en una moto de las similares características a la robada. Los efectivos policiales dieron la voz de alto para identificarlos, pero los sujetos se dieron a la fuga por Provincias Unidas en contramano.

Cómo terminó la persecución de los sospechosos Así comenzó una persecución por distintas calles. Según el parte policial, los sospechosos doblaron por José Ingenieros hacia el este y luego tomaron por Faga hacia el sur. Pero cuando llegaron al cruce de Fraga y Franklin perdieron el control del vehículo, cayeron al pavimento y fueron aprehendidos.

>> Leer más: Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro réplica de arma Posteriormente, la Policía tomó conocimiento por parte de la víctima del robo que los delincuentes, al emprender la huida con la moto, habían descartado en el lugar donde sucedió el asalto una réplica de arma de fuego. Los asaltantes fueron identificados Brian B., de 23 años, y Nahuel B., de 30. Ambos fueron derivos a la Seccional 12ª.