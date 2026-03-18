Desembarco de Uber Eats: el sindicato de cadetes lamenta que el rubro seguirá precarizado

Nicolás Martínez, integrante del gremio, advirtió que a pesar de la gran inversión anunciada por la empresa no mejorará la situación de los trabajadores

Los cadetes sostienen que la precarización de las condiciones en las que trabajan se profundizarán tras el anuncio de Uber

La empresa Uber fue noticia en la región al anunciar una inversión 500 millones de dólares en el país , y Rosario fue una de las cuatro ciudades elegidas para presentar aplicación Uber Eats para el traslado de comidas, además de personas. Nicolás Martínez, secretario general del Sindicato de Cadetes de Rosario , brindó su mirada crítica sobre el anuncio de la compañía internacional, al considerar que las condiciones de precarización laboral seguirán presentes para los trabajadores del sector.

“Uber Eats ya estaba funcionando . Nosotros no estamos en contra de la empresa, pero sí de la metodología de trabajo y de la explotación que ejerce. Somos un rubro sumamente precarizado y estas compañías profundizan más esa situación, porque no reconocen derechos laborales ni a los trabajadores como tales”, destacó Martínez a LT8 .

El representante de los cadetes dijo que todo esto se da en el contexto “de una reforma laboral, en donde se nombra a los trabajadores de plataformas, pero solo para decir que son independientes y se legaliza la precarización. No hay un solo derecho para nuestro sector con la ley que se aprobó. Solo favorece para que las empresas nos precaricen legalmente”.

Martínez recordó que el régimen laboral de los cadetes “es totalmente irregular. Cada empresa hace lo que quiere. No hay controles" . Planteó: "Hace unos días presentamos un proyecto de ley a nivel provincial , que de hecho lo habíamos presentado hace dos años, para que haya algún tipo de regulación. Por lo menos que haya un registro para saber cuántos somos, para qué empresa trabajamos, cuáles son los vehículos afectados”.

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Al ser consultado sobre cuáles son los márgenes de ganancias en promedio que puede obtener un cadete, Martínez sostuvo que “cada uno trabaja como puede y eso hace que todo sea muy variable. Para poder subsistir hay compañeros que trabajan 13 o 14 horas por día arriba de un vehículo, para recaudar un millón de pesos por mes, trabajando en moto o en bicicleta. En el caso de la bicicleta se rinde menos porque se llevan menos pedidos y las empresas pagan por cantidad de pedidos”.

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Cuánto gana un cadete por las plataformas

“Hay compañeros que trabajan por hora para algún comercio específico, así es un poco más fácil regular. La noticia de Uber Eats corrió por redes sociales como que llega una inversión al país, pero si ese es el futuro que quieren para los trabajadores estamos complicados. Con las aplicaciones trabajan personas que ya tienen otro empleo de 8 horas, y que están tres horas más haciendo repartos o trasladando gente si tienen auto”, subrayó Martínez.

El representantes de los cadetes aseguró que un servicio standard por traslado de comida tiene un costo promedio de 2.500 pesos. “A eso hay que descontar combustible, mantenimiento del vehículo. No es un ingreso neto. No tenemos ninguna cobertura. Nos hacen pagar un seguro de vida o por accidente. En la ley de reforma laboral se habla del pago obligatorio de un seguro, pero no queda claro si lo paga la empresa o el trabajador. No es como lo quieren hacer ver, no sos libre de lo que querés. Queremos que haya más trabajo, más empresas, pero con condiciones dignas”.

“Además, hay menos trabajo porque se volcó más gente a la actividad. Está el que se quedó sin trabajo y el que busca un mango adicional. También los comercios cada vez venden menos, porque hay menos consumos. Entonces el trabajo rinde menos", concluyó.