Fue a quejarse por multas mientras se llevaban otro auto y atropelló a un inspector

Un operativo de rutina terminó con un comerciante demorado y un agente de tránsito hospitalizado por lesiones

Las infracciones en estacionamiento son el motivo más frecuente de las multas de tránsito en Rosario . En ese contexto, un hombre de 62 años fue detenido este martes por una acción inusitada. Según fuentes oficiales, salió a la calle a discutir con los inspectores que iban a llevarse otro coche, atropelló a un agente y escapó con su vehículo.

El arresto fue el desenlace de un operativo de rutina que se había iniciado a la mañana en San Juan al 1100 . Si bien el conductor huyó tras haber embestido al empleado municipal, poco después regresó al lugar y se puso a disposición de la policía para responder ante la denuncia.

Mientras Jorge B. se encontraba bajo custodia en la comisaría 2ª tras el violento incidente en el barrio Echesortu, el inspector fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). El primer parte médico indica que sufrió lesiones leves en el tórax, el codo y el pie .

El personal de la Secretaría de Control y Convivencia había ido a la esquina de San Juan y San Nicolás para llevarse un Fiat Palio que estaba estacionado frente a la parada de colectivos . Su dueña lo había dejado allí para ir a un gimnasio cercano pero la persona que reaccionó ante esta intervención no fue ella, sino un segundo automovilista.

Detenido San Juan 1100 3 Foto: Policía de Santa Fe.

Mientras los agentes preparaban la remisión, Jorge B. salió de una tienda veterinaria de la cuadra y empezó a increparlos por las multas que él había recibido. Esta discusión fue el prólogo de una acción más violenta que derivó en su aprehensión.

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De acuerdo al reporte de la Policía de Acción Táctica (PAT), el comerciante se subió a su Renault Sandero luego del altercado, hizo una maniobra brusca a alta velocidad y embistió a uno de los inspectores con una de las ruedas traseras. Inmediatamente después del golpe, se retiró del lugar.

Detenido San Juan 1100 2 Foto: Policía de Santa Fe.

A partir de la denuncia, la víctima fue atendida por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Si bien se encontraba fuera de peligro, la llevaron al Heca para continuar con el tratamiento por precaución.

Jorge B. volvió a la zona de su negocio unos minutos después. Por entonces, la policía ya estaba vigilando la zona en alerta por lo ocurrido. En ese momento se identificó como el conductor que había realizado la maniobra peligrosa e indicó dónde había dejado su vehículo. Según fuentes consultadas por Telefe Rosario, hasta la noche continuaba demorado en la seccional de Paraguay al 1100, donde también quedó secuestrado el Renault Sandero.