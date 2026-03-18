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En Rosario, la canasta básica acumuló un alza de 15,9% en los dos primeros meses del año

Aumentó 8% en febrero en Rosario y superó los $523 mil por adulto. El incremento interanual alcanza el 34,7%. Se consolida la presión sobre los ingresos de los hogares rosarinos

18 de marzo 2026 · 12:29hs
Canasta básica. Un adulto necesitó $523.687 durante el segundo mes del año.

Archivo (Celina Mutti Lovera / La Capital)

Canasta básica. Un adulto necesitó $523.687 durante el segundo mes del año.

La canasta básica total (CBT) en Rosario registró en febrero un aumento del 8% respecto de enero, y consolidó así una aceleración en el costo de vida en el inicio del 2026, de acuerdo al último informe de la Usina de Datos UNR. De esta forma una familia compuesta por dos adultos y dos niños necesitó más de $1,5 millón para cubrir los gastos del hogar.

En términos acumulados, la CBT ya registra un incremento del 15,9% en los dos primeros meses del año, lo que da cuenta de una dinámica inflacionaria intensa desde el arranque de 2026. En la comparación interanual, la suba alcanza el 34,7%, confirmando una tendencia de aumentos sostenidos en los últimos doce meses.

El valor de la CBT para un adulto equivalente alcanzó los $523.687 durante el segundo mes del año. La suba mensual se produjo en un contexto de fuerte presión de los alimentos, que volvieron a liderar los incrementos dentro de la estructura de gastos de los hogares.

En paralelo, la canasta básica alimentaria (CBA) —que marca la línea de indigencia— aumentó 9% en febrero, por encima de la CBT. Este comportamiento respondió principalmente a subas significativas en productos frescos, especialmente frutas, lácteos, verduras y tubérculos, que tienen una alta incidencia en el consumo cotidiano.

El informe señala que el mayor dinamismo del componente alimentario frente al resto de los bienes y servicios provocó una caída en la inversa del coeficiente de Engel (ICE), que se redujo 0,9% en el mes. Este indicador, utilizado para estimar la CBT, reflejó que los alimentos ganaron peso relativo dentro del gasto total, lo que moderó parcialmente el aumento de la canasta total frente a la alimentaria.

Situación por tipo de hogar

Al observar el impacto por tipo de hogar, desde la Usina de Datos UNR indicaron que la suba mensual de febrero se replicó de manera relativamente homogénea, con variaciones cercanas al 8% en todos los casos. Sin embargo, los valores absolutos muestran fuertes diferencias: una familia tipo de cuatro integrantes propietaria necesitó $1.553.520 para no ser pobre, mientras que un hogar monoparental sin vivienda propia requirió $1.266.631.

En tanto, un adulto propietario debió afrontar un gasto de $442.117 para cubrir la canasta total, mientras que dos jóvenes sin vivienda propia necesitaron $1.191.363, lo que evidencia el peso del alquiler en los hogares pequeños.

Como referencia de lo que necesita cada hogar, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) presentó el viernes pasado la Canasta Básica del Hogar Trabajador —que mide los verdaderos costos de vida de la familia de los asalariados— y determinó que los argentinos necesitan $2.706.923 de ingreso de bolsillo como mínimo para vivir dignamente. El informe detalló que para alcanzar ese monto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil debiera ser de 8 veces su valor actual. De esta forma, se podrían cubrir las 9 necesidades básicas que indica la Constitución Nacional: alimentación ($618.583), vivienda ($533.942), salud ($329.582), cultura y educación ($233.852), vestimenta ($138.693), transporte y vacaciones/esparcimiento ($554.511), previsión ($297.762).

La semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Ipec) presentó el Indice de Precios al Consumidor (IPC) nacional de febrero. Marcó una suba de 2,9% y se mantuvo así el nivel más alto desde marzo de 2025. Pero en la mayoría de los regiones, el indicador llegó al 3% o lo superó. Los tarifazos y el aumento de las carnes impulsaron las alzas.

Durante el segundo mes del año la inflación del primer bimestre fue de 5,8% y la interanual del 33,1%. Los precios regulados, como las tarifas de electricidad, agua y gas, subieron 4,3%, mientras que el IPC núcleo, relacionado a los consumos más estables como alimentos, registró un alza de 3,1%. En cambio hubo deflación en los precios estacionales (-1,3%), que incluyen algunas frutas y verduras o rubros como el turismo.

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