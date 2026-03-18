Reabrieron su negocio tras la pandemia y sufrieron un robo al cuarto día

Un falso cliente amenazó a la hija de la dueña de la fiambrería y a una empleada en el barrio Echesortu a pesar de que había cámaras de video

Dos mujeres que estaban a punto de terminar su jornada laboral fueron víctimas este martes de un robo registrado en video en el barrio Echesortu . La dueña recordó que habían cerrado el negocio por la crisis derivada de la pandemia y llevaban apenas cuatro días trabajando de nuevo en ese local.

El delincuente ingresó minutos después de las 20 y se llevó alrededor de 200.000 pesos de la fiambrería ubicada en Castellanos al 1400 . También se llevó el celular de la hija de la comerciante , una joven de 19 años, y la riñonera de una empleada.

El ladrón simuló que iba a comprar algo a la tienda de la esquina del pasaje Zavalla pero luego amenazó a las víctimas y les advirtió que tenía un arma de fuego . A continuación las obligó a meterse en el baño y escapó con el botín. Tanto este episodio como la huida quedaron filmadas por distintas cámaras de vigilancia instaladas dentro y fuera del inmueble.

El falso cliente entró vestido con una camisa de jean y una gorra blanca. En primer lugar, le arrebató una cuchilla a la empleada que estaba detrás del mostrador de quesos y fiambres.

La hija de la dueña no llegó a ver al maleante porque había ido al sector del baño. Cuando volvió hacia el salón principal, el ladrón la amenazó y le exigió el dinero que tenía en la caja registradora.

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Una vez que reunió los billetes, el teléfono móvil y demás pertenencias, el delincuente salió a la calle y se dio cuenta de que había sido filmado. En ese momento volvió a entrar y pidió que le dijeran dónde estaban las cámaras pero le respondieron que funcionaban a través de una aplicación, de modo que no pudo sabotear ningún dispositivo para eliminar las imágenes.

El último dato llamativo en torno al robo es que el delincuente llegó y se fue en su bicicleta sin llamar la atención en una zona donde también se dictan clases de baile. A partir de las grabaciones, la propietaria constató que el sospechoso se fue a contramano hacia el oeste por Zavalla para llegar hasta calle Alsina.

Decepción pospandemia

"Habíamos abierto el local en pandemia y cerramos por la crisis", explicó Lorena respecto de la situación previa del negocio. Luego comentó: "Apostamos, abrimos. Pusimos un montón de plata y tiempo, sobre todo, y al cuarto día nos roban".

La comerciante añadió que la falta de seguridad ya venía preocupando a quienes viven en Echesortu desde la época anterior a la cuarentena y la emergencia sanitaria por Covid-19. "Acá siempre se dijo que era zona liberada. Pusimos plata entre los vecinos y colocamos cámaras en todas las esquinas. Después, por un problema de configuración, algunas quedaron sin funcionamiento", apuntó este miércoles a través de Telefe Rosario.

La titular del negocio quedó desconcertada ante la situación actual, ya que su hija no quiere volver a trabajar y no tiene certezas sobre las medidas que puede tomar para evitar que se repita. En este sentido, expresó: "Estamos decepcionados. Ponés todo y en un segundo te sacan toda la ilusión".