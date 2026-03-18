La Capital | Economía | riesgo país

El riesgo país superó los 600 puntos y sigue la caída de reservas

En un contexto global agitado, los bonos que cotizan en Wall Street volvieron a bajar. El dólar mayorista descendió. El blue sigue en aumento

18 de marzo 2026 · 20:35hs
El Banco Central de la República Argentina compra dólares pero al mismo tiempo pierde reservas. 

El Banco Central de la República Argentina compra dólares pero al mismo tiempo pierde reservas. 

Los bonos en dólares cayeron en Wall Street y el riesgo país volvió a superar los 600 puntos, hasta tocar su mayor nivel en más de tres meses. En cambio, el S&P Merval en dólares extendió su rebote en un jornada en la que los ADRs cerraron mixtos en EEUU. Las acciones de YPF subieron tras la decisión de un tribunal estadounidense de suspender medidas cautelares pedidas por los demandantes en el marco del juicio por la nacionalización. El dólar mayorista bajó pero las reservas también.

Los títulos soberanos en moneda dura cedieron hasta 1,3 %, de la mano del Global 2030 y Global 2035. En efecto, el riesgo país subió 3,9 % a 610 puntos. El frente geopolítico sigue sin señales de distensión: el conflicto en Medio Oriente escala y mantiene prácticamente bloqueado el Estrecho de Ormuz, que afecta cerca del 20 % del flujo global de energía. El petróleo acumula fuertes subas desde el inicio del conflicto, lo que eleva el riesgo de un nuevo shock inflacionario global con impacto directo en costos energéticos y alimentos.

En Byma, el panel líder escaló un 1,2 %, mientras que medido en dólares avanzó un 1,2 % a 1.831 puntos. En Wall Street, por su parte, los papeles argentinos cotizaron dispares: los que más subieron fueron Adecoagro (+9,5 %); YPF (+3,6 %), y Edenor (+1,8 %).

Las reservas

Las reservas brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a retroceder y tocaron un mínimo en más de dos meses. La autoridad monetaria completó 51 ruedas consecutivas de compra de dólares y se hizo con u$s58 millones en el mercado de cambiospero las reservas brutas cayeron en u$s226 millones hasta los u$s44.495 millones, el nivel más bajo desde el 9 de enero. En la semana, las arcas del Central ya acumulan pérdidas de u$s1.664 millones.

El dólar oficial cayó $2 en el segmento mayorista hasta los $1.394. Con este nivel, la cotización se posicionó a 17,3 % del techo de la banda cambiaria, que este miércoles se ubicó en $1.635,5, y amplió la brecha con el techo de la banda cambiaria a máximos desde el 1 de julio de 2025. En el segmento de contado se operaron más de u$s 389,6 millones. El blue cerró a $1.435 para la venta en las cuevas porteñas, y cumula una suba de $20 en lo que va de la semana. Está $20 más caro que el billete para la venta en Banco Nación (BNA).

La FED mantuvo las tasas

A nivel global, la Reserva Federal de EEUU (FED) mantuvo las tasas de interés sin cambios, en el orden de 3,5 %-3,75 %. La novedad vino de la mano de los cambios en las proyecciones económicas del Banco Central norteamericano, sobre todo en la inflación esperada para 2026, como consecuencia de la volatilidad en los precios internacionales del petróleo, producto de la guerra en Medio Oriente.

En su resumen trimestral, el organismo aumentó las estimaciones de inflación para 2026, de 2,4 % a 2,7 %. Esto sugiere que los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) incorporaron presiones inflacionarias adicionales, asociadas a políticas arancelarias de Donald Trump, pero sobre todo a la volatilidad de los precios del petróleo.

Durante su conferencia, el titular de la Fed, Jerome Powell, afirmó que dijo el cambio en las proyecciones de inflación en parte corresponde a la volatilidad en los precios del petróleo, pero también incluye “un reflejo del lento progreso en materia de aranceles”.

A medida que continúan las preocupaciones por el suministro de energía a nivel internacional desatadas con la guerra en Medio Oriente, los ataques a la infraestructura petrolera en la región y el bloqueo del estrecho de Ormuz, el precio del petróleo no afloja.

Wall Street en alerta

Por otra parte, son cada vez más los datos que salen a la luz sobre el crédito privado en EEUU que dan cuenta de que algo malo ocurrió, y sigue ocurriendo, en el sector. Si bien entre los expertos aún no se ponen de acuerdo sobre cuál fue el disparador, si la especulación en torno al boom de la IA o el crecimiento desigual de la economía norteamericana, sí existe un consenso: las turbulencias continuarán, al menos, durante el primer semestre de 2026.

Durante los últimos días se conoció que los fondos de deuda gestionados por empresas de calibre como Blackstone, BlackRock, Cliffwater, Morgan Stanley y Monroe Capital recibieron pedidos para retirar más de u$s10.000 millones durante el trimestre en curso. Ante ello, las firmas decidieron aplicar un “corralito” y devolver alrededor del 70 % de este total, según reveló el Financial Times.

Por su parte, desde Fortune subrayaron que a partir de septiembre del año pasado se produjo una caída histórica en las cotizaciones de las principales empresas del sector: Apollo bajó 41 %, Blackstone 46 %, Ares y KKR 48 %, mientras que Blue Owl se desplomó 66 %. Se trató de una debacle que eliminó más de u$s265.000 millones en capitalización bursátil. Se trata de fondos que otorgan préstamos privados por fuera de los mercados tradicionales y es un segmento que creció con fuerza en el último tiempo.

Existe otro dato publicado por la prensa norteamericana que puede explicar, parcialmente, esas caídas. El porcentaje de empresas que se vieron obligadas a aceptar condiciones crediticias adicionales inesperadas a mitad de la vigencia de sus acuerdos, cifra popularmente conocida como “tasa de default encubierto”, aumentó del 2,5 % al 6,4 % durante 2025, según un análisis de Lincoln International.

A diferencia del crédito tradicional, el crédito privado en EEUU no es público.

Noticias relacionadas
carne: fuerte alza de precios, menor consumo interno

Carne: fuerte alza de precios, menor consumo interno

Canasta básica. Un adulto necesitó $523.687 durante el segundo mes del año.

En Rosario, la canasta básica acumuló un alza de 15,9 % en los dos primeros meses

La Carpa de la resistencia estará en la Plaza San Martín hasta el jueves.

Gremios instalan la Carpa de la resistencia en defensa de la clase trabajadora

Las deudas de las familias siguen complicando la economía. 

Las deudas llegan al Congreso: proyectos para aliviar tarjetas explotadas

Ver comentarios

Las más leídas

Crisis universitaria: el 65 % de los docentes de la UNR cobran 250 mil pesos por mes

Crisis universitaria: el 65 % de los docentes de la UNR cobran 250 mil pesos por mes

A Newells lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

A Newell's lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

Otra renuncia en Newells: el secretario técnico del club también se fue

Otra renuncia en Newell's: el secretario técnico del club también se fue

Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Lo último

Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional, pero no lo disfrutó

Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional, pero no lo disfrutó

Un diputado compró un rifle por internet y lo recibió en el Congreso

Un diputado compró un rifle por internet y lo recibió en el Congreso

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Newell's no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

El Rojinegro profundiza sus problemas y quedó en estado de conmoción interna. Los hinchas reclamaron y hubo corridas y golpes a periodistas
Newells no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Por Aníbal Fucaraccio
Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newells
Ovación

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newell's

Evangélicos santafesinos, ruido y dilema ante el fenómeno Dante Gebel

Por Facundo Borrego
Política

Evangélicos santafesinos, ruido y dilema ante el fenómeno Dante Gebel

El bandoneonista que toca en la calle y sueña con ayudar a quienes no pueden ver

Por Mila Kobryn
La Ciudad

El bandoneonista que toca en la calle y sueña con ayudar a quienes no pueden ver

Crecen las deudas de tarjetas y en Rosario suena un plan para cancelar expensas
La Ciudad

Crecen las deudas de tarjetas y en Rosario suena un plan para cancelar expensas

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía
POLICIALES

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crisis universitaria: el 65 % de los docentes de la UNR cobran 250 mil pesos por mes

Crisis universitaria: el 65 % de los docentes de la UNR cobran 250 mil pesos por mes

A Newells lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

A Newell's lo golearon, pero un jugador de Lanús reveló que acordaron no humillarlo más

Otra renuncia en Newells: el secretario técnico del club también se fue

Otra renuncia en Newell's: el secretario técnico del club también se fue

Un opositor en Newells sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado

Newells no se ayuda a sí mismo, se hunde demasiado y renunció Sensini

Newell's no se ayuda a sí mismo, se hunde demasiado y renunció Sensini

Ovación
Rugby: en el TRL, el Regional más competitivo, se juega por la Copa Banco Macro

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: en el TRL, el Regional más competitivo, se juega por la Copa Banco Macro

Rugby: en el TRL, el Regional más competitivo, se juega por la Copa Banco Macro

Rugby: en el TRL, el Regional más competitivo, se juega por la Copa Banco Macro

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newells

Agredieron a periodistas que cubrían la manifestación de los hinchas de Newell's

Newells no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Newell's no encuentra una salida para la crisis: un grupo de socios reclamó y hubo incidentes

Policiales
Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía
POLICIALES

Otro condenado por el intento de homicidio de un kiosquero en Santa Lucía

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía

Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado

Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado

La Ciudad
Crecen las deudas de tarjetas y en Rosario suena un plan para cancelar expensas
La Ciudad

Crecen las deudas de tarjetas y en Rosario suena un plan para cancelar expensas

El bandoneonista que toca en la calle y sueña con ayudar a quienes no pueden ver

El bandoneonista que toca en la calle y sueña con ayudar a quienes no pueden ver

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay alerta sanitaria

Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay alerta sanitaria

Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas

Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones
Policiales

En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones

Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado
Policiales

Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas
La Ciudad

Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas

Tiras nasales para respirar mejor: ¿moda viral o eficacia comprobada?
Salud

Tiras nasales para respirar mejor: ¿moda viral o eficacia comprobada?

Crisis en discapacidad: nuevo paro para reclamar por la ley de emergencia
La Ciudad

Crisis en discapacidad: nuevo paro para reclamar por la ley de emergencia

Llega a Rosario una nueva edición de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal
La Ciudad

Llega a Rosario una nueva edición de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal

Cocaína en la Terminal: tres imputados por traer droga en micros desde Salta
Policiales

Cocaína en la Terminal: tres imputados por traer droga en micros desde Salta

Docentes y estudiantes de la Escuela Magnasco temen el cierre del turno noche
La Ciudad

Docentes y estudiantes de la Escuela Magnasco temen el cierre del turno noche

LA CIUDAD

Desembarco de Uber Eats: el sindicato de cadetes lamenta que seguirán precarizados

Cómo se puede votar desde Rosario para las elecciones en Italia
El Mundo

Cómo se puede votar desde Rosario para las elecciones en Italia

En Rosario, la canasta básica acumuló un alza de 15,9 % en los dos primeros meses
Economía

En Rosario, la canasta básica acumuló un alza de 15,9 % en los dos primeros meses

El tiempo en Rosario: cuándo regresan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo regresan las lluvias a la ciudad

Crece la tasa de suicidios en el norte de Santa Fe y encienden la alarma
la region

Crece la tasa de suicidios en el norte de Santa Fe y encienden la alarma

Argentina-Guatemala se jugaría en Buenos Aires: ¿Rosario no tiene chances?
Ovación

Argentina-Guatemala se jugaría en Buenos Aires: ¿Rosario no tiene chances?

Fue a quejarse por multas mientras se llevaban otro auto y atropelló un inspector
La Ciudad

Fue a quejarse por multas mientras se llevaban otro auto y atropelló un inspector

Reabrieron su negocio tras la pandemia y sufrieron un robo al cuarto día
Policiales

Reabrieron su negocio tras la pandemia y sufrieron un robo al cuarto día

Pablo Farías, muy crítico con la apertura indiscriminada de importaciones
POLITICA

Pablo Farías, muy crítico con la apertura indiscriminada de importaciones

Robo de moto, persecución y choque: un delincuente quiso disfrazarse de repartidor
POLICIALES

Robo de moto, persecución y choque: un delincuente quiso disfrazarse de repartidor

Engaños, emboscadas y femicidio: los crímenes por los que juzgan a la banda de Fran Riquelme

Por Martín Stoianovich
Policiales

Engaños, emboscadas y femicidio: los crímenes por los que juzgan a la banda de Fran Riquelme

Gremios instalan la Carpa de la resistencia en defensa de la clase trabajadora

Por Patricia Martino

Economía

Gremios instalan la Carpa de la resistencia en defensa de la clase trabajadora