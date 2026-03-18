El riesgo país superó los 600 puntos y sigue la caída de reservas

En un contexto global agitado, los bonos que cotizan en Wall Street volvieron a bajar. El dólar mayorista descendió. El blue sigue en aumento

Los bonos en dólares cayeron en Wall Street y el riesgo país volvió a superar los 600 puntos, hasta tocar su mayor nivel en más de tres meses. En cambio, el S&P Merval en dólares extendió su rebote en un jornada en la que los ADRs cerraron mixtos en EEUU. Las acciones de YPF subieron tras la decisión de un tribunal estadounidense de suspender medidas cautelares pedidas por los demandantes en el marco del juicio por la nacionalización. El dólar mayorista bajó pero las reservas también.

Los títulos soberanos en moneda dura cedieron hasta 1,3 %, de la mano del Global 2030 y Global 2035. En efecto, el riesgo país subió 3,9 % a 610 puntos. El frente geopolítico sigue sin señales de distensión: el conflicto en Medio Oriente escala y mantiene prácticamente bloqueado el Estrecho de Ormuz, que afecta cerca del 20 % del flujo global de energía. El petróleo acumula fuertes subas desde el inicio del conflicto, lo que eleva el riesgo de un nuevo shock inflacionario global con impacto directo en costos energéticos y alimentos.

En Byma, el panel líder escaló un 1,2 %, mientras que medido en dólares avanzó un 1,2 % a 1.831 puntos. En Wall Street, por su parte, los papeles argentinos cotizaron dispares: los que más subieron fueron Adecoagro (+9,5 %); YPF (+3,6 %), y Edenor (+1,8 %).

Las reservas brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a retroceder y tocaron un mínimo en más de dos meses. La autoridad monetaria completó 51 ruedas consecutivas de compra de dólares y se hizo con u$s58 millones en el mercado de cambiospero las reservas brutas cayeron en u$s226 millones hasta los u$s44.495 millones, el nivel más bajo desde el 9 de enero. En la semana, las arcas del Central ya acumulan pérdidas de u$s1.664 millones.

El dólar oficial cayó $2 en el segmento mayorista hasta los $1.394. Con este nivel, la cotización se posicionó a 17,3 % del techo de la banda cambiaria, que este miércoles se ubicó en $1.635,5, y amplió la brecha con el techo de la banda cambiaria a máximos desde el 1 de julio de 2025. En el segmento de contado se operaron más de u$s 389,6 millones. El blue cerró a $1.435 para la venta en las cuevas porteñas, y cumula una suba de $20 en lo que va de la semana. Está $20 más caro que el billete para la venta en Banco Nación (BNA).

La FED mantuvo las tasas

A nivel global, la Reserva Federal de EEUU (FED) mantuvo las tasas de interés sin cambios, en el orden de 3,5 %-3,75 %. La novedad vino de la mano de los cambios en las proyecciones económicas del Banco Central norteamericano, sobre todo en la inflación esperada para 2026, como consecuencia de la volatilidad en los precios internacionales del petróleo, producto de la guerra en Medio Oriente.

En su resumen trimestral, el organismo aumentó las estimaciones de inflación para 2026, de 2,4 % a 2,7 %. Esto sugiere que los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) incorporaron presiones inflacionarias adicionales, asociadas a políticas arancelarias de Donald Trump, pero sobre todo a la volatilidad de los precios del petróleo.

Durante su conferencia, el titular de la Fed, Jerome Powell, afirmó que dijo el cambio en las proyecciones de inflación en parte corresponde a la volatilidad en los precios del petróleo, pero también incluye “un reflejo del lento progreso en materia de aranceles”.

A medida que continúan las preocupaciones por el suministro de energía a nivel internacional desatadas con la guerra en Medio Oriente, los ataques a la infraestructura petrolera en la región y el bloqueo del estrecho de Ormuz, el precio del petróleo no afloja.

Wall Street en alerta

Por otra parte, son cada vez más los datos que salen a la luz sobre el crédito privado en EEUU que dan cuenta de que algo malo ocurrió, y sigue ocurriendo, en el sector. Si bien entre los expertos aún no se ponen de acuerdo sobre cuál fue el disparador, si la especulación en torno al boom de la IA o el crecimiento desigual de la economía norteamericana, sí existe un consenso: las turbulencias continuarán, al menos, durante el primer semestre de 2026.

Durante los últimos días se conoció que los fondos de deuda gestionados por empresas de calibre como Blackstone, BlackRock, Cliffwater, Morgan Stanley y Monroe Capital recibieron pedidos para retirar más de u$s10.000 millones durante el trimestre en curso. Ante ello, las firmas decidieron aplicar un “corralito” y devolver alrededor del 70 % de este total, según reveló el Financial Times.

Por su parte, desde Fortune subrayaron que a partir de septiembre del año pasado se produjo una caída histórica en las cotizaciones de las principales empresas del sector: Apollo bajó 41 %, Blackstone 46 %, Ares y KKR 48 %, mientras que Blue Owl se desplomó 66 %. Se trató de una debacle que eliminó más de u$s265.000 millones en capitalización bursátil. Se trata de fondos que otorgan préstamos privados por fuera de los mercados tradicionales y es un segmento que creció con fuerza en el último tiempo.

Existe otro dato publicado por la prensa norteamericana que puede explicar, parcialmente, esas caídas. El porcentaje de empresas que se vieron obligadas a aceptar condiciones crediticias adicionales inesperadas a mitad de la vigencia de sus acuerdos, cifra popularmente conocida como “tasa de default encubierto”, aumentó del 2,5 % al 6,4 % durante 2025, según un análisis de Lincoln International.

A diferencia del crédito tradicional, el crédito privado en EEUU no es público.