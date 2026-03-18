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Elecciones en Italia: qué cambios propone el referéndum y cómo votar desde Rosario

Domingo y lunes se vota en Europa, pero los ciudadanos en el exterior ya comenzaron a sufragar por correo. Las claves para entender el panorama

18 de marzo 2026 · 09:59hs
El plazo límite para emitir el voto es hasta el jueves 19 de marzo a las 16

El plazo límite para emitir el voto es hasta el jueves 19 de marzo a las 16

Italia celebrará un referéndum clave para reformar su sistema judicial y cerca de un millón de ciudadanos residentes en la Argentina estarán habilitados para votar. De ese total, unos 200 mil corresponden a Rosario y alrededores, lo que refleja el peso del electorado italiano en el país.

El sufragio se realizará el domingo 22 y lunes 23 de marzo en territorio italiano, mientras que los ciudadanos en el exterior ya comenzaron a votar por correo. Los sobres se distribuyeron desde el 5 de marzo a los domicilios registrados en cada consulado.

El gobierno de Giorgia Meloni impulsa una reforma constitucional que busca modificar la estructura del Poder Judicial. Para el oficialismo, la iniciativa permitirá avanzar hacia una "justicia más eficiente e imparcial". En cambio, sectores opositores advierten que puede debilitar la independencia de los fiscales frente al poder político.

Los principales cambios que propone la reforma

A diferencia de otros referéndums italianos, esta consulta es de carácter constitucional, por lo que es importante el voto de los ciudadanos italianos en el exterior.

>> Leer más: Alrededor de 200 mil rosarinos deciden el futuro de la justicia en Italia

El proyecto introduce tres modificaciones centrales al sistema vigente desde 1948. Por un lado, la separación de carreras, donde la reforma prohíbe que un magistrado alterne entre los roles de juez y fiscal. Cada profesional deberá optar por una función de manera definitiva, con el objetivo de garantizar imparcialidad en los procesos judiciales.

Luego aparece la reconfiguración del Consejo Superior de la Magistratura (CSM). En este sentido, se crearán dos órganos separados, uno para jueces y otro para fiscales. Además, sus integrantes no se elegirán solo por votación interna, sino también mediante sorteo, con la intención de reducir la influencia de grupos internos.

Por último, se menciona la creación de una Alta Corte Disciplinaria, la cual asumirá el control de las sanciones a magistrados, función que actualmente ejerce el CSM.

Cómo votan los ciudadanos italianos en Rosario

Los rosarinos con doble nacionalidad en el exterior votan por correo. Cada elector recibió un sobre con la documentación necesaria: la papeleta, un sobre en blanco, un sobre con franqueo pago y el certificado electoral. Quienes no recibieron la documentación pueden retirarla en el consulado correspondiente.

El procedimiento es el siguiente:

  1. Leer la pregunta electoral: ¿Aprueban el texto de la ley de revisión de los artículos 87, párrafo décimo, 102, párrafo primero, 104, 105, 106, párrafo tercero, 107, párrafo primero, y 110 de la Constitución, aprobada por el Parlamento y publicada en el Boletín Oficial del 30 de octubre de 2025 con el título “Normas en materia de ordenamiento jurisdiccional y de institución de la Corte Disciplinaria?.

  2. Marcar la opción "Sí" o "No" con birome azul o negra.

  3. Colocar la papeleta dentro del sobre en blanco, sin inscripciones.

  4. Introducir ese sobre junto al talón del certificado en el sobre de envío.

El sobre completo debe ser entregado en cualquier sucursal del Correo Argentino o en el Consulado italiano más cercano. El plazo para enviar el voto vence el jueves 19 de marzo a las 16.

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