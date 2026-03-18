Para jugar ante Central en Mendoza, Alfredo Berti tiene dos bajas en Independiente Rivadavia

El Canalla visitará a los mendocinos este domingo, por la fecha 12 del Apertura. El técnico tendrá que hacer al menos un cambio

Central se prepara para enfrentar al campeón vigente de la Copa Argentina en un partido correspondiente a la fecha 12 del torneo Apertura. El choque contra Independiente Rivadavia, que también jugará la Copa Libertadores, se jugará en Mendoza a las 22.15 del domingo.

El Canalla viene de vencer por 2 a 1 a Banfield en Arroyito. Este resultado le permitió acomodarse en el tercer lugar del grupo B del certamen, que lidera precisamente su rival del domingo.

Independiente Rivadavia, en tanto, se anotó en la última fecha un resonante triunfo ante Gimnasia. El equipo de Alfredo Berti se impuso por 3 a 2 en el bosque platense.

Sin embargo, este partido dejó secuelas para la lepra mendocina. Es que dos de los jugadores que salieron a la cancha en el equipo titular sufrieron lesiones y no podrán jugar ante el Canalla y tampoco los partidos siguientes.

Dos lesionados en el equipo de Alfredo Berti

Uno de ellos es el arquero Ramiro Macagno, quien hizo su estreno en Independiente Rivadavia ante Gimnasia, aunque con muy mala suerte: iban apenas 15 minutos cuando el ex-Newell's hizo un saque de arco y sintió un pinchazo en una pierna. Ahora se sabe que sufrió una lesión tendinosa en el muslo derecho y la recuperación le demandará unas unas seis semanas.

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Macagno fue sustituido en La Plata por el juvenil Nicolás Bolcato, un arquerito surgido en el equipo mendocino que ya venía atajando en los partidos anteriores. Ahora se da por hecho que será el arquero ante el equipo de Jorge Almirón este domingo.

El otro futbolista lesionado en Independiente Rivadavia es Victorio Ramis. El delantero padece un desgarro y tendrá para tres semanas de recuperación. Los delanteros del equipo de Berti seguirán siendo el ex-Newell's Fabricio Sartori y el paraguayo Álex Arce, recientemente convocado por Gustavo Alfaro a la selección de Paraguay que se prepara para jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.