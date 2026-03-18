Julián González: "Newell's está rompiendo el récord Guinness de cuál es la peor dirigencia"

El líder de Fuerza Leprosa, Julián González, criticó la gestión de Boero y afirmó que el mercado de pases se realizó por "olfato" sin una "ingeniería deportiva"

La derrota de Newell’s ante Lanús fue una gota más en un vaso que corre el límite y rebalsa partido a partido. El quinto gol granate se convirtió en el detonante para que las redes sociales y los grupos de WhatsApp leprosos estallen y atentos a el sentir del hincha, este miércoles hay una convocatoria para manifestarse en el club. Será a las 19 en la puerta 6 del estadio y es convocada por varias agrupaciones políticas : "Newell's está rompiendo el récord Guinness de cuál es la peor dirigencia", advirtieron.

Cerca de la 1 del miércoles, referentes de la oposición de Newell’s publicaron la movida en redes sociales, dejando en claro que la visita y derrota en La Fortaleza significó mucho más que dejar puntos en el camino. “Unidad o descenso. Boero, Newell’s te quedó grande”, firmaron Legión Leprosa, Autoconvocados, Fuerza Leprosa y Los Viejos Muchachos.

“Entendemos que se subestimó la gestión”, contó Julián González , referente de Fuerza Leprosa y quien esponsoreó la candidatura de Juan Cuneo. Aunque reconoció dos largas reuniones con el oficialismo, González sostuvo en radio La Red Rosario que la administración de Boero “no sólo hizo un mal mercado de pases, sino que aplicó un método ya obsoleto y antiguo: buscar por olfato y no por ingeniería deportiva”.

González reveló que en esas charlas con Boero y la comisión directiva se ratificó el trabajo de Roberto Sensini, a pesar del rechazo del arco opositor, y, con la salida de "boquita" consumada, “terminamos viendo una tabla que no queríamos mirar nunca más”. La convocatoria, para el representante de Fuerza Leprosa, no es para solicitar diálogo, que existe, sino para mostrar la apremiante situación del club. “No estamos en elecciones, ahora arremanguémonos y pongámonos a trabajar. Somos respetuosos del voto de la gente, pero hay una tabla que nos preocupa”.

Para Julián González, la gestión deportiva fracasó

A pesar de existir “muchos problemas” en la vida diaria del club, González apuntó particularmente a la gestión de fútbol, “no solamente en la figura de Roberto Sensini”, sino “muchos allegados, amigos y todo el ecosistema que merodea a Newell’s y que repite la fórmula del fracaso de apostar por la cantidad antes que la calidad”.

“Cuando fracasa un cuerpo técnico o un mánager deportivo, no exonera de responsabilidad a la dirigencia de responsabilidad porque ellos lo eligieron”, subrayó González.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GonzalezJuli78/status/2034114166407962787&partner=&hide_thread=false La lucidez y el profesionalismo para salir de esta crisis es TODOS JUNTOS. No nos están entendiendo y el único perjudicado es Newell’s.

Vamos a hacernos escuchar.

Newell’s por encima de todo y de todos. pic.twitter.com/oEWqS8cz1l — Julián Gonzalez (@GonzalezJuli78) March 18, 2026

La convocatoria a la puerta 6 del estadio Coloso Marcelo Bielsa busca “no cometer los mismos errores que se cometen desde el 14 de diciembre y colaborar para eso”, indicó el referente de Fuerza Leprosa y agregó: “Se cambió en su totalidad el equipo y después cae toda la responsabilidad a los juveniles de salvar este momento. Newell’s está rompiendo el récord Guinness de cuál es la peor dirigencia porque siempre decimos que peor de la que pasó no puede ser”.

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González remarcó que las dudas que nacen del arco opositor respecto al mercado de pases no están relacionadas a lo económico y confió en la palabra de Boero, que en su última conferencia de prensa adelantó que iban a publicar los datos del mercado de pases. No obstante, señaló al “medioambiente de amigos y representantes cercanos que se manejan por olfato y por conveniencia. Eso a Newell’s no le sirve. Se necesita un método profesional, un análisis de jugadores, ir a buscar a los que realmente queremos para nuestra institución”, agregó González.

Por último, González destacó que hay que dejar de buscar responsables afuera del club y mantener una relación con AFA; Conmebol, FIFA y los gobiernos de estados porque, “Newell’s se hace daño internamente. Perdió competitividad porque se subestiman las gestiones y cuando sale debilitado a competir así nos va”.