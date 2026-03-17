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Frank Kudelka: "No estamos a la altura de la camiseta de Newell's y eso me saca de los cabales"

Frank Kudelka fue muy contundente y lapidario con sus declaraciones luego de la goleada frente a Lanús

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

17 de marzo 2026 · 21:56hs
Frank Kudelka se mostró apesadumbrado luego de la goleada que sufrió Newells en Lanús.

Frank Kudelka se mostró apesadumbrado luego de la goleada que sufrió Newell's en Lanús.

No fue un partido más como DT de Newell’s para Frank Kudelka. Es que su equipo perdió 5 a 0 contra Lanús como visitante, algo que el entrenador no está acostumbrado ya que si algo lo caracterizó como DT siempre fue el orden.

A la hora de analizar esta goleada en contra Kudelka fue lapidario: "Lo primero que tengo que decir es que no estamos a la altura de la camiseta qué tenemos. Sabía antes de venir que enfrentamos a uno de los mejores equipos del fútbol argentino, pero no presentamos batalla. Sucumbimos en lo individual y colectivo. Hace 10 días que estoy, pero no pensaba en esta postura. Es algo que me avergüenza. Perdimos todos los duelos. Enfrente tuvimos a un equipo en su máximo esplendor. No soy hincha de Newell's, pero se dónde estoy y esto me saca de mis cabales".

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El entrenador continuó: "Mago no soy. El alma la tenemos que poner cada uno desde el lugar que nos toca. Debemos saber la historia de la institución y se lo dije a mis jugadores. Hay una difícil misión de llegar a la otra orilla. Es un equipo que no reacciona. No se puede jugar de esta manera. Acá estoy para dar la cara. Esto será arduo y difícil".

"No estoy abatido, estoy shockeado. Estamos bajo un aspecto emocional bajísimo. Cometemos errores grupales e individuales. Me hago cargo, pero cuando te superan hay que correr más. Y vi lo que observaba cuando no era el técnico, que el equipo no reacciona tras el primer golpe", prosiguió Kudelka.

Finalmente dijo: "Cambio sistemas para proteger más que para atacar y sin embargo perdimos todos los duelos desde el primer minuto. No hay forma de presionar a un rival con la pelota en su poder. Hay una gran carencia tensional tácticamente hablando y somos endebles ante el primer gol'.

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