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Los industriales santafesinos denuncian 310 cierres y 8.200 empleos perdidos desde 2023

Fisfe cargó contra la Casa Rosada por los “agravios” contra la "industria nacional" y denunció la ausencia de una política productiva que sostenga el desarrollo del país.

17 de marzo 2026 · 15:30hs
Fisfe alertó por la pérdida de más de 8.200 empleos en el sector.

Fisfe alertó por la pérdida de más de 8.200 empleos en el sector.

Desde diciembre de 2023 hasta el presente, las decisiones y medidas económicas que lleva adelante el gobierno nacional provocaron en Santa Fe el cierre de más de 310 establecimientos industriales y la pérdida de más de 8.200 empleos en el sector, advierte la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) en un comunicado que lleva como título “Sin Industriales no hay nación“

El Consejo Directivo de la entidad manifestó “su expresa preocupación por los agravios que, de manera reiterada y permanente, son vertidos por quienes conducen el Poder Ejecutivo Nacional hacia los hacedores de la industria nacional”.

“Desconocer el valor del desarrollo industrial argentino, integrado de manera inteligente al mundo, resulta preocupante no solo por dichas manifestaciones agraviantes, sino también por la permanente aplicación de acciones políticas y medidas económicas que vienen afectando día a día a la industria nacional”, destacaron en el texto.

En ese sentido, precisaron que desde diciembre de 2023 hasta el presente, “estas decisiones han provocado en nuestra provincia de Santa Fe el cierre de más de 310 establecimientos industriales y la pérdida de más de 8.200 empleos en el sector”.

Los industriales resaltaron: “Por ello, sostenemos que tales manifestaciones resultan inapropiadas e injustas. Los industriales santafesinos —como los de todo el país— tenemos una impronta generacional que reconoce su origen en aquellos fundadores que llegaron a estas tierras en busca de nuevas oportunidades para sus familias y terminaron construyendo y consolidando el entramado social y productivo que hoy nos caracteriza”.

El pasado y el presente de la industria

Fisfe consideró que esa visión “absolutamente distorsionada de la realidad, que desconoce el pasado y el presente y condiciona gravemente el futuro, se refleja en la ausencia total de políticas industriales que promuevan y consoliden el desarrollo integral del país, de modo tal de contener a sus más de 46 millones de habitantes”.

Se prioriza únicamente a sectores extractivos —cuyo valor y aporte estratégico reconocemos— y/o a actividades financieras especulativas, que resultan insuficientes para alcanzar un desarrollo social inclusivo para todos los que habitamos el suelo argentino”, advirtió la entidad.

A modo de cierre resaltaron: “No se puede gobernar y mucho menos construir una sociedad más justa e igualitaria con discursos agraviantes que desconocen el rol del industrial y de la industria en el desarrollo económico y social de nuestro país”.

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