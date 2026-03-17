Retratos de la huella del excentro clandestino más famoso de Rosario

El Centro Cultural Contraviento invita a la exhibición sobre El Pozo. La actividad se enmarca en el Mes de la Memoria a 50 años del Golpe cívico militar de 1976

El Centro Cultural Contraviento se suma a las actividades en el mes de la Memoria a 50 años del golpe cívico militar de 1976. Lo hará con La Patria Demolida, una muestra sobre el excentro clandestino en la Jefatura de Rosario.

Se trata de un trabajo muy intenso de fotografías de Mario Laus junto a textos de Marcelo Scalona , que se presentará el miércoles 18 de marzo a las 19, con entrada libre y gratuita en el espacio cultural ubicado en Rodríguez 721.

La serie de fotos inéditas que Laus tomó en 2005 antes de que el gobierno provincial decidiera demoler el Servicio de Informaciones que funcionaba desde 1976 en calle Dorrego y San Lorenzo, dentro de la Jefatura de Policía de Rosario, como centro clandestino de detención, tortura y exterminio de detenidos políticos.

Laus y Scalona fueron juntos a “El Pozo” para hacer una crónica periodística. Los retratos exhibidos en el Centro Cultural Contraviento transmiten, como recuerda Scalona, “la sensación física de estar allí, un olor, una textura, un silencio, el frío, el asco, el horror, la visión que perdura en un sitio de muerte”.

Por su parte Laus analiza la obra desde tres “avenidas”. La primera es del dolor. “Pasaron más de 20 años y todavía me duele ver estas fotos. Es muy fuerte para mí y por eso también demoramos tanto en presentarlas”, cuenta con la voz quebrada.

La segunda avenida es la del respeto. “Más de 2000 personas pasaron por allí en un periodo de tiempo muy largo de los cuales 87 murieron”, agrega.

“La tercera es la de la gratitud al exgobernador Obeid, a Roberto y Fernando Rosúa, quienes me permitieron acceder a ese espacio junto con Marcelo (Scalona) y por supuesto a Contraviento que se animó a presentarlas”.

La muestra es la primera de la nueva temática que será eje de la conversación artística y cultural del espacio durante los próximos meses: Patrias.