La inflación no afloja y ya supera el 3% en la mayoría de las regiones del país

El IPC nacional de febrero subió 2,9%, y se mantuvo el nivel más alto desde marzo de 2025. Pero en la mayoría de los regiones, el indicador llegó al 3% o lo superó. Los tarifazos y el aumento de las carnes impulsaron las alzas. La disparada del petróleo pone más presión sobre marzo

13 de marzo 2026 · 06:15hs
Los tarifazos y el aumento de los alimentos impactó en el índice de precios de febrero.

Contra las previsiones del propio ministro de Economía, la inflación de febrero no desaceleró y se mantuvo en el mismo nivel que en enero: 2,9%. Es el nivel más alto desde marzo de 2025, cuando el Indice de Precios al Consumidor (IPC) comenzó un camino de aceleración que lleva nueve meses. Los servicios básicos (6,8%), por los tarifazos, y los alimentos (3,3%), por las subas de carnes y derivados, encabezaron las alzas. En marzo, la situación no parece mejorar. Se esperan cifras empinadas por la estacionalidad y por el impacto de la guerra en Medio Oriente.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación del primer bimestre fue de 5,8% y la interanual del 33,1%. Los precios regulados, como las tarifas de electricidad, agua y gas, subieron 4,3%, mientras que el IPC núcleo, relacionado a los consumos más estables como alimentos, registró un alza de 3,1%. En cambio hubo deflación en los precios estacionales (-1,3%), que incluyen algunas frutas y verduras o rubros como el turismo.

La concentración de las subas en estas dos grandes categorías da cuenta del impacto de la nueva velocidad inflacionaria en el costo de vida. A la par de los alimentos aumentó el rubro de bienes y servicios (3,3%), en el que revisten los productos de higiene y cuidado personal, entre otros.

Precio por precio, una lupa más fina permite apreciar mejor la dimensión de este golpe. Las tarifas de electricidad, gas y combustibles aumentaron 11,7% en la región pampeana. El pollo entero subió 10,2% y, dentro de las carnes, le siguieron la paleta (8,1%), el cuadril (8%), la hamburguesa (7,4%) y la carne picada (7,1%). El aceite de girasol pegó un salto de 4,5%. Y dentro de los bienes varios, el jabón en polvo se incrementó 6,7%.

Las regiones más "caras"

El caso de las provincias pampeanas presenta como particularidad una fuerte suba en febrero del rubro de servicios recreativos y culturales (11,5%). Más allá de ese rasgo, la lectura del IPC por regiones da cuenta que en la mayoría de ellas la suba viaja arriba del 3%. En el NOA fue del 3,5%, en Cuyo del 3,4%, en el NEA del 3,1% y en las zonas pampeana y patagónica, 3%. En Gran Buenos Aires el índice general se ubicó debajo del promedio, en 2,6%.

Una suba de 2,6% también había marcado el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires (Caba), que en enero había perforado el techo del 3%. Hace pocas semanas, el ministro de Economía, Luis Caputo, había vaticinado una desaceleración inflacionaria en febrero, por cuestiones inflacionarias. No fue así, a pesar de que el funcionario y el presidente Javier Milei decidieran suspender el ajuste de la medición en base a una canasta de gasto de los hogares más nueva.

La inflación escondida

Un informe del Centro de Economía Política (Cepa) recordó que desde que asumió Milei, el Indec “escondió 11,5% de inflación debajo de la alfombra” a través de la utilización del método desactualizado. Si como estaba previsto, se comenzaba a publicar el índice ajustado con los ponderadores de la metodología actualizada, que toma la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2017/18, el IPC hubiera sido de 3% para el mes de febrero. Durante el nuevo gobierno, la inflación acumulada reportada por el Indec fue de 280,5%. Calculando con los ponderadores actualizados, el aumento alcanza a 324,4%.

El maquillaje de las estadísticas no alcanzó para modificar el desafío que los precios le están plantando a la narrativa desinflacionaria del gobierno. A los nueve meses de aceleración probablemente se sume marzo, que no solo estará impactado por tarifas, alimentos y educación, sino por los efectos del aumento del petróleo, consecuencia de la guerra en Medio Oriente. Según la Fundación Capital, un barril de petróleo por encima de u$s 90 le suma 1,5 puntos mensuales a la inflación.

Marzo caliente

El director ejecutivo del Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD), Nicolás Trotta, indicó que “el contexto incierto abierto con la guerra en medio oriente augura una nueva aceleración inflacionaria ya que “es de esperar que el aumento de los precios internacionales lleve al aumento de las tarifas finales.

El coordinador del Instituto de Estadísticas de los Trabajadores (IET), Fabián Amico, añadió que “el problema principal desde marzo pasa a ser el shock de inflación internacional sobre la economía doméstica”.

“Existe una especulación acerca de que esto podría favorecer a la Argentina por su ventaja diferencial del Vaca Muerta, pero esto es un error”, dijo y explicó: “Desde comienzos de año, el precio internacional del petróleo aumentó casi 40% en dólares, i el precio del crudo se mantiene en esos niveles, habrá una fuerte aceleración inflacionaria".

Canastas básicas

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la línea de indigencia, trepó 3,2% en el segundo mes del año. En enero había avanzado 5,2%. En la desaceleración influyó la menor variación en frutas y verduras, que suelen tener un alto componente estacional. Mientras tanto, la Canasta Básica Total (CBT) subió 2,7%, contra el 3,9% de enero. Con estos números, una familia compuesta por una pareja de adultos con dos hijos en edad de primaria necesitó al menos $644.088 para no caer en la indigencia, y $1.397.672 para no ser pobre, según la metodología del Indec.

Tras conocerse que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación de 2,9% en febrero, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la economía atraviesa un proceso de “ corrección de precios relativos”.

