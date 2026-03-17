Engaños, emboscadas y un femicidio: los crímenes por los que juzgan a la banda de Fran Riquelme

Este lunes comenzó el juicio oral que, entre otros delitos, abordará seis asesinatos vinculados a distintos miembros de la organización criminal que operaba en la zona noroeste de Rosario

En junio de 2022 un conjunto de escuelas y asociaciones civiles hicieron público un documento en el que denominaron al barrio Ludueña como "un escenario de guerra" . Fue una definición certera para describir lo que comenzaba a estallar en ese y otros barrios del noroeste rosarino, como Empalme Graneros e Industrial. Para entonces dos bandas criminales enfrentadas habían agudizado un conflicto con hechos violentos casi a diario. Parte de esos sucesos, entre varios más, fueron seis homicidios que serán debatidos en el juicio oral iniciado este lunes contra una de las facciones. La saga comprende crímenes a traición, emboscadas a balazos y un femicidio.

Lo llamativo de este fenómeno que conmovió a la ciudad durante dos años es que ambas gavillas fueron organizadas desde la cárcel de Piñero. El modo en que ocurrió esa irregularidad, acontecida bajo la custodia estatal, todavía es un misterio. Se supone que fue por el descontrol en el ingreso de celulares, pero la sospecha de la connivencia del sistema penitenciario nunca fue puesta bajo la lupa. Francisco "Fran" Riquelme, preso desde 2020 por una tentativa de homicidio por la que aún no fue condenado, se convirtió con esas facilidades en el jefe de la banda que comenzó a ser juzgada este lunes con 12 pedidos de prisión perpetua entre 15 acusados. Para la Justicia creció bajo el ala de Esteban Alvarado, vínculo que tampoco será explorado en el juicio.

El grupo rival tuvo un origen similar: dos jóvenes presos por delitos menores se convirtieron en organizadores desde Piñero junto con Matías "Pino" César, otro recluso que había estado vinculado a Los Monos. La vieja disputa entre Alvarado y los Cantero sirvió para ubicar el conflicto en un relato histórico, pero es un trasfondo que tampoco se profundizará en este debate . Lo cierto es que ambas organizaciones tuvieron la capacidad de armarse para disputar las calles y convertirlas en territorios propicios para extorsionar a comerciantes y vecinos, vender drogas y enfrentarse con violencia en aquel escenario de guerra que describieron las instituciones del barrio.

Un sicario menor para matar a Chichi

Distintas investigaciones judiciales conectaron más de 50 homicidios en esta disputa, ocurridos entre 2022 y 2024. Durante el juicio a la banda de Fran Riquelme se abordarán seis asesinatos con acusados identificados y otros cuatro crímenes sin imputados pero que fueron ubicados dentro del mismo conflicto. En un orden cronológico, el primero de esos hechos fue el de Brian Nicolás "Chichi" Ortigoza, ocurrido el 12 de febrero de 2022.

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Los fiscales Patricio Saldutti y Adrián Spelta acusaron por ese homicidio a Daniel Martín "Gatito" Miranda, miembro de la banda. Lo ubicaron como quien aquella madrugada llevó en una moto al menor Gustavo "Tortuga" C., a la casa de la víctima en pasaje Vergara al 2200. De acuerdo a lo expuesto por los fiscales, fue el menor quien bajó de la moto, encaró a Chichi Ortigoza y lo mató a balazos en el abdomen.

La caída del Larva Fernández, un pilar de la contra

Gatito Miranda también enfrenta la acusación por el asesinato de Cristian Leonel "Larva" Fernández, uno de los hechos más resonantes por las características de la víctima, que ocupaba un lugar de jerarquía en la banda rival. Por ese hecho también están acusados Fernando "Fey" Cabañas, Lisandro "Parce" Orellana y Lucas Racca.

larva.jpg "Larva" Fernández fue asesinado la tarde del 14 de abril mientras arreglaba una camioneta en la calle. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

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La ejecución del Larva Fernández fue a plena tarde del 14 de abril de 2022. Primero vieron al objetivo sentado en su camioneta sobre Gorriti al 6200 y unos minutos después, cerca de las 16, fueron a matarlo. Gatito Miranda y Parce Orellana iban en una moto mientras que Fey Cabañas llevaba en otra a Lucas Racca. Las motos frenaron a pocos metros de la camioneta, Orellana y Racca se bajaron y fueron directo al Larva. Con dos armas de fuego lo acribillaron sin que la víctima, que tenía 28 años, alcanzara a reaccionar. La mayoría de balazos dieron en su cabeza.

Transero emboscado y un femicidio

Para mediados de 2022 el conflicto en estos barrios del noroeste ya se había cobrado casi 30 vidas. El 20 de junio fue el turno de Alejandro Miguel "Peladito" Ramírez, de 31 años y conocido transero en la zona, a quien acribillaron cuando iba en su auto por De La Salle al 5800. Los fiscales indicaron que el acusado César Acosta lo contactó por teléfono simulando ser cliente para comprarle drogas y luego le avisó a Parce Orellana y Lemuel Sciretta, que minutos después lo emboscaron a tiros. En este caso Fran Riquelme es sindicado como instigador.

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LudmilaOrellana Ludmila Orellana, víctima de femicidio.

En septiembre de ese año ocurrió un asesinato que no está enmarcado en la disputa entre bandas pero que le atribuyen a un miembro de la organización. Se trata del asesinato de Ludmila Loreley Orellana, de 22 años, ocurrido el 15 de septiembre por la noche en la esquina de Génova y Chaco. Antes de morir la joven alcanzó a nombrar a Pachu, apodo de Marcelo Andrés Chávez, su ex pareja, acusado como instigador del femicidio y como miembro de la asociación ilícita.

El engaño como modalidad

Los otros dos crímenes con acusados que se abordarán en el juicio ocurrieron en 2023, período en el que el conflicto se extendió durante todo aquel año acumulando más víctimas fatales. Tal fue el caso de Juan Cruz Ferrari, acribillado en Reconquista y República Dominicana el 23 de abril. Una ejecución que fue filmada y viralizada, por la cual los fiscales acusaron a Riquelme como instigador. Alexis "Paisa" Álvarez, miembro de la banda, fue ubicado como partícipe necesario junto a Eric Enrique y Franco "Milanesa" Almaraz. Este último, conocido transero de Ludueña que estaba preso, fue quien planificó el engaño a la víctima, a quien conocía y guió hasta la escena del crimen donde supuestamente un conocido le compraría una moto. Allí fue Kevin Sosa, un sicario no vinculado a la banda, quien acribilló a Ferrari mientras otra persona filmaba desde lejos.

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Por último en el juicio se analizará el asesinato de Ángel Faustino Coronel, un hombre de 39 años acribillado el 2 de mayo de 2023. Por ese hecho la Fiscalía acusó a Alexis "Paisa" Álvarez como quien engañó a la víctima planificando un encuentro para entregarle un paquete de drogas para que vendiera. Llegada la noche se reunieron en un descampado de calle Donizetti sin iluminación, donde según la acusación Paisa Álvarez sacó un arma y disparó contra coronel varias veces provocando su muerte al día siguiente.