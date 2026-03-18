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El tiempo en Rosario: cuándo regresan las lluvias a la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó altas temperaturas y probabilidad de tormentas para los próximos días

18 de marzo 2026 · 11:45hs
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó la llegada de la lluvia para el fin de semana

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó la llegada de la lluvia para el fin de semana

Después de un martes de tormenta y alerta amarillo, el calor y la humedad volvieron a instalarse en la ciudad. Sin embargo, hacia el fin de semana podría regresar la lluvia a Rosario.

Mientras tanto, la madrugada del miércoles llegó con vientos moderados del sudeste, una marca de 17º y cielo parcialmente nublado cambiando a mayormente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 20º. Para la tarde se anuncia cielo parcialmente nublado y una máxima de 27º, bajando a 23º en la noche.

>> Leer más: El tiempo en Rosario: un miércoles parcialmente nublado con la máxima en 27º

Cuándo llueve en Rosario

Según el SMN, para el viernes se espera que continúen las altas temperaturas, con una máxima de 30° y una mínima de 20°. El cielo estaría mayormente nublado durante la mañana y hacia la tarde podrían registrarse tormentas aisladas.

De cara al sábado, se mantienen las probabilidades de lluvias durante la mañana. Esto impactaría en la temperatura, con una máxima prevista de 26° y una mínima de 20°.

Las máximas y mínimas en Rosario

  • El jueves la máxima sería de 30º y la mínima de 16º.
  • El viernes la máxima llegaría a los 30º y la mínima de 20º.
  • El sábado la máxima sería de 26º y 20º de mínima.
  • El domingo la máxima sería de 24º y la mínima de 14º.
  • El lunes la máxima llegaría a los 22º y la mínima a los 18º .
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