El tiempo en Rosario: cuándo regresan las lluvias a la ciudad

Después de un martes de tormenta y alerta amarillo, el calor y la humedad volvieron a instalarse en la ciudad. Sin embargo, hacia el fin de semana podría regresar la lluvia a Rosario.
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó altas temperaturas y probabilidad de tormentas para los próximos días
Después de un martes de tormenta y alerta amarillo, el calor y la humedad volvieron a instalarse en la ciudad. Sin embargo, hacia el fin de semana podría regresar la lluvia a Rosario.
Mientras tanto, la madrugada del miércoles llegó con vientos moderados del sudeste, una marca de 17º y cielo parcialmente nublado cambiando a mayormente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 20º. Para la tarde se anuncia cielo parcialmente nublado y una máxima de 27º, bajando a 23º en la noche.
Según el SMN, para el viernes se espera que continúen las altas temperaturas, con una máxima de 30° y una mínima de 20°. El cielo estaría mayormente nublado durante la mañana y hacia la tarde podrían registrarse tormentas aisladas.
De cara al sábado, se mantienen las probabilidades de lluvias durante la mañana. Esto impactaría en la temperatura, con una máxima prevista de 26° y una mínima de 20°.