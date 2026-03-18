El desempleo llegó al 6,5 % en el Gran Rosario y la subocupación subió a casi 13 %

El Indec difundió los datos del mercado de trabajo correspondientes al último trimestre de 2025. En la región creció la oferta de mano de obra. Aunque se creó empleo, en buena medida precario, no alcanzó para absorberla

La tasa de desempleo en el Gran Rosario fue del 6,5% a fin de 2025. Fuerte suba del subempleo.

El mercado de trabajo del Gran Rosario cerró el 2025 con un aumento en las tasas de desempleo , empleo, subempleo y actividad. El fuerte aumento registrado en la oferta de trabajadores no pudo ser totalmente absorbido por los puestos de trabajo que se crearon. El nivel de precariedad también se incrementó respecto del año anterior, según se puede inferir del incremento en la cantidad de ocupados que declararon trabajar menos de 35 horas semanales.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió los indicadores del mercado de trabajo correspondientes al último trimestre del año pasado. A nivel nacional la tasa de desempleo subió algo más de un punto, a 7,5 % de la población activa. En Rosario ese indicador se movió medio punto respecto del mismo período de 2024, a 6,5 %.

En cambio, la tasa de empleo aumentó dos puntos en un año, a 49,1 %, aunque con un fuerte crecimiento de la subocupación, que pasó del 8,4 % al 12,9 %. Es decir, 4,5 puntos más. Por su parte, la tasa de actividad, que informa sobre el porcentaje de la población que participa del mercado de trabajo, 2,4 puntos a 52, %, una de las más altas del país.

La caída de ingresos, la mayor oferta de mano de obra y la dificultad para absorberla con empleo pleno domina la foto de la evolución del mercado de trabajo en el último tramo del año.

En números absolutos, la cantidad de desocupados subió de 41 mil a 46 mil en un año pese a que se crearon 31 mil puestos más, hasta los 670 mil. Pero al mismo tiempo, el número de subempleados creció en 36 mil, a 93 mil. La población activa pasó de 680 mil a 717 mil, es decir que mostró un crecimiento de 37 mil.

El Gran Rosario había cerrado el 2024 con una suba interanual de 1,3 puntos en la tasa de desempleo. El 6 % de la Población Económicamente Activa (PEA) estaba desocupada en el aglomerado en ese entonces. El incremento estuvo influenciado por una suba de 1,4 puntos en la tasa de actividad.

En diciembre de 2023 la tasa de desocupación había sido del 4,7 % de diciembre de 2023, una de las cifras más bajas de la historia. En aquel momento, el mercado laboral de la región parecía seguir con la inercia de un año que, en términos de puestos de trabajo, se había mostrado sólido.

Por otra parte, en el tercer trimestre de 2025, la tasa de desocupación llegó al 8,9 %, la tercera cifra más alta del país, después de Río Gallegos y Resistencia.