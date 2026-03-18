Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay mayor alerta sanitaria

Desde 2022 se registraron 17 casos en la ciudad. La enfermedad vuelve a preocupar por la aparición de una variante más severa. Síntomas

Hay más casos de viruela símica (o del mono) en varones pero también pueden contagiarse las mujeres

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó el primer caso de la denominada viruela del mono o viruela símica (Mpox) de una variante más agresiva . Se trata del Clado Ib, una cepa más contagiosa y severa de este germen. Así fue reflejado en el informe del Boletín Epidemiológico Nacional de la semana 9. En el documento oficial se indica que “si bien el país ha registrado casos de Mpox desde el año 2022, la identificación de este clado viral reviste especial interés sanitario debido a su reciente expansión en distintos países y a las diferencias epidemiológicas descritas respecto de los clados previamente circulantes, presentando mayor severidad y contagiosidad“. En Rosario, desde 2022 se diagnosticaron 17 casos de la variante habitual. Todos evolucionaron favorablemente. Ahora, ante este nuevo escenario se mantiene la vigilancia en el sistema sanitario pero no hay un alerta mayor.

En relación al caso recientemente detectado en el país, se trata de un hombre de 31 años que vive en la Ciudad de Buenos Aires, sin antecedente de viaje. Además, la cartera sanitaria aclaró que el paciente se encuentra bien tras ser atendido de manera ambulatoria.

La situación epidemiológica de esta enfermedad a nivel global es preocupante, por eso, el Ministerio de Salud de la Nación especificó que se buscará “ reforzar las medidas de prevención y control , las recomendaciones para la vigilancia, y la toma de muestra para la detección temprana y manejo oportuno de casos sospechosos”.

viruela mono.jpg El contagio se produce por contacto directo con las llagas

Cómo se contagiaron los rosarinos

El 27 de julio de 2022, la Secretaría de Salud municipal confirmó el primer caso de viruela del mono en un paciente de Rosario: un joven de 33 años que había estado en Estados Unidos y había tenido contacto directo con una persona que había dado positivo. El segundo caso se produjo en agosto de ese mismo año. También fue un varón joven que había regresado de España y que a los pocos días presentó los síntomas típicos de la enfermedad: dolor de cabeza, fiebre, malestar general y la aparición de llagas en distintas partes del cuerpo. El tercer caso fue en septiembre de 2022. A lo largo de ese año, fueron 15 las personas a las que se les detectó viruela del mono, en centros de salud privados y públicos de Rosario. En 2023 no hubo casos y en 2024 se registró un nuevo diagnóstico, en una mujer de 38 años y otro en un varón.

Todos evolucionaron de manera favorable. No se detectó ningún fallecimiento por esta causa.

La transmisión

Esta enfermedad se transmite por contacto directo de una persona con otra que tenga el virus (si está en los primeros días puede no tener síntomas). No es como el Covid que se contagia por aerosoles (toser, estornudar, hablar).

Hay una mayor cantidad de diagnósticos en varones que tienen sexo con varones pero se da también en mujeres y en la población pediátrica, ya que es suficiente tocar alguna de las llagas para infectarse.

Los médicos realizan el diagnóstico por los síntomas y análisis que confirman la enfermedad.

2024-08-20 viruela del mono.jpg El diagnóstico es clínico e incluye una prueba de laboratorio

Síntomas a tener en cuenta

Suelen aparecer ampollas y úlceras dolorosas en la piel o las membranas mucosas (en la cara, tronco, brazos, piernas, las manos, los pies, la boca, alrededor de los genitales y el ano), permaneciendo en la piel entre 2 a 4 semanas y evolucionando a costras que se desprenden dejando cicatrices en un período de un mes.

También se registran una inflamación de ganglios linfáticos de las axilas, ingle o el cuello.

Los enfermos suelen tener fiebre, dolores musculares, falta de energía, dolores de cabeza, diarrea y dificultad para orinar.

En pocas ocasiones se producen complicaciones y en casos excepcionales, puede ser mortal, especialmente en personas con sistema inmune comprometido.