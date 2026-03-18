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Crece la tasa de suicidios en el norte de Santa Fe y profesionales encienden la alarma

Profesionales de la salud expusieron un escenario crítico y resaltaron las dificultades para atender correctamente la crisis de salud mental

18 de marzo 2026 · 09:57hs
El Hospital Central de Reconquista llegó a tener la mitad de sus camas ocupadas por diversos problemas de salud mental

El Hospital Central de Reconquista llegó a tener la mitad de sus camas ocupadas por diversos problemas de salud mental, como intentos de suicidio.

La situación de la salud mental en el norte de Santa Fe encendió señales de alarma entre trabajadores del sistema sanitario, quienes difundieron una carta abierta para advertir sobre un crecimiento preocupante de suicidios y una demanda desbordada en hospitales y centros de atención.

El documento fue elaborado de manera conjunta por el Colegio Profesional de Asistentes Sociales de la Provincia de Santa Fe, el Colegio de Profesionales de la Psicología de Santa Fe y el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus), quienes expresaron su “profunda preocupación” por el estado actual del sistema en el norte provincial, particularmente en el Nodo Reconquista.

Según detallan en el documento, la región se ha convertido en el epicentro de un incremento sostenido de los intentos de suicidio y suicidios consumados, en un contexto social y económico adverso que impacta directamente en la salud de la población.

Colapso sanitario por falta de salud mental

Uno de los datos más contundentes del informe indica que el Hospital Central de Reconquista llegó a tener hasta la mitad de sus camas ocupadas por casos de salud mental, una situación inédita que evidencia el nivel de crisis.

Además, los profesionales remarcan que este escenario se da sin contar con los recursos humanos ni insumos necesarios, lo que dificulta garantizar un abordaje adecuado de las urgencias.

Recorte de recursos y precarización laboral

En el documento, las entidades advierten sobre un contexto de recorte presupuestario en salud, que se traduce en precarización laboral, con contratos inestables, salarios insuficientes y falta de cobertura social, además de falta de reconocimiento profesional en equipos interdisciplinarios y de fragmentación del sistema de atención, "sin protocolos claros ni articulación efectiva".

>> Leer más: Depresión funcional: por qué cada vez más personas llegan tarde al diagnóstico

También cuestionan lo que denominan una “romantización de lo comunitario”, donde se delegan responsabilidades a las comunidades sin el acompañamiento estatal necesario.

Los trabajadores de la salud aseguran que las demandas aumentan día a día y que el sistema se sostiene con gran esfuerzo individual: “Estamos agotados, tratando de sostener el ejercicio ético de nuestras profesiones en un contexto de emergencia en salud mental”.

Ante este panorama, las organizaciones exigieron medidas concretas para revertir la crisis en la salud pública en Santa Fe.

Algunas de las cuestiones que reclaman desde el sector son la implementación de políticas integrales de prevención del suicidio, la creación de dispositivos específicos de abordaje y la conformación de guardias activas de salud mental los fines de semana, entre otros asuntos. Además, remarcaron la necesidad de contar con diagnósticos epidemiológicos precisos para identificar zonas y grupos más afectados.

El documento subraya que el sufrimiento psíquico no puede abordarse como una problemática individual sino como un fenómeno atravesado por factores sociales, económicos y políticos.

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