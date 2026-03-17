El hijo de un exjuez santafesino evadió un control policial, chocó en plena fuga y terminó detenido

El joven de 25 años manejaba una Ford Ranger, intentó escapar de un operativo de fuerzas de seguridad, embistió a un patrullero, chocó contra un árbol y fue reducido cuando quiso huir a pie.

El hijo de un exjuez santafesino protagonizó una persecución policial y quedó detenido. El joven, de 25 años, manejaba una Ford Ranger cuando intentó evadir un control policial y se dio a la fuga. Después de varios minutos, chocó contra un árbol, quiso escapar a pie y fue apresado.

El joven fue identificado como L. Z. y sería el hijo de José María Zarze, exmagistrado de Reconquista. La persecución policial de la cual fu protagonista sucedió al noreste de la ciudad de Santa Fe este lunes por la noche.

Según se pudo reconstruir, el conductor de la camioneta Ford Ranger gris quiso evadir un control policial a la altura de la Basílica de Guadalupe . Así, comenzó una persecución por las calles santafesinas y que involucró a varios patrulleros.

El primer accidente se produjo cuando la camioneta que intentaba escapar chocó contra un patrullero . A pesar del impacto, el joven continuó su huida algunas cuadras más hasta que, finalmente, perdió el control y colisionó contra una árbol.

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Según trascendió, después del choque el joven abandonó el vehículo e intentó escapar corriendo, pero fue reducido a pocos metros por los agentes policiales. Acto seguido fue trasladado para control médico y quedó detenido en la comisaría 8ª, imputado por resistencia a la autoridad y daños a bienes del Estado.

Hasta ahora se sabe que camioneta está radicada en la ciudad de Reconquista y en el procedimiento no se reportó el secuestro de armas ni de sustancias ilegales. Si bien algunos vecinos señalaron haber escuchado tiros durante la persecución, esta versión no fue confirmada.

La causa quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación y se tramita como un hecho de flagrancia, mientras el joven permanece detenido a disposición de la Justicia.