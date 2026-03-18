Otra renuncia en Newell's: el secretario técnico del club también se fue

La crisis futbolística e institucional de Newell's no da tregua y la goleada 5-0 sufrida ante Lanús marcó el punto final para varios miembros de la comisión directiva, apenas tres meses después de las elecciones. Roberto Sensini presentó inmediatamente su renuncia a director deportivo y, tras él, se marchó otro protagonista de la dirigencia .

Fernando Bacci, secretario técnico que asumió junto al presidente Ignacio Boero, también presentó su renuncia luego de la derrota en La Fortaleza y dejó otro lugar vacante para la estructura del fútbol de la Lepra.

Con estas dos salidas, el mandatario leproso deberá reacomodar las piezas, buscar nuevos nombres y lograr un cambio en el presente rojinegro , que a cada paso se compromete más con el descenso y pone en riesgo su histórica permanencia en la primera división.

La trayectoria de Fernando Bacci en Newell's

Bacci inició su carrera profesional como jugador en Newell's debutando en la máxima categoría del fútbol argentino en 1986. Unos años después, fue parte del equipo que ganó el Campeonato de AFA 1987/88 y tuvo un paso por el club Toshiba de Japón.

Luego de retirarse del fútbol profesional, se recibió de médico con la especialidad en traumatología. A partir de allí, trabajó con numerosos planteles entre 1993 y 2004, hasta pasar a formar parte de cuerpos técnicos de distintos entrenadores de pasado leproso, como Marcelo Bielsa (2004-2007), Javier Torrente (2007-2008 en Cerro Porteño) y Abel Balbo (Treviso Italia, 2009), entre otros.

A su vez, fue médico del plantel de primera división de Newell's, pero dejó su lugar para para voler a las direcciones técnicas. Su última tarea había sido como DT de la reserva de Defensa y Justicia, antes de sumarse al equipo de Boero.