Se entregó "Miguelito", buscado por la balacera a un supermercado y el crimen de la joven de 18 años

El sospechoso, que tenía pedido de captura, se presentó en la sede de la PDI tras una intensa búsqueda. Le atribuyen dos hechos resonantes de las últimas semanas

En el marco de una intensa búsqueda que llevaba adelante la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, se entregó este miércoles por la mañana un sospechoso de estar vinculado a la balacera contra el supermercado Carrefour, y la tentativa y el homicidio de una joven de 18 años.

Se trata de Miguel Ángel G., alias Miguelito (34) , que tenía pedido de captura por los hechos de intimidación pública y de abuso de arma en el Carrefour de Necochea y 27 de Febrero, en el que resultó herido un hombre el 22 de febrero; por un intento de homicidio (el 14 de febrero) y el homicidio de Tamara Milagros Molina (18) ocurrido el 14 de marzo.

La causa es llevada adelante por la Fiscalía de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo de los fiscales Franco Tassini y Paula Barros, cuya investigación se inició el 21 de febrero a partir de un hecho ocurrido en calle Spiro al 400 bis, donde una joven (Tamara Molina) resultó herida de arma de fuego.

Un día después, se registró un ataque a balazos contra el supermercado donde un hombre de 33 años resultó herido. Finalmente, el 14 de marzo se produjo un homicidio en calle Piceda al 3600, donde fue hallada sin vida con múltiples impactos de arma de fuego la misma joven herida casi un mes antes.

A partir de las tareas investigativas realizadas por personal de la UVAL de la PDI, que incluyeron relevamiento de testigos, análisis de la escena y múltiples allanamientos, los agentes lograron identificar a un presunto autor de los hechos, conocido por el alias de “Miguelito”.

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En el marco de la búsqueda, esta mañana se realizaron tareas de saturación en la zona sur de Rosario y en Villa Gobernador Gálvez, con el objetivo de dar con el sospechoso.

Horas más tarde, el hombre buscado se presentó de manera espontánea en la sede de la PDI, donde fue identificado y puesto a disposición de la Justicia.