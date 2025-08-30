La Capital | Negocios | Negocio

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

La película ya roza el millón y medio de espectadores y se convirtió en un respiro para las salas de cine, que venían con menos público y caída de ingresos.

Azul Martínez Lo Re

Por Azul Martínez Lo Re

30 de agosto 2025 · 07:05hs
Filas llenas para ver la película Homo Argentum

Filas llenas para ver la película Homo Argentum, una de las producciones que logró mayor repercusión en el cine nacional.

No hay mal que dure cien años, ni taquilla que no repunte. El estreno de Homo Argentum, la película de los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, protagonizada por Guillermo Francella, se volvió un éxito en todas las carteleras de cine. Pero también le dio al negocio el repunte que necesitaba para salir a flote en un año marcado por una crisis económica que repercute en la baja de los espectadores en las salas. También se suma la ausencia de grandes estrenos infantiles que coincidieran con las vacaciones de invierno, el momento de mayor afluencia de público, entre padres y chicos que aprovechan este tipo de salidas.

Si el 2024 estuvo marcado por el estreno de la película Intensamente 2, que vendió más de seis millones y medio de tickets y se convirtió en la segunda película más vista en cines nacionales, tan solo detrás de Toy Story 4, el 2025 lo lidera el cine argentino de la mano de Homo Argentum, que está cerca de alcanzar el millón y medio de espectadores, con una recaudación que ya se estima en más de u$s 7 millones, según datos de la consultora Ultracine, que toma la cantidad de tickets vendidos a un valor promedio de $7.100.

La Capital consultó a dos empresarios del rubro para analizar el impacto local de estos grandes tanques en el negocio de los cines. Uno es Adrián Ortiz, dueño del complejo Nuevo Monumental, y el otro es Kevin Paladini, titular de Cines del Centro. Para ambos, la repercusión fue inmediata e implicó cosechar ingresos similares a los alcanzados durante las vacaciones de invierno, extendiendo los efectos de julio sobre agosto, que es un mes que siempre da peor en la comparativa por no tener el receso escolar incluido.

“En agosto nos encontramos con una agradable sorpresa que viene siendo la gran performance de Homo Argentum, que tuvo una de las mejores aperturas de la historia del cine nacional. Estamos en un año donde la economía impactó enormemente en actividades que no son consideradas de primera necesidad, como el cine, y la mayoría de las películas tuvo entre un 20% y 30% menos de espectadores”, consideró Ortiz sobre el fenómeno que generó esta producción entre el público.

Por su parte, Paladini sostuvo que en Cines del Centro las salas se llenaron a tope, algo que no venía siendo muy habitual y que ayudó a mejorar la performance de julio que no fue tan buena en números: “En vacaciones de invierno nos fue mal, alcanzamos apenas un 60% de lo que se logró el año pasado, cuando se estrenó Intensamente 2. Un gran problema de este año es que Lilo y Stitch, que era la producción infantil esperada, se estrenó en mayo, entonces cuando llegó el receso invernal ya había sido muy vista. Jurassic Park sumó algo de público, pero no alcanzó para compensar”.

Cifras concretas

Parecería que la polémica desatada en las redes sociales sobre el mensaje que deja el guion de la película favoreció el interés de las personas por verla. Pero también hubo otros factores que impulsaron su estreno: todos los cines estrenaron la película a la vez, mientras que en las plataformas se verá varias semanas después. Para Ortiz, estas decisiones reflejan una estrategia empresarial cuidadosa, pensada tanto por motivos económicos como para potenciar un éxito del cine nacional. En este caso, esta película tiene una coproducción entre Disney y empresarios vinculados a las plataformas que entendieron que este modo era el mejor para todos.

Adrián Ortiz
Adrián Ortiz, al frente del complejo de cines Nuevo Monumental.

Adrián Ortiz, al frente del complejo de cines Nuevo Monumental.

“A nivel de facturación, Homo Argentum vino a acompañar e igualar los ingresos de julio con las vacaciones de invierno. Lo destacable de esta película es que volvió a atraer al público joven y adulto del cine nacional, como lo hizo la película Argentina 1985, con Ricardo Darín en el 2022. Si su desempeño se mantiene, puede duplicar e incluso triplicar la recaudación en la gran mayoría de los complejos y terminar con entre 2 millones y 2,5 millones de espectadores. Para una película destinada principalmente a adultos, su rendimiento es excepcional”, sostuvo el titular del Nuevo Monumental.

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: dos comedias con estrellas, animaciones para niños y la cuota de terror cubierta

Si de ingresos hablamos, no puede dejarse de lado los productos del candy bar. Los cines recaudan más con la venta de pochoclo que con el corte de tickets, por lo que un público que consuma dulces es fundamental para sostener el rendimiento de los complejos. En este sentido, Paladini mencionó que se notó una baja en este segmento con los espectadores de Homo Argentum, lo que provocó que las cifras recaudadas sean similares a julio, donde se vendieron menos entradas, pero los niños compensaron con la compra de golosinas.

“Los chicos también consumen merchandising, vendemos vasos y muñecos de personajes como Superman y seguimos al día con productos de películas como Lilo y Stitch, eso también ayuda al negocio. Y otra cosa que nos impulsa es que tenemos la entrada a solo $5.500”, explicó Paladini y agregó que, igualmente, las proyecciones para el 2025 son acotadas, mientras el año pasado crecieron un 37% con respecto al 2023, sostuvo que este año van a estar en niveles muy similares a los del 2024.

El auge del cine nacional

Homo Argentum volvió a poner sobre la mesa el potencial que tiene el cine argentino para movilizar a los espectadores y generar un fenómeno a su alrededor. Este punto es importante ya que, durante el 2024, el cine nacional tuvo uno de sus peores años en materia de convocatoria. Ninguna película superó el millón de espectadores ni siquiera la barrera de los 200 mil. El título más visto fue El Jockey, que alcanzó 119.162 entradas vendidas, según datos de Ultracine.

WhatsApp Image 2025-08-28 at 15.43.50
Kevin Paladini, titular de Cines del Centro, dentro del Shopping del Siglo.

Kevin Paladini, titular de Cines del Centro, dentro del Shopping del Siglo.

En total, se proyectaron 334 películas argentinas, de las cuales 241 correspondieron a estrenos de ese año. Entre todas sumaron 1.109.893 tickets, lo que representó apenas un 3,18% de la taquilla total: la segunda cifra más baja de la historia, solo por encima de 2021, cuando la participación se desplomó al 2,06%.

Un dato de valor en este tema lo aportó Ortiz y es que, antes de la pandemia, el cine argentino representaba entre un 10% y un 16% del box office anual (recaudación de un complejo). Después de la pandemia contó que se perdieron muchas películas nacionales debido a la migración de los títulos a plataformas digitales. “Esa cuota de mercado había desaparecido y solo Argentina 1985 y ahora Homo Argentum lograron recuperar parte de esa participación. Las demás películas nacionales tuvieron menor incidencia en el número global”, indicó el empresario.

Para dimensionar el impacto que esta producción tiene en la industria cinematográfica hay que remontarse al éxito que generó en taquilla Relatos Salvajes, dirigida por Damián Szifrón en el 2014. Su estreno causó una estampida de espectadores a las salas y, sin embargo, tardó tres semanas en lograr cifras similares a las alcanzadas por Homo Argentum en menos de dos semanas.

Noticias relacionadas
El nuevo complejo industrial tiene 25.350 m2 donde se levantarán 16 naves de 972 m2 cada una sobre lotes de casi 1.350.

Terraz se mete de lleno en el negocio de la industria

Desde una app para tomar una copa de vino en bares, hasta desarrollos que permiten comprar comida más barata y una plataforma de reventa de entradas.

Una por una, las nuevas apps y plataformas que llegaron a Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Lo último

Empresas santafesinas presentan sus innovaciones en BATEV 2025

Empresas santafesinas presentan sus innovaciones en BATEV 2025

IA aplicada a la construcción: cuatro jóvenes santafesinos buscan cambiar el modo de gestionar obras

IA aplicada a la construcción: cuatro jóvenes santafesinos buscan cambiar el modo de gestionar obras

Tecnología que agrega valor: Full Control presentó sus soluciones para proyectos inmobiliarios

Tecnología que agrega valor: Full Control presentó sus soluciones para proyectos inmobiliarios

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Modificarán la ordenanza de nocturnidad para evitar trabas de la normativa anterior y habilitar la solicitud de cualquier emprendimiento
Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Por Nicolás Maggi

Proponen un circuito seguro para ciclistas de todos los niveles en el hipódromo de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen un circuito seguro para ciclistas de todos los niveles en el hipódromo de Rosario

Cadena de la felicidad para quebrar

Por Jorge Asís
Política

Cadena de la felicidad para quebrar

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión
politica

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede frenar al parásito del Chagas

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede "frenar" al parásito del Chagas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Ovación
Los goles del Pipa Benedetto por ahora los hace Cocoliso González en Newells

Por Gustavo Conti
Ovación

Los goles del Pipa Benedetto por ahora los hace Cocoliso González en Newell's

Los goles del Pipa Benedetto por ahora los hace Cocoliso González en Newells

Los goles del Pipa Benedetto por ahora los hace Cocoliso González en Newell's

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Policiales
Detuvieron a un viejo integrante de las bandas de Alvarado por incumplir su prisión domiciliaria
Policiales

Detuvieron a un viejo integrante de las bandas de Alvarado por incumplir su prisión domiciliaria

Tres detenidos en zona sudoeste por un millonario robo en Pujato

Tres detenidos en zona sudoeste por un millonario robo en Pujato

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

La Ciudad
Proponen un circuito seguro para ciclistas de todos los niveles en el hipódromo de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen un circuito seguro para ciclistas de todos los niveles en el hipódromo de Rosario

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

Amplían la convocatoria del concurso para tres cargos de médicos forenses

Amplían la convocatoria del concurso para tres cargos de médicos forenses

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos
LA CIUDAD

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal
POLICIALES

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina
Política

Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos
Salud

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes
Policiales

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la crítica situación en Acindar
LA REGION

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la "crítica" situación en Acindar

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas
La Ciudad

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario
Policiales

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Definen un cambio en la ley de feriados: ¿qué pasa el 12 de octubre?
Información General

Definen un cambio en la ley de feriados: ¿qué pasa el 12 de octubre?

Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones
La Región

Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez
Policiales

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco
Policiales

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Por Claudio Berón

Policiales

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible
Política

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico