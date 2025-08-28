La Capital | Zoom | cine

Estrenos de cine en Rosario: dos comedias con estrellas, animaciones para niños y la cuota de terror cubierta

La cartelera de cine se renueva con títulos para todos los gustos este jueves 28 de agosto. Las novedades en la grilla. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

28 de agosto 2025 · 06:30hs
Benedict Cumberbatch y Olivia Colman protagonizan Los Roses

Benedict Cumberbatch y Olivia Colman protagonizan "Los Roses", uno de los estrenos que llega a las salas de cine rosarinas

Como ocurre cada jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades. Este último jueves de agosto, la cartelera se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene un éxito imbatible, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Los estrenos del 28 de agosto en cines

“Los Roses” - Estados Unidos - (Título original: “The Roses”). 105 minutos.

Desde Estados Unidos llega a los cines una comedia dirigida por Jay Roach y protagonizada por Benedict Cumberbatch y Olivia Colman. Se trata de “Los Roses”, una nueva versión de la película clásica de 1989 “La guerra de los Rose”, basada en la novela Warren Adler y llena de sarcasmo y humor negro.

La historia sigue a Ivy y Theo, un matrimonio perfecto con carreras exitosas, hijos increíbles y un vínculo envidiable. Sin embargo, debajo de esa vida aparentemente ideal, se va construyendo un conflicto marcado por los fracasos de Theo y las ambiciones de Ivy, que inician una competencia salvaje y un resentimiento peligroso.

Embed

“Atrapado robando” - Estados Unidos - (Título original: Caught Stealing”). 107 minutos.

También en el género de comedia y con algo de crimen se estrena “Atrapado robando”, una cinta de Darren Aronofsky (“La ballena”, "El cisne negro", "Réquiem para un sueño") protagonizada por Austin Butler junto a Zoë Kravitz, Matt Smith y Regina King, entre otros nombres.

La película, ambientada en el Nueva York de los 90, gira en torno a Hank Thompson, un camarero que trabaja en un bar descuidado. Cuando su vecino punk le pide que cuide a su gato durante unos días, Hank queda envuelto en los planes de una peligrosa banda de gángsters.

Embed

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: una icónica saga, dramas extranjeros y un thriller psicológico

“Mascotas al rescate” - Francia - (Título original: “Pets on the Train”). 87 minutos.

Esta animación apta para todo público es ideal para los amantes de los animales. Se trata de una historia llena de acción y comedia.

Cuando un tren parte sin control llevándose a todas las mascotas a bordo, los animales descubren que se esconde detrás un plan de robo. Falcon, un mapache ingenioso y Rex, un perro policía virtuoso, deberán arriesgarlo todo para salvar a los animales del choque.

Embed

“Rosario: herencia maldita” - Estados Unidos - (Título original: “Rosario”). 88 minutos.

Cuando Rosario, una exitosa empresaria de Wall Street, recibe la noticia de la muerte de su abuela, debe regresar a su antiguo departamento familiar. Rodeada de vecinos extraños y un silencio inquietante, Rosario descubre una maldición ancestral y deberá enfrentarse a los secretos enterrados de su familia para proteger su alma.

Dirigida por Felipe Vargas, la película de terror está protagonizada por Emeraude Toubia junto a David Dastmalchian, José Zúñiga, Diana Lein y Emilia Faucher, entre otros. Está recomendada a partir de los 16 años.

Embed

“The storm: el secreto del gran barco negro” - China - (Título original: “The Storm”). 102 minutos.

En la misteriosa Bahía del Gran Dragón, Daguzi y el pequeño Bao se embarcan en una búsqueda desesperada: hallar el tesoro de un barco legendario que ha resurgido de las profundidades. Sin embargo, esa aventura empieza a llenarse de peligro, criaturas fantásticas y secretos increíbles.

Esta animación apta para todo público está dirigida por Busifan, creador de historias como "Dahufa" y el premiado cortometraje "Valley of White Birds".

Embed

>> Leer más: El cine 4D más innovador de la región toma forma en el Puerto de las Infancias

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 28 de agosto, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos de agosto

21/08

  • “La vida de Chuck”: (Drama) Tres historias separadas se enlazan para contar la biografía de Charles Krantz en orden cronológico inverso, comenzando con su muerte a sus 39 años y terminando con su infancia en una casa supuestamente encantada.
  • “Haz que regrese”: (Terror) Tras el fallecimiento de su padre, dos hermanos son adoptados por una mujer que vive en una misteriosa casa en el bosque, entre secretos y reuniones extrañas.
  • “Nadie 2” (Acción/Comedia): Mansell lleva a su familia a unas merecidas vacaciones. Sin embargo, pronto se encuentra en la mira de un operador corrupto de un parque temático, un sheriff sospechoso y un jefe mafioso sediento de sangre.

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: la secuela de una icónica peli dosmilera, terror y animaciones

14/08

  • “Homo Argentum”: (Comedia) Guillermo Francella interpreta 16 personajes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos.

7/08

  • "Otro viernes de locos": (Drama) En esta secuela de la icónica película de 2003 “Un viernes de locos”, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven como madre e hija y protagonizan un nuevo cambio de cuerpo pero con la apuesta elevada.
  • “La hora de la desaparición”: (Terror/Thriller) Cuando todos, excepto un niño de la misma clase, desaparecen misteriosamente en la misma noche y exactamente al mismo tiempo, una comunidad se queda preguntándose quién o qué está detrás de su desaparición.

Estrenos más antiguos

  • "Amores materialistas"
  • “Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos”
  • “Elio”
  • “Cómo entrenar a tu dragón”
  • “Los Tipos Malos 2”

>> Leer más: Netflix: siete estrenos imperdibles y un clásico llegan en agosto

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

En ese sentido, uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

  • 2x1 en Cines del Centro
  • 2x1 en Hoyts
  • 2x1 en Cinépolis
  • 30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas la funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

estrenos de cine: una iconica saga, dramas extranjeros y un thriller psicologico

Estrenos de cine: una icónica saga, dramas extranjeros y un thriller psicológico

“UPA 4. Una primavera en Atenas” es una de las películas argentinas que se podrá ver en la 21ª edición del Bafici Rosario

La fiesta del cine independiente llega a Rosario con el Bafici

Elena Roger vuelve a Rosario para presentarse por primera vez en formato concierto acompañada solo por un pino

Elena Roger vuelve a Rosario para repasar su repertorio en formato concierto

fallecio a los 79 anos eusebio poncela, una leyenda del cine espanol

Falleció a los 79 años Eusebio Poncela, una leyenda del cine español

