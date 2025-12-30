Guía completa para preparar el auto antes de salir de vacaciones en la ruta

En Motores te mostraremos qué papeles y documentos son obligatorios para circular, además de cómo revisar el vehículo entes de emprender el viaje

La documentación y el estado del auto es fundamental antes de irse de vacaciones.

Las vacaciones de verano son esperadas durante todo el año por millones de personas que aguardan con ansias por un merecido descanso fuera de la ciudad, por lo que las rutas argentinas se ven plagadas de autos . En muchas ocasiones, el tránsito puede ser pesado y generar complicaciones, por lo que es importante tener todo a la orden del día .

A su vez, ante la gran movilización de gente, se intensifican los controles viales y de documentación sobre los conductores , hecho que hace esencial la revisión de los papeles antes de comenzar un viaje, para evitar sanciones, demoras o hasta retenciones del vehículo.

Para todo esto, resulta esencial planificar cada detalle previo a un viaje , tanto los caminos que se tomarán para llegar a destino y sus particularidades como comprobar que todas las funciones del auto, su estado general y la documentación esté en regla .

Por eso, en Motores te mostraremos algunos puntos clave que se deben controlar antes de iniciar un viaje en las vacaciones y qué partes del auto resulta fundamental revisarlas.

Documentación obligatoria para circular por la ruta

1. Documento Nacional de Identidad (DNI)

El DNI vigente debe portarse en formato físico, ya que es el documento fundamental para acreditar la identidad en cualquier control policial o vial. En caso de ausencia puede derivar en multas o retrasos durante el viaje.

2. Licencia Nacional de Conducir

La licencia de conducir al día es imprescindible. Esta puede presentarse en su versión digital a través de la app Mi Argentina, donde cuenta con un código QR que se actualiza automáticamente, aunque algunas provincias aún exigen la versión física. Para prevenir inconvenientes, se recomienda disponer de ambas alternativas.

3. Cédula de identificación del vehículo

La cédula verde acredita la titularidad del auto. Si quien conduce no es el titular, se requiere autorización para conducir generada también en la aplicación oficial o el documento correspondiente.

4. Comprobante de seguro obligatorio

La póliza del seguro automotor vigente debe estar disponible ante un control. Si bien puede mostrarse en formato digital, llevar el comprobante impreso del pago actualizado ayuda a evitar complicaciones cuando no hay señal de internet.

5. Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO)

Tener la VTV o RTO vigente es obligatorio en muchas jurisdicciones y se verifica mediante una oblea adherida al parabrisas. Circular con una oblea vencida puede dar lugar a una multa o impedir que el auto continúe el viaje.

6. Patente legible y con comprobante de pago

Aunque no es exigible a nivel nacional, algunas provincias piden el último recibo de pago del impuesto automotor. Llevarlo puede agilizar los controles y evitar sanciones locales. Además, es obligatorio que la misma sea legible y sin alteraciones.

Qué revisar del auto antes de viajar

1. Motor

- Nivel y estado del aceite: verificar que el aceite esté dentro del rango recomendado.

- Filtros de aire y combustible: controlar su limpieza y reemplazo si corresponde.

- Correas y mangueras: revisar su estado general para evitar rupturas en viajes largos.

- Líquido refrigerante: comprobar niveles y funcionamiento del sistema de enfriamiento.

- Ventilador y termostato: confirmar que funcionen correctamente para evitar sobrecalentamiento.

2. Neumáticos y presión

- Verificar la presión de las cubiertas, incluido el auxilio, de acuerdo con la recomendación del fabricante.

- Revisar el desgaste y la profundidad del dibujo, la cual la mínima exigida por ley es de 1,6 mm.

- Asegurarse de que no haya cortes o deformaciones en los neumáticos.

3. Sistema de frenos

- Comprobar que las pastillas y discos estén en buen estado.

- Controlar el nivel de líquido de frenos y asegurarse de que el freno de mano funcione correctamente.

4. Suspensión

- Controlar que los amortiguadores, bujes y parrillas no presenten fugas o desgaste excesivo.

5. Sistema eléctrico y luces

- Verificar que todas las luces (bajas, altas, intermitentes y balizas) funcionen correctamente.

- Asegurarse que el estado de la batería esté en aptas condiciones para evitar fallas de arranque en destinos alejados.

6. Equipamiento reglamentario y de seguridad

- Matafuego con carga vigente, ubicado al alcance del conductor.

- Balizas reflectivas triangulares para señalizar el vehículo en caso de emergencia.

- Chaleco reflectante (recomendado aunque no siempre obligatorio).

- Botiquín de primeros auxilios y herramientas básicas (gato hidráulico, llave cruz, etc.).

7. Líquidos y sistemas auxiliares

- Líquido de frenos, dirección y parabrisas.

- Agua del limpiaparabrisas.

- Niveles de aceite y refrigerante adecuados para viajes largos.