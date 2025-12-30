¡Encontrá el vehículo que buscás!

Publicá con nosotros

Mayor audiencia, mejores resultados

Consultá planes

La Capital | Motores | vacaciones

Guía completa para preparar el auto antes de salir de vacaciones en la ruta

En Motores te mostraremos qué papeles y documentos son obligatorios para circular, además de cómo revisar el vehículo entes de emprender el viaje

30 de diciembre 2025 · 16:48hs
La documentación y el estado del auto es fundamental antes de irse de vacaciones.

La documentación y el estado del auto es fundamental antes de irse de vacaciones.

Las vacaciones de verano son esperadas durante todo el año por millones de personas que aguardan con ansias por un merecido descanso fuera de la ciudad, por lo que las rutas argentinas se ven plagadas de autos. En muchas ocasiones, el tránsito puede ser pesado y generar complicaciones, por lo que es importante tener todo a la orden del día.

A su vez, ante la gran movilización de gente, se intensifican los controles viales y de documentación sobre los conductores, hecho que hace esencial la revisión de los papeles antes de comenzar un viaje, para evitar sanciones, demoras o hasta retenciones del vehículo.

Para todo esto, resulta esencial planificar cada detalle previo a un viaje, tanto los caminos que se tomarán para llegar a destino y sus particularidades como comprobar que todas las funciones del auto, su estado general y la documentación esté en regla.

rutas (2)

>> Leer más: Triumph refuerza su crecimiento en Argentina con la presentación de la Tiger Sport 800

Por eso, en Motores te mostraremos algunos puntos clave que se deben controlar antes de iniciar un viaje en las vacaciones y qué partes del auto resulta fundamental revisarlas.

Documentación obligatoria para circular por la ruta

1. Documento Nacional de Identidad (DNI)

El DNI vigente debe portarse en formato físico, ya que es el documento fundamental para acreditar la identidad en cualquier control policial o vial. En caso de ausencia puede derivar en multas o retrasos durante el viaje.

2. Licencia Nacional de Conducir

La licencia de conducir al día es imprescindible. Esta puede presentarse en su versión digital a través de la app Mi Argentina, donde cuenta con un código QR que se actualiza automáticamente, aunque algunas provincias aún exigen la versión física. Para prevenir inconvenientes, se recomienda disponer de ambas alternativas.

3. Cédula de identificación del vehículo

La cédula verde acredita la titularidad del auto. Si quien conduce no es el titular, se requiere autorización para conducir generada también en la aplicación oficial o el documento correspondiente.

4. Comprobante de seguro obligatorio

La póliza del seguro automotor vigente debe estar disponible ante un control. Si bien puede mostrarse en formato digital, llevar el comprobante impreso del pago actualizado ayuda a evitar complicaciones cuando no hay señal de internet.

5. Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO)

Tener la VTV o RTO vigente es obligatorio en muchas jurisdicciones y se verifica mediante una oblea adherida al parabrisas. Circular con una oblea vencida puede dar lugar a una multa o impedir que el auto continúe el viaje.

6. Patente legible y con comprobante de pago

Aunque no es exigible a nivel nacional, algunas provincias piden el último recibo de pago del impuesto automotor. Llevarlo puede agilizar los controles y evitar sanciones locales. Además, es obligatorio que la misma sea legible y sin alteraciones.

>> Leer más: El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

Qué revisar del auto antes de viajar

1. Motor

- Nivel y estado del aceite: verificar que el aceite esté dentro del rango recomendado.

- Filtros de aire y combustible: controlar su limpieza y reemplazo si corresponde.

- Correas y mangueras: revisar su estado general para evitar rupturas en viajes largos.

- Líquido refrigerante: comprobar niveles y funcionamiento del sistema de enfriamiento.

- Ventilador y termostato: confirmar que funcionen correctamente para evitar sobrecalentamiento.

2. Neumáticos y presión

- Verificar la presión de las cubiertas, incluido el auxilio, de acuerdo con la recomendación del fabricante.

- Revisar el desgaste y la profundidad del dibujo, la cual la mínima exigida por ley es de 1,6 mm.

- Asegurarse de que no haya cortes o deformaciones en los neumáticos.

3. Sistema de frenos

- Comprobar que las pastillas y discos estén en buen estado.

- Controlar el nivel de líquido de frenos y asegurarse de que el freno de mano funcione correctamente.

4. Suspensión

- Controlar que los amortiguadores, bujes y parrillas no presenten fugas o desgaste excesivo.

5. Sistema eléctrico y luces

- Verificar que todas las luces (bajas, altas, intermitentes y balizas) funcionen correctamente.

- Asegurarse que el estado de la batería esté en aptas condiciones para evitar fallas de arranque en destinos alejados.

6. Equipamiento reglamentario y de seguridad

- Matafuego con carga vigente, ubicado al alcance del conductor.

- Balizas reflectivas triangulares para señalizar el vehículo en caso de emergencia.

- Chaleco reflectante (recomendado aunque no siempre obligatorio).

- Botiquín de primeros auxilios y herramientas básicas (gato hidráulico, llave cruz, etc.).

7. Líquidos y sistemas auxiliares

- Líquido de frenos, dirección y parabrisas.

- Agua del limpiaparabrisas.

- Niveles de aceite y refrigerante adecuados para viajes largos.

Noticias relacionadas
Cuánto sale irse de vacaciones, lo que todos los argentinos se preguntan

La pregunta del millón: cuánto cuesta irse de vacaciones y cuál es la opción más barata

Franco Colapinto sorprendió a todos en un supermercado de San Andrés de Giles, donde su padre Aníbal, que lo acompaña en la imagen, es cliente habitual.

Selfie en alpargatas: Franco Colapinto revolucionó una localidad bonaerense

Bienestar en vacaciones

Bienestar en vacaciones: la nueva tendencia que transforma el verano

Fiwind creó una solución concreta, simple y directa para el usuario que requiera consumir en el exterior.

Fintech rosarina soluciona la forma de pagar las vacaciones en el exterior

Ver comentarios

Las más leídas

Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

Lo último

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

El ataque ocurrió sobre avenida Del Huerto al 1100, cuando el dueño del vehículo se negó a pagar una “tarifa” exigida por un grupo de trapitos. Un socio del club filmó el momento en que le rompían el auto con un palo.

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario
Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Policiales

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

¿Argentina es cara o barata?: un informe revela cómo se ubican los precios frente a otros 9 países
Información General

¿Argentina es cara o barata?: un informe revela cómo se ubican los precios frente a otros 9 países

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito

Por Hernán Cabrera
Ovación

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito"

Endurecen las multas a camiones: el pavimento que antes resistía 10 años hoy dura apenas 4
La Región

Endurecen las multas a camiones: el pavimento que antes resistía 10 años hoy dura apenas 4

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se acerca a Newells el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

Cuenta regresiva en Central para saber si Malcorra sigue en el Canalla

Cuenta regresiva en Central para saber si Malcorra sigue en el Canalla

Ovación
Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos
OVACIÓN

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado, al borde del ilícito"

Escándalo en el básquet: una leyenda de la Generación Dorada fue agredido en Italia

Escándalo en el básquet: una leyenda de la Generación Dorada fue agredido en Italia

Policiales
Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Condenaron a cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: impactó en la reducción de violencia

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "impactó en la reducción de violencia"

La Ciudad
Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario
La Ciudad

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente al club Universitario

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de enero para estatales de la provincia de Santa Fe

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de enero para estatales de la provincia de Santa Fe

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

El loco de las motos: Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos

El loco de las motos: "Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos"

AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio Chiqui Tapia
Ovación

AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio "Chiqui" Tapia

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Los viajes al Banquito San Andrés desde La Fluvial aumentaron un 40%

Ola de calor e insolación: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol
Información General

Ola de calor e insolación: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol

A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004
INFORMACION GENERAL

A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

Por Andrés Abramowski

Policiales

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio y evitó la perpetua

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta
La Ciudad

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo
La Ciudad

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
Policiales

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales
La Ciudad

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico
La Ciudad

Estudian una flexibilización en la asistencia perfecta y otro incentivo económico

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo
Economía

Los jubilados santafesinos sufren una fuerte pérdida de ingresos y consumo

En Newells, Luciano Herrera es el único que resistió la limpieza del nuevo ciclo

Por Aníbal Fucaraccio
OVACIÓN

En Newell's, Luciano Herrera es el único que resistió la limpieza del nuevo ciclo

El rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación
Política

El rector de la UNR criticó a Losada y Galaretto por votar el ajuste a la educación

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país
Ovación

Regresa a un equipo rosarino un arquero que marcó un impactante récord en el país

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país
Ovación

La Princesita Bermúdez es la única campeona mundial de boxeo que tiene el país

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes algo nublado y otra vez con mucho calor

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe

Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario: el sector perdió 800 puestos
LA CIUDAD

"Fue el peor año de la historia del taxi en Rosario": el sector perdió 800 puestos

El Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares
La Ciudad

El Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas
Información General

Lo filmaron al vandalizar un área protegida y ahora salió a pedir disculpas