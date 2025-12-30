La Capital | Información General | trenes

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples turistas heridos

El accidente ferroviario obligó a evacuar pasajeros en plena ruta turística y reaviva críticas sobre la seguridad del principal corredor ferroviario del Perú.

30 de diciembre 2025 · 18:37hs
Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples turistas heridos

quen accidente ferroviario se registró este martes en la vía que conduce a Machu Picchu, en la región Cusco, luego de que dos trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail colisionaran en circunstancias que aún son materia de investigación. El hecho ocurrió en un tramo cercano a los sectores de Pampacahua y Coriguaina, a la altura del kilómetro 82 de la línea férrea, una de las rutas más transitadas por turistas nacionales y extranjeros que se dirigen a la ciudadela inca.

De acuerdo con la información, el choque habría sido frontal, según las imágenes difundidas por medios de comunicación. En estas se observa que las locomotoras de ambos trenes presentan severos daños estructurales, principalmente en la parte delantera y en los vidrios, lo que evidencia la magnitud del impacto ocurrido en plena ruta turística.

Un fallecido y múltiples heridos

Como consecuencia del accidente, varios pasajeros resultaron heridos. La Policía Nacional del Perú informó de manera preliminar que al menos 15 personas presentan lesiones de diversa consideración, entre ellas una cuyo estado de salud fue calificado como delicado. Sin embargo, las autoridades precisaron que el número de afectados aún podría variar conforme avance la atención médica y se complete la evaluación de todos los pasajeros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNewsPlus/status/2006114159390330929&partner=&hide_thread=false

La mayoría de los heridos serían turistas que se desplazaban hacia Aguas Calientes. Tras el choque, varios pasajeros permanecieron al costado de la vía férrea a la espera de auxilio, mientras otros intentaban organizar la atención de los lesionados y solicitar apoyo a las autoridades correspondientes.

Lamentablemente, las autoridades reportaron la primera víctima mortal: un maquinista identificado como Roberto Cárdenas, quien se encontraba en la parte frontal de una de las locomotoras que colisionaron a la altura del sector conocido como Pampacahua.

Daños materiales

El impacto provocó importantes daños materiales en ambos trenes. Los vagones y locomotoras resultaron afectados, y algunas pertenencias de los pasajeros quedaron esparcidas cerca de la vía. Según la información disponible, unidades adicionales de PeruRail se desplazaron hacia la zona del accidente para colaborar con la atención de los heridos y apoyar las labores de evacuación.

El tránsito ferroviario hacia Machu Picchu quedó interrumpido tras el choque, lo que generó retrasos y afectaciones en los servicios turísticos programados para ese día. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuándo se restablecerá la circulación de trenes en este tramo.

as causas del choque entre los trenes de PeruRail e Inca Rail no habían sido determinadas. Ambas empresas anunciaron que emitirán comunicados oficiales para informar sobre lo sucedido, confirmar la cifra de heridos y detallar las medidas adoptadas tras el accidente.

