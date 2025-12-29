La Capital | La Ciudad | Museo Castagnino

El Museo Castagnino incorpora un zócalo y se expande con más de 2 millones de dólares

La Municipalidad de Rosario proyectó una ampliación de casi el 53 % de la superficie en un anillo integrado con el arbolado del parque

29 de diciembre 2025 · 10:32hs
El Museo Castagnino se fundó el 7 de diciembre de 1937.

El intendente Pablo Javkin encabezó este lunes la presentación oficial del plan de remodelación del Museo Castagnino. El proyecto consiste en construir un zócalo verde con una donación de 2.200.000 dólares por parte de la Bolsa de Comercio Rosario (BCR) y una veintena de empresas.

"Nos había quedado pendiente un desafío como ciudad", comentó el funcionario sobre el arsenal de reformas vinculadas a los festejos del tricentenario. Además de la ampliación del 52,9 % de la superficie, el edificio finalmente incorporará un sistema de climatización y un sector diseñado especialmente para la reserva de las obras de arte. La iniciativa se puso en marcha a partir de un acuerdo con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).

La Municipalidad de Rosario planteó un objetivo ambicioso en cuanto a la finalización de las modificaciones: la fecha tentativa de inauguración es el próximo 8 de diciembre, un día después del 89° aniversario. El plazo de ejecución es de 12 meses y, al mismo tiempo, las autoridades apuestan a evitar que la institución cierre sus puertas totalmente mientras se renuevan las instalaciones.

¿Cómo será el nuevo Museo Castagnino?

Actualmente, el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino ocupa 2.700 metros cuadrados en la esquina de bulevar Oroño y avenida Pellegrini. El zócalo alrededor del edificio cubrirá otros 1.428 m² y se conservarán todos los árboles de la plaza delimitada por las calles Alvear y Montevideo.

El anexo se integrará de manera armónica con la estructura actual, respetando tanto el diseño como la altura del inmueble. La propuesta combina hormigón visto, grandes fachadas de vidrio y protección solar para crear patios nuevos. En la parte superior se colocará una cubierta verde que mejora la eficiencia térmica y reduce el impacto ambiental.

En lo que respecta al interior del museo original, la ampliación permitirá recuperar una serie de salas de exhibición que se utilizaban para la reserva de su patrimonio. Junto con el sistema de aire acondicionado, la reforma contempla la colocación de iluminacion profesional y así se abre la puerta para recibir exposiciones de gran escala, así como instalaciones y proyectos curatoriales complejos.

Luego de la presentación en la sede de la BCR, Javkin destacó que el cuidado de las obras es uno de los puntos fundamentales a resolver a través de la remodelación. En este sentido indicó que el Castagnino "tiene una enorme colección, muy valiosa económica y artísticamente, que no está con el rango de protección adecuada".

Un zócalo con cinco espacios nuevos

El intendente subrayó que la nueva reserva de obras de la institución cumplirá con "todos los estándares internacionales de seguridad" para resguardarlas. Pero no sólo implica una mejora en cuanto a las condiciones del espacio, ya que además se podrá visitar el lugar donde se guardan aquellas creaciones que no están en exhibición.

El área para almacenar las colecciones es la más amplia entre los cinco sectores del nuevo zócalo. Esta nueva estructura se dividirá para incorporar un auditorio y foyer en un área de 328 metros cuadrados, una cafetería, un lugar dedicado a educación y formación y otro pensado específicamente para la descarga, conservación, restauración y montaje.

El proyecto de la Secretaría de Planeamiento se llevará a cabo mediante un fideicomiso administrado por la Fundación del Banco Municipal de Rosario. La entidad fue la encargada de recibir las donaciones de las empresas e instituciones que hicieron las donaciones y será la responsable de garantizar la transparencia, eficiencia en el uso del dinero, sin financiamiento público. "Es una obra que el sector privado le deja a la cultura de Rosario dentro del legado del tricentenario", enfatizó Javkin.

Por último, el jefe del Palacio de los Leones remarcó que el plan tentativo apuesta a darle continuidad a las actividades en el museo en paralelo con la remodelación. Si bien no se descarta el cierre, por sectores, anticipó: "La idea es esté abierto todo el tiempo".

Por Florencia O’Keeffe

