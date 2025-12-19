Fintech rosarina soluciona la forma de pagar las vacaciones en el exterior

Fiwind creó un esquema a través del cual los usuarios pueden transferir pesos y activar rendimientos a una tasa del 32% anual. Además los consumos se pueden pagar en dólares.

Fiwind, la fintech rosarina que permite invertir, ahorrar y gestionar pagos desde un solo lugar, presentó un nuevo esquema para pagar consumos en el exterior. Los usuarios pueden transferir pesos y activar rendimientos a una tasa del 32% anua l, según explican es actualmente la tasa más alta del país, y al mismo tiempo se pueden pagar consumos en el exterior directamente en dólares, sin conversión a pesos ni la percepción del 30% correspondiente a Ganancias y Bienes Personales . Así, el dinero no queda inmovilizado ni se encarece por recargos poco claros, sino que sigue generando valor hasta el momento del pago, con una experiencia más simple y previsible para el usuario que en el sistema tradicional.

Durante años, pagar en dólares desde Argentina implicó aceptar un sobrecosto difícil de evitar. Los consumos internacionales realizados con tarjetas argentinas suelen convertirse a pesos y liquidarse con recargos impositivos, entre ellos la percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales. Para evitar ese costo extra, muchos usuarios deben hacer stop debit y pagar manualmente en dólares, un proceso poco práctico.

Fiwind detectó esta fricción cotidiana , que afecta tanto a viajeros como a quienes pagan servicios digitales o realizan compras internacionales, y decidió crear una solución concreta, simple y directa para el usuario. Bruno Perona, director General de Fiwind explica que: “Detectamos que millones de personas pagan en dólares de una forma ineficiente, con recargos que no siempre entienden y con su dinero perdiendo valor mientras tanto. Esta iniciativa nace para ordenar esa experiencia: que los pesos rindan, que los pagos sean en dólares y que el usuario tenga claridad y control en todo el proceso ”.

Al transferir pesos a Fiwind y activar los rendimientos, el saldo comienza a generar una tasa del 32% anual de forma automática y diaria. A diferencia de instrumentos tradicionales como el plazo fijo, ese dinero no queda inmovilizado: los usuarios pueden utilizarlo en cualquier momento para pagar consumos en dólares en el exterior, sin tener que desarmar una inversión ni resignar rendimiento acumulado. Así, los pesos siguen generando valor hasta el instante del pago, integrando ahorro, inversión y consumo en una misma experiencia financiera.

La propuesta apunta a resolver uno de los principales dolores del usuario argentino al pagar en moneda extranjera: pagar de más sin saber exactamente por qué, mientras su dinero deja de rendir cuando más lo necesita.

Además, Fiwind amplía el acceso a este tipo de pagos al permitir que personas que no cuentan con tarjeta de crédito puedan obtener una tarjeta virtual y realizar compras internacionales o pagar servicios en el exterior de forma simple y segura. De esta manera, más usuarios pueden acceder a consumos en dólares sin depender del sistema bancario tradicional ni de los requisitos habituales de una tarjeta de crédito.

Menos fricción, más control para el usuario

La diferencia entre el modelo tradicional y el nuevo esquema que impulsa Fiwind es concreta y fácil de entender. En el modelo actual se realiza la conversión a pesos, percepción del 30%, stop debit, pagos manuales, riesgo de errores y dinero inmovilizado que deja de rendir. Mientras que con esta nueva solución, el débito es directo en dólares, sin percepción del 30%, con cargos claros desde el inicio y con los pesos generando rendimientos hasta el momento del pago.

Ahora bien, ¿cómo es el funcionamiento? Desde Fiwind explican que comienza con un paso simple: una vez que los usuarios transfieren pesos a esta fintech, pueden activar los rendimientos desde la app totalmente gratis. A partir de ese momento, el saldo comienza a generar intereses de forma automática, con acreditación diaria, sin plazos mínimos ni necesidad de inmovilizar el dinero. Estos pesos continúan rindiendo hasta el instante en que son utilizados para realizar un pago.

Consumos en moneda extranjera

Según explica Perona “las compras realizadas en el exterior, ya sea durante viajes, en vuelos, alojamientos o en tiendas online internacionales, se procesan directamente en dólares, independientemente de la moneda seleccionada para el débito”. En la práctica, esto se traduce en reglas claras y previsibles: no hay conversión a pesos argentinos, no se aplica la percepción del 30% correspondiente a Ganancias y Bienes Personales y se cobra únicamente un cargo del 1,5% por procesamiento de cobros en el exterior. De esta forma, un consumo de u$s 100 se debita como u$s 101,50, correspondiente al monto de la compra más el cargo operativo, sin sorpresas posteriores ni ajustes impositivos.

Por último, desde la compañía explican que este es "un cambio que no solo simplifica la experiencia, sino que impacta directamente en el bolsillo y posiciona a Fiwind como una de las fintechs que lideran la evolución de los pagos desde Argentina".