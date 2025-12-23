¡Encontrá el vehículo que buscás!

La Capital | Motores | Triumph

Triumph refuerza su crecimiento en Argentina con la presentación de la Tiger Sport 800

La firma representada en Argentina por el Grupo Corven realizó el lanzamiento de su nueva moto, mientras atraviesa un período de crecimiento en el país

23 de diciembre 2025 · 10:06hs
Triumph realizó el lanzamiento de la nueva Tiger Sport 800 en Rosario.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Triumph realizó el lanzamiento de la nueva Tiger Sport 800 en Rosario.

Triumph presentó oficialmente la nueva Tiger Sport 800, su más reciente incorporación que, además de completar el portafolio de la icónica marca británica, representa un nuevo paso en la estrategia de expansión de la firma representada en Argentina por el Grupo Corven.

Para reforzar su compromiso con una presencia federal y una experiencia de marca homogénea, el lanzamiento se realizó de forma simultánea en ocho concesionarios distribuidos en todo el país. En Rosario, la presentación se realizó en el concesionario Triumph, Toia Automóviles, ubicado en Arturo Illia 1111 Bis.

Más allá de la presentación de la Tiger Sport 800, el evento tuvo como objetivo fortalecer el vínculo directo de la marca con su público, ofreciendo una experiencia cercana y alineada con los estándares globales de Triumph.

Estos concesionarios se distinguen por su concepto premium, con espacios diseñados para brindar atención personalizada, asesores altamente capacitados y una propuesta integral que incluye una amplia gama de motos, accesorios originales y una completa línea de indumentaria oficial.

Triumph Rosario

Al respecto, Ezequiel Toia, dueño de Triumph Rosario, expresó en diálogo con La Capital: “Hicimos el cierre de año con un desayuno para nuestros clientes y amigos, pero aprovechamos para presentar en el concesionario el nuevo modelo de la Tiger Sport 800, que es nuestro nuevo producto sport turismo”.

Por otro lado, agradeció la “fidelidad” de su público y sostuvo que trabajan “minuto a minuto en la experiencia de marca y la cercanía”, ya que “esa es la diferencia de comprar una Triumph”. A su vez, añadió que tendrán “un desafío importante por delante” y continúan con el foco puesto “en la posventa” que los caracteriza.

“Logramos posicionarnos con un precio muy competitivo por las prestaciones que ofrece. El precio de lanzamiento de la Tiger Sport 800 es de 23 mil dólares”, concluyó Toia.

El crecimiento de Triumph Argentina

Triumph atraviesa un período de fuerte crecimiento en Argentina, en los últimos meses inauguró tres concesionarios y avanza con la apertura de otros cinco, fortaleciendo de manera sostenida su red comercial en el país.

En tanto, ese desarrollo territorial estuvo acompañado por un desempeño comercial destacado, ya que en 2025 la marca logró aumentar un 250% su market share respecto de 2024 y triplicó su volumen de ventas, impulsada por una gama en expansión y una mayor disponibilidad de producto.

>> Leer más: El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

Este año, Triumph lanzó ocho nuevos modelos y renovaciones, lo que permitió renovar su portafolio y consolidar su posicionamiento en segmentos clave. De esta manera, alcanzó un hito histórico al ubicarse en el 4° puesto del ranking internacional de importadores, la mejor posición lograda por el país desde la llegada de la marca.

“Valoramos mucho el esquema de regularidad de este año, teniendo hoy todo el lineup completo de Triumph con cercanía en tiempo y forma. Antes teníamos plazos más largos, pero hoy los lanzamientos llegan a la Argentina apenas tres meses después de su presentación global. Esto nos permite trabajar a la altura de la marca, estamos al día”, destacó Toia sobre el presente de la marca en el país.

Ezequiel Toia Triumph
Ezequiel Toia, dueño de Triumph Rosario, junto a los clientes de la marca.

Ezequiel Toia, dueño de Triumph Rosario, junto a los clientes de la marca.

La nueva moto de Triumph

La flamante Tiger Sport 800 fue diseñada para ofrecer un balance preciso entre el manejo deportivo y la capacidad para viajes de larga distancia. Su nuevo motor tricilíndrico de 800 cc, capaz de entregar 115 CV a 10.750 rpm y 84 Nm a 8.500 rpm, garantiza una respuesta inmediata gracias al amplio rango de par disponible en la zona media.

Su chasis combina una ciclística ágil y predecible, con suspensiones Showa ajustables, frenos radiales de alto rendimiento y un peso en orden de marcha de apenas 214 kg, lo que se traduce en una conducción precisa y natural.

Por su parte, Toia resaltó que este modelo es “una moto tricilíndrica líder en su categoría, con 115 caballos de potencia y una tecnología de seguridad predeterminada que incluye asistente inicial de curva, control de ABS y control de tracción según el grado de inclinación”, por lo que valoró su características de “moto urbana, de calle y de viaje”. “Viene con el motor característico de tres cilindros y rodado con llantas de aleación, lo que es una potencia increíble para ese segmento”, agregó.

>> Leer más: Seguridad vial: el peligro invisible de los objetos sueltos durante un viaje

Por otro lado, su carrocería aerodinámica, los deflectores integrados y la ergonomía están pensadas tanto para piloto como acompañante y contribuyen a una experiencia confortable en viajes largos. El asiento doble, las manijas del pasajero y la posición de manejo erguida completan un conjunto orientado a maximizar el confort.

En cuanto a la tecnología, este modelo incorpora modos de conducción Sport, Road y Rain, acelerador electrónico, control de tracción desconectable y ABS optimizado para curvas. La integración con el Triumph Shift Assist y el control de velocidad agrega fluidez en ruta, mientras que la iluminación full-LED, el panel de instrumentos LCD + TFT y la conectividad Bluetooth mediante My Triumph elevan la experiencia de uso cotidiana.

