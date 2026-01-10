La Capital | La Ciudad | naturaleza

Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

En 2025, el Ministerio de Ambiente de la provincia concretó unas 500 liberaciones de aves, mamíferos y reptiles. "No es sólo soltar", aseguran los veterinarios

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

10 de enero 2026 · 16:00hs
Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

El pesado yacaré oteó el aire antes de moverse de su jaula. Después empezó a mover sus patas y se perdió en el verde de la reserva natural del norte de la provincia. Después de pasar diez años viviendo en el parque del Instituto Malbrán, en la ciudad de Buenos Aires, el animal conocido como Ricardito fue liberado y pudo volver a su hábitat natural.

Eso sucedió hace dos semanas y si bien es la historia que se hizo más pública, apenas fue una de las 500 liberaciones de aves, mamíferos y reptiles que concretaron los profesionales del Ministerio de Ambiente de la provincia durante el año pasado. Detrás de cada una, hay meses e incluso años de trabajo, y una segunda oportunidad para aquellos animales silvestres rescatados del tráfico ilegal o del mascotismo.

De acuerdo a los registros oficiales, entre enero y diciembre del 2025 se llevaron adelante 528 liberaciones de animales silvestres. Fueron 412 aves, 105 mamíferos y 11 reptiles que volvieron a su hábitat tras un examen completo, que incluye la evaluación de su salud, de su comportamiento, tratamientos para mejorar su estado sanitario o su readaptación al entorno natural. Y, finalmente, una delicada elección del lugar que se convertirá en su nuevo hogar.

ricardito

En 2024, se habían liberado otros 570 ejemplares de fauna silvestre. La continuidad de esa escala de liberaciones, destacan desde las oficinas de la cartera de Ambiente, demuestra la consolidación del nuevo modelo provincial de gestión ambiental y cuidado de la biodiversidad.

"El momento en que los animales vuelven a su territorio es el que más impacto tiene, es emocionante. Pero a la vez, es la foto final de un largo trabajo que lleva meses o años", cuenta Mauro Pergazere, médico veterinario y director provincial de la delegación Centro del Ministerio de Ambiente santafesino, mientras describe el singular camino sigue cada una de las liberaciones de fauna silvestre.

fauna silvestre3

El Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda (un gran predio verde de 13 hectáreas, ubicado en el norte de la ciudad de Santa Fe) juega un rol protagónico en los operativos de liberación de animales silvestres. Allí llegan las aves, mamíferos y reptiles decomisados por la policía provincial en operativos de rutina o generados en denuncias anónimas.

Los ejemplares son, generalmente, víctimas del tráfico animal o son adoptados como mascotas. Las tortugas de tierra o los loros habladores son las más frecuentes. Sólo en la última semana, cuenta Pergazere, llegaron al centro de rescate 70 pichones de loro hablador, que están siendo alimentados de dos a tres veces por día con jeringas y zondas hasta que cumplan tres meses. También una centena de tortugas que venían en camión desde Santiago del Estero cargadas en bolsas de cebollas y llenas de garrapatas.

"Por más que se hayan popularizado como mascotas, son fauna silvestre. En el caso de los loros, los traficantes ya tienen un sistema de crianza artificial y los traen del norte del país para abastecer el mercado de las ciudades. Pasan muchas horas de viaje, hacinados, sin agua ni comida y con la posibilidad de enfermarse y transmitir enfermedades al hombre", cuenta el médico veterinario.

ricardito 2

También reciben gatos monteses, pumas o yaguarundíes. Este último es un animal que se encuentra dentro del rango de especies amenazadas en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La mayoría de las veces llegan después de la muerte de su madre, mal vista por los ganaderos, heridos por armas de fuego o por atropellos o mal criados como animales de compañía.

En estos casos, reinsertarlos en la naturaleza es todo un desafío "porque ya no asocia a los humanos como una amenaza sino como una fuente de alimento y hay que trabajar sobre su comportamiento para lograr que el animal recupere su instinto salvaje", advierte Pergazere.

>>Leer más: Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Ricardito y otros animales famosos

La liberación del yacaré overo bautizado como Ricardito fue noticia nacional. La historia del animal, que vivió en el Malbrán hasta que un ex empleado del organismo científico-tecnológico denunció en la Justicia su presencia, la causa penal tramitada en octubre de 2024 y su traslado al centro de rescate de Santa Fe aportaron singularidad a su historia. El video de su liberación, a fines de diciembre pasado, suma miles de reproducciones en redes sociales.

Unos meses antes, a fines de julio pasado, la liberación de un joven aguará guazú macho llegó a las páginas del diario español El País. El mamífero, el más grande de los zorros sudamericanos, fue liberado en la Reserva Natural “El Fisco”, ubicada en el departamento San Cristóbal, con un collar de telemetría para monitorear sus desplazamientos y aportar datos clave para la conservación de esta especie protegida.

>> Leer más: Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió más de diez años fuera de su hábitat

Hay otras acciones menos públicas, pero trascendentales. En el norte provincial, en la localidad de Villa Guillermina, se trabaja en un proyecto comunitario para alojar loros habladores rescatados del tráfico. Los alumnos de las escuelas de la zona arman y colocan cajas nidos en los árboles para que las aves las adopten ya que la presencia de estos ejemplares ayuda a regenerar los bosques, porque al alimentarse de frutos, favorecen la diseminación de semillas.

Actualmente, La Esmeralda aloja unos 1.200 animales, un número que varía a diario en función de la actividad de los operativos de rescate y liberación. Aunque no todos pueden volver a vivir en la naturaleza. "Cuando por su condición no se pueden liberar, participan de un programa de reproducción de animales que permiten la conservación de las especies", señala el funcionario. Eso pasa con algunos ejemplares de cardenal amarillo. Otro ejemplo es el del guacamayo azul y amarillo, un ave que no tiene distribución en Argentina pero que suele ser decomisado en operativos de tráfico, y a través de un convenio con Paraguay, las crías son derivadas a áreas protegidas del país vecino.

fauna silvestre5

No es sólo soltar

El mono carayá es uno de los mamíferos silvestres más comercializado como mascotas. La distribución natural de la especie llegaba hasta la zona norte de la provincia, en el límite con Chaco, sin embargo la destrucción y fragmentación de su hábitat fue corriéndolos del territorio santafesino. En los últimos años se puso en marcha un programa de reintroducción de esta especie en el Parque Provincial Jaaukanigás.

"Liberar un animal no es soltarlo en cualquier lugar. Cada especie tiene su distribución específica. La provincia tiene cinco ecorregiones: la pampa húmeda, el espinal, el chaco húmedo y seco y los deltas e islas del Paraná y cada una tiene una fauna característica", aclara el veterinario. Pero no basta reinsertarlos en esos espacios, sino garantizar que en esos lugares exista un área natural bien conservada que le ofrezca refugio, alimento y, sobre todo, que esté libre de amenazas.

>> Leer más: Cómo es el camino del tráfico de aves que baja del norte argentino y pasa por Santa Fe

Pergazere trabaja en La Esmeralda desde enero de 2024, pero antes estuvo en el Ecoparque de Buenos Aires y en la Fundación Mundo Marino. No lleva la cuenta de en cuántos operativos de rescate participó y piensa un rato antes de narrar cuál es el que más lo conmovió: "Fue el de una aguará guazú que se encontró en un campo en Coronda. En esa oportunidad, cuando se hizo la captura se habló con la gente del lugar y se trabajó en educación ambiental. Creo que esa sensibilización es muy importante, porque genera aliados para cuidar la fauna. Lo más rico es eso: porque nosotros no podemos estar todo el tiempo en todo el territorio viendo qué pasa con algún animal. Y encontrarnos con personas que resguardaron a la aguará y la cuidaron hasta que llegamos fue reconfortante".

Unos meses después, la hembra fue liberada en San Cristóbal. La última vez que tuvieron contacto con ella, a través del dispositivo de seguimiento, estaba en la provincia de Buenos Aires.

Noticias relacionadas
El municipio informó el cronograma de cortes de tránsito por la reparación de la carpeta asfáltica en las calles del área central de Rosario. 

Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras

Un proyecto en el Concejo busca sumar publicidad en los coches y las taxistas quieren saber de qué se trata

She Taxi quiere conocer la "letra chica" del proyecto antes de exhibir publicidad

La iniciativa apunta a regularizar situaciones relacionadas a la vivienda que ya existen en numerosos barrios de la ciudad.

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares

Protesta de sectores vinculados al acompañamiento de personas con discapacidad.

Aseguran que la disolución de la Andis "es la bala de plata que liquida el sistema"

Ver comentarios

Las más leídas

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

Matías Cóccaro a Newells: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Matías Cóccaro a Newell's: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares

Lo último

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario

Central: confirmaron día y rival para el primer amistoso del 2026

Central: confirmaron día y rival para el primer amistoso del 2026

Discapacidad: afirman que hay familias que no pueden trasladar a sus hijos

Discapacidad: afirman que "hay familias que no pueden trasladar a sus hijos"

Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

En 2025, el Ministerio de Ambiente de la provincia concretó unas 500 liberaciones de aves, mamíferos y reptiles. "No es sólo soltar", aseguran los veterinarios

Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

Por Carina Bazzoni

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario
politica

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario

Discapacidad: afirman que hay familias que no pueden trasladar a sus hijos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Discapacidad: afirman que "hay familias que no pueden trasladar a sus hijos"

El cantante Mario Pereyra sufrió un robo insólito y escrachó al ladrón
Información general

El cantante Mario Pereyra sufrió un robo insólito y escrachó al ladrón

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi
Policiales

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

Matías Cóccaro a Newells: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Matías Cóccaro a Newell's: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares

Quieren facilitar la subdivisión de terrenos para viviendas familiares

Central trajo calma a sus hinchas con la renovación de contrato de tres referentes

Central trajo calma a sus hinchas con la renovación de contrato de tres referentes

Ovación
Básquet: Provincial arrancó mal el 2026 y perdió el invicto como local en la Liga Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet: Provincial arrancó mal el 2026 y perdió el invicto como local en la Liga Argentina

Básquet: Provincial arrancó mal el 2026 y perdió el invicto como local en la Liga Argentina

Básquet: Provincial arrancó mal el 2026 y perdió el invicto como local en la Liga Argentina

Franco Colapinto vuelve a la pista este domingo y rodará con el nuevo modelo de Alpine

Franco Colapinto vuelve a la pista este domingo y rodará con el nuevo modelo de Alpine

Bruno Cabrera es el nuevo refuerzo de Newells y se reflotó lo de Gonzalo Abrego

Bruno Cabrera es el nuevo refuerzo de Newell's y se reflotó lo de Gonzalo Abrego

Policiales
Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi
Policiales

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Imputan a la banda de Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Imputan a la banda de "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

La Ciudad
Discapacidad: afirman que hay familias que no pueden trasladar a sus hijos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Discapacidad: afirman que "hay familias que no pueden trasladar a sus hijos"

Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras

Cuáles son las calles de Rosario que estarán cortadas este sábado por obras

She Taxi quiere conocer la letra chica del proyecto antes de exhibir publicidad

She Taxi quiere conocer la "letra chica" del proyecto antes de exhibir publicidad

Imputan a la banda de Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Por Claudio Berón

Policiales

Imputan a la banda de "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Policial

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva
Política

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Zoom

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento
Información General

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Militante libertaria de San Lorenzo con alcoholemia positiva: cómo actúa la compañía de seguro
INFORMACION GENERAL

Militante libertaria de San Lorenzo con alcoholemia positiva: cómo actúa la compañía de seguro

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica
LA CIUDAD

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica

Un aristócrata de 79 años busca pareja en apps de citas para tener un heredero
Información General

Un aristócrata de 79 años busca pareja en apps de citas para tener un heredero

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados
La Ciudad

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina
Ovación

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina

La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay
El Mundo

La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay

Durante años retuvieron aportes y no los pagaron: procesan a exdirectivos de Sancor
La Región

Durante años retuvieron aportes y no los pagaron: procesan a exdirectivos de Sancor

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones
Economía

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
LA CIUDAD

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña
Policiales

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación
Información General

Gauchito Gil: un hombre se atragantó con un caramelo y murió en la peregrinación

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió
Información General

Habló el hombre al que le cayó una placa de vidrio en la cabeza y sobrevivió