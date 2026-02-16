La Capital | La Ciudad | cotorras

Cotorras en Rosario: una especie cada vez más familiar que llegó junto a otras aves silvestres

La falta de montes naturales por la incesante expansión agrícola obedecen a la migración en constante crecimiento de esta especie en la ciudad. Qué dicen los vecinos

Matías Petisce

Por Matías Petisce

16 de febrero 2026 · 06:25hs
Cotorras. Los cambios hicieron que se expandieran desde su hábitat a la región pampeana

Cotorras. Los cambios hicieron que se expandieran desde su hábitat a la región pampeana, por los cultivos.  

Si hay una especie que crece al ritmo del avance de la frontera agropecuaria, son las cotorras (Myiopsitta monachus). Conocida también como perico monje, cata, catita o cotorra ventigrís, desde hace unos años a esta parte comenzó a colonizar árboles altos para escapar de predadores naturales de territorios propicios tales como el monte natural, tanto en la zona de islas como del Litoral en general. Lo cierto es que desde la Dirección de Control de Vectores aseguraron que "no son una plaga" como ocurre con las palomas. De esa misma manera se expresaron algunos rosarinos al asegurar que el mayor problema no es de las especies silvestres sino del ser humano.

Zonas de Rosario tales como el parque Alem, de notoria presencia, al igual que el parque Urquiza, entre otros espacios verdes de árboles altos y frondosos, son una muestra cabal de la presencia de estas aves silvestres como de otras tantas que migraron de zona de humedales o grandes extensiones de montes arrasadas por la mano del hombre.

"Son aves que se ubican en árboles altos como eucaliptus y otros árboles centenarios porque ahí se sientan más seguras y protegidas, pero no representan una plaga como sucede en el campo. Hay gente que vive cerca de parques y espacios verdes que se queja por el bullicio, pero no podemos afirmar que son una plaga", planteó en declaraciones a La Capital el titular del área municipal, Carlos Tasinato, respecto a la presencia de esta especie que habita en todo el continente sudamericano.

Qué dicen los vecinos

Federico Binolfi vive en carne propia esa migración marcada de las cotorras desde zonas rurales a la ciudad. Su higuera suele ser blanco de estas aves, aunque al ser consultado por La Capital, aclaró: "Yo creo que ellas no son el problema sino el ser humano que las expulsó de su hábitat natural. Han aniquilado montes nativos para plantar soja y otros cultivos, esa es la pura realidad".

eucaliptus.jpg
Eucaliptus. El árbol favorito de las cotorras.

Eucaliptus. El árbol favorito de las cotorras.

"Las cotorras, como otros pájaros, lo único que hacen en definitiva es bajar para buscar alimento propio de su instinto, nada más. Porque su hábitat natural fue vulnerado y por una cuestión institiva no tienen otra salida", agregó.

Por su parte, Sebastián Boja, que vive en una zona cercana al parque Urquiza, asegura que vive un canturreo a toda hora como nunca antes había visto en su vida desde que vive allí. Si bien es cierto y saludable que las aves proliferen en un hábitat de árboles variados y frondosos como esa zona de la ciudad, asegura que desde hace unos años a esta parte la "orquesta" variopinta de pájaros es elocuente y a toda hora.

"Desde hace tiempo que escucho ese chirrido característico de las cotorras a las que se sumaron los zorzales, que cantan a toda hora, incluso de madrugada. Yo pensaba que los pájaros eran de cantar al amanecer, pero esto me sorprendió porque no paran en toda la noche. No sé si influye el factor de la luz blanca y eso tal vez los confunde y altera su ritmo circadiano constantemente", señaló Sebastián al detallar el comportamiento extraño que notó en este tipo de aves silvestres, que no solían habitar en un medio urbano como Rosario.

Del campo a la ciudad

Tasinato, por su parte, evaluó que los gorriones y las palomas, típicos de las poblaciones urbanas fueron desplazados por otras especies que antes no se conocían, tales como horneros, cardenales, zorzales y jilgueros.

"Eso suele darse por la pérdida de bosques naturales y la pérdida de árboles frondosos en campos aledaños, asociados al desarrollo del cultivo intensivo y el desplazamiento de la actividad agricola ganadería", precisó.

>> Leer más: La cotorra crece al ritmo del avance de la tierra cultivable

En ese marco, explicó que la cotorra solía ubicarse en árbolados espinosos de escaso porte, justo al alcance depredadores. Con la introducción del eucaliptus, que es una especia originaria de Australia, empezó a anidar en esos lares.

"La ciudad ofrece un arbolado muy frondoso y extendido, tienen alimento y refugio y carecen de grandes depredadores como el gato montés y la comadreja", comentó a la hora de explicar los motivos por los cuales las cotorras comenzaron a colonizar algunos sectores de la ciudad por encima de otras especies nativas.

Cuáles la fuente de alimento

Las cotorras poseen una gran adaptación alimentaria y suelen explotar diversos recursos alimenticios, esto es gracias a la gran adaptabilidad morfológica conformada por un pico muy fuerte y versátil como una estructura flexible de sus patas, que les permite trepar en la vegetación y tomar alimentos.

De acuerdo a fuentes consultadas, la cotorra se alimenta de semillas de plantas tanto silvestres como cultivadas, aunque también suelen preferir el sorgo, el maíz y el arroz. Esto explica las razones por las que llegan a Rosario y el Cordón Industrial por tratarse de zonas netamente portuaria.

>> Leer más: Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas

También consumen frutos y flores, insectos adultos y sus larvas. Pese a la importancia de los elementos vegetales en su dieta, si la ocasión se presenta, las cotorras monje pueden alimentarse de la carne de animales muertos.

Eucaliptus, el árbol preferido

El eucaliptus, un árbol originario de Australia e introducido en el país en 1857, es una de las especies arbóreas adoptadas y preferidas por las cotorras para construir sus nidos, señala un estudio realizado por expertos en Ciencias Biológicas y Naturales de nuestro país.

Desde 1870, los eucaliptos se hicieron muy populares entre los colonos europeos, para sombra y protección de las viviendas rurales, y más tarde como especie ornamental en los poblados establecidos a lo largo de las vías férreas.

Así se desprende del estudio elaborado por el doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Enrique Bucher, y la doctora en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata (Unlp), Rosana Aramburú.

“Las cotorras no tardaron en adoptar a los eucaliptus”, dicen los especialistas, y destacan que “ese importante cambio de conducta de las aves fue muy bien descripto por Ernest Gibson, naturalista y dueño de una estancia en el Tuyú, cerca del cabo San Antonio, en la costa atlántica bonaerense”.

Noticias relacionadas
El sistema de defensas en la cascada del Saladillo ya completó el 52 por ciento de la obra proyectada. Será vital para eliminar la erosión retrogradante que ponía en jaque el puente Molino Blanco.

Las defensas en la cascada del Saladillo completaron una etapa decisiva

Finalizaron las obras sobre avenida Pellegrini

Plan de calles: ya terminaron las obras de repavimentación de avenida Pellegrini

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó que el tiempo seguirá inestable.

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

El carnaval comenzó con una gran convocatoria este sábado.

Se suspendió el carnaval de este domingo en la ex Rural y definieron una nueva fecha

Ver comentarios

Las más leídas

Era el candidato de todos para dirigir a Newells, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Era el candidato de todos para dirigir a Newell's, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

En Newells lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

En Newell's lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

Lo último

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Re-Suena, un futuro posible para que los jóvenes de los barrios de Rosario puedan vivir de la música

"Re-Suena", un futuro posible para que los jóvenes de los barrios de Rosario puedan vivir de la música

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Las defensas en la cascada del Saladillo completaron una etapa decisiva

La obra alcanzó más de la mitad de su ejecución y la inversión ya supera los 34 mil millones de pesos
Las defensas en la cascada del Saladillo completaron una etapa decisiva

Por Lucas Ameriso

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis
Policiales

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Al ring de nuevo

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Al ring de nuevo

Presentan un amparo contra el aumento de las cuotas de los planes de ahorro de automóviles
La Ciudad

Presentan un amparo contra el aumento de las cuotas de los planes de ahorro de automóviles

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público
La Ciudad

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Era el candidato de todos para dirigir a Newells, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Era el candidato de todos para dirigir a Newell's, se fue a Brasil y un mes después está en la cuerda floja

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de 8 mil millones de pesos en La Revancha

En Newells lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

En Newell's lo aman, se fue hace años y a los 42 sigue jugando: el homenaje que le hicieron

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

El tiempo en Rosario: cesó el alerta pero la lluvia vuelve a merodear este lunes

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Ovación
Las urgencias de Newells se instalan en la cancha de Deportivo Riestra, en un partido bisagra

Por Gustavo Conti
Ovación

Las urgencias de Newell's se instalan en la cancha de Deportivo Riestra, en un partido bisagra

Las urgencias de Newells se instalan en la cancha de Deportivo Riestra, en un partido bisagra

Las urgencias de Newell's se instalan en la cancha de Deportivo Riestra, en un partido bisagra

El uno x uno de Central ante Barracas: Di María el principal artífice de la gran victoria canalla

El uno x uno de Central ante Barracas: Di María el principal artífice de la gran victoria canalla

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Central le puso guapeza a su fútbol y lo ganó muy bien ante Barracas en el Gigante

Policiales
Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis
Policiales

Microtráfico de drogas en Rosario: detuvieron a cuatro hombres con casi 600 dosis

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión

Cayó en el Gigante de Arroyito un hombre con pedido de captura por extorsión

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado: Un compañero solidario

Una organización social recordó al hombre asesinado este sábado: "Un compañero solidario"

Anunciaron la captura del anarquista de la molotov tras las protestas en el Congreso

Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

La Ciudad
Re-Suena, un futuro posible para que los jóvenes de los barrios de Rosario puedan vivir de la música

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Re-Suena", un futuro posible para que los jóvenes de los barrios de Rosario puedan vivir de la música

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Más luces en calles y avenidas: Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Cotorras en Rosario: una especie cada vez más familiar que llegó junto a otras aves silvestres

Cotorras en Rosario: una especie cada vez más familiar que llegó junto a otras aves silvestres

Las defensas en la cascada del Saladillo completaron una etapa decisiva

Las defensas en la cascada del Saladillo completaron una etapa decisiva

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones
La Ciudad

Más denuncias de contaminación en el Ludueña: vecinos aportaron filmaciones

Anunciaron la captura del anarquista de la molotov tras las protestas en el Congreso
Policiales

Anunciaron la captura del "anarquista de la molotov" tras las protestas en el Congreso

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario
Policiales

Dos heridos por balazos tras ataques ocurridos en distintas zonas de Rosario

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Por Facundo Borrego
La Ciudad

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo
Ovación

Náutico volvió al triunfo en la Liga Femenina de Básquet y sigue creciendo

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia
Policiales

Mataron a balazos a un hombre de 73 años en Pellegrini y Colombia

Pullaro en la Legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones
Política

Pullaro en la Legislatura: las claves del discurso de apertura de sesiones

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste
Policiales

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro
POLICIALES

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Por Alicia Salinas
La Ciudad

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe
LA CIUDAD

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

La estética mezquindad de la Modernización Laboral

Por Jorge Asís
Política

La estética mezquindad de la Modernización Laboral

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga
La Ciudad

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego
POLICIALES

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 
Policiales

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Por Carlos Durhand
Ovación

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Por Hernán Cabrera
Ovación

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado
POLICIALES

Arrestaron a empleada doméstica por robo de dólares en barrio privado

La Policía intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser
Policiales

La Policía intervino en un caso que requirió utilización de pistola Taser