La última ciudad de la provincia sin red interna de agua potable licitó las obras para contar con el servicio

La inversión provincial, cercana a 3.000 millones de pesos, permitirá ampliar la infraestructura urbana y garantizar un servicio esencial con unas 2.900 conexiones en Sastre

“Si Santa Fe administra bien, como lo hace la gestión del gobernador Pullaro, y si hay competencia de las empresas que participan de las licitaciones, esta provincia va a ser el motor del interior productivo de nuestro país”, aseguró el ministro Lisandro Enrico durante el acto de apertura de sobres para la obra de agua potable en Sastre y Ortíz .

El gobierno provincial avanza con su plan de infraestructura en todo el territorio santafesino y el martes pasado concretó la licitación de la primera etapa del nuevo sistema de provisión de agua potable para la ciudad cabecera del departamento San Martín. Se trata de una obra inédita para Sastre, que hasta ahora no cuenta con red de agua .

El acto fue encabezado por el ministro de Obras Públicas, quien destacó: “Estamos licitando una obra para llevar la conexión de agua a la última localidad con rango de ciudad en la provincia que no tenía agua potable ”. Enrico subrayó que la inversión, cercana a los 3.000 millones de pesos, es fruto del esfuerzo conjunto “no solamente del gobierno de Pullaro sino de todos los santafesinos”.

La licitación despertó gran interés: se presentaron 14 ofertas , lo que "refleja la confianza de las empresas en la administración santafesina. En la provincia de Buenos Aires hay obras neutralizadas; en cambio Santa Fe hoy licita una obra más”, señaló Enrico.

Sastre y Ortiz - agua potable licitación 2

Agua potable para Sastre

El proyecto de la Secretaría de Agua y Saneamiento prevé perforaciones profundas para captar agua subterránea, almacenamiento y cloración, además de la construcción de una nueva red de distribución. El plazo de ejecución es de 14 meses. El secretario del área, Leonel Marmiroli, detalló que se sumarán tres perforaciones, una cisterna de 120 metros cúbicos, electrobombas sumergibles, más de 2.900 conexiones domiciliarias y más de 40 mil metros de cañería.

El senador departamental Esteban Motta resaltó que “era la única ciudad de la provincia que no tenía red de agua y que tendrá agua potable cuando llegue el Acueducto Biprovincial que Santa Fe construye junto a Córdoba”.

La intendenta María del Carmen Amero, definió la obra como “un hito para nuestra ciudad”. Recordó que Sastre ya cuenta con gas y cloacas, pero dependía de la Cooperativa de Servicios Públicos para abastecerse de agua en bidones: “No es lo mismo que servirla directamente desde la canilla”, expresó.

La ciudad en espera por el agua

La apertura de sobres contó con una notable concurrencia de firmas constructoras, que presentaron sus propuestas económicas para ejecutar la primera etapa del sistema de agua potable en Sastre y Ortíz.

Entre ellas se destacaron Capitel SA, con una oferta de 4.299.000 pesos; Bauber SA, con 3.463.000; Proyección Electroluz SA, con 2.897.000; Pilatti SA, con 3.918.000; Pirámide SA, con 3.389.000; S&D SA, con 2.980.000; Coemyc SA, con 3.566.000; Montaño SA, con 3.823.000; Winkelmann SRL, con 3.448.000; Werk Constructora SRL, con 3.138.000; Pietroboni SA, con 4.686.000; Izuco SA, con 4.592.000; Duamak SA, con 4.200.000 y Menara SA, con 4.114.000. La diversidad de oferentes refleja la confianza del sector privado en el gobierno provincial y garantiza competencia para la adjudicación de una obra clave para la ciudad.

Confianza

La obra licitada en Sastre se inscribe en un plan integral de infraestructura que busca equilibrar oportunidades en todo el territorio santafesino. Desde el ministerio de Obras Públicas remarcan que "la provisión de agua potable no sólo garantiza calidad de vida, sino que también es condición indispensable para el desarrollo productivo y la radicación de nuevas inversiones".

En este sentido, la ciudad se prepara para dar un salto histórico: pasar de depender de bidones y sistemas precarios a contar con una red moderna que acompañe el crecimiento urbano. La magnitud del proyecto, sumada a la participación de 14 empresas oferentes, refleja la confianza en la gestión provincial y la decisión política de avanzar con obras estratégicas aun en un contexto económico complejo.

Para los vecinos, el inicio de los trabajos representa la posibilidad concreta de acceder a un servicio esencial que marcará un antes y un después en la vida cotidiana y en la proyección de la comunidad. Además, sostienen, “será la mejor manera de esperar el servicio del acueducto interprovincial, que llegará en breve”.

>>Leer más: Avanza el Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba con la licitación de dos nuevos tramos