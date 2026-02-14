La Capital | La Región | Isla de Los Mástiles

La Isla de los Mástiles se convirtió en referente del turismo regional en el río Paraná

Desde el municipio de Granadero Baigorria destacan que la “gestión y el profesionalismo” hicieron posible el cambio en la zona de islas

Ruth Oitana

Por Ruth Oitana

14 de febrero 2026 · 10:00hs
Para que la experiencia sea completa

Para que la experiencia sea completa, la gestión municipal ya está dando el siguiente paso en infraestructura: la construcción de un nuevo muelle para el cruce de taxi lanchas, que estará habilitado en breve.
La Isla de los Mástiles se convirtió en referente del turismo regional en el río Paraná

La Isla de los Mástiles se convirtió en referente del turismo regional en el río Paraná

Con la firme convicción de “jerarquizar los espacios públicos”, la gestión municipal de Granadero Baigorria encaró varios proyectos para poner en valor lugares de encuentro común. A las obras que se desarrollan en el barrio Remanso Valerio y costanera y embarcadero se sumó la licitación del parador de la Isla de los Mástiles, convirtiéndolo en poco tiempo, en un punto de encuentro y disfrute de los días de verano.

“Algo cambió en la costa de Granadero Baigorria y se siente apenas uno pone un pie en la arena. No es solo el paisaje, que siempre fue nuestro; es la sensación de que, finalmente, hay un lugar que juega en las ‘grandes ligas’. Puerto Los Mástiles no es sólo un parador de isla; es la prueba de que cuando una ciudad se gestiona con visión estratégica y estándares profesionales, el resultado es un destino de nivel internacional”, de esta forma describen desde la Municipalidad de Granadero Baigorria el trabajo realizado para recuperar un espacio natural que hoy es disfrutado por los vecinos de la ciudad y la región.

deck2.jpg

Río Paraná y gastronomía de alta gama

“Cruzar a Puerto Los Mástiles hoy es encontrarse con una propuesta que combina la frescura del río con una gastronomía de alta gama y servicios cuidados al detalle”, indicaron desde el área de prensa municipal y destacaron: “Quienes buscan una tarde de relax con buena música, tragos de autor y platos que sorprenden ya no tienen que mirar hacia otros horizontes. La mejor versión del Paraná está acá, a cinco minutos de la costa de Granadero Baigorria”.

Este salto de calidad tiene una base sólida. Detrás de la experiencia que ofrece el parador hay una decisión política de hacer las cosas en serio: “Puerto Los Mástiles es el único de la región que funciona bajo una licitación pública, contando con una concesión que garantiza que todo —desde la seguridad hasta el cuidado del ambiente— sea de primera”, destacaron desde el municipio.

comida.jpg

Para el intendente local, Adrián Maglia, esta transformación es “el reflejo de un compromiso asumido con la comunidad”.

En una recorrida por la zona costera, el mandatario destacó la importancia de jerarquizar los espacios que nos dan identidad: "Nuestro objetivo fue siempre que el vecino de Baigorria se sienta orgulloso de su ciudad. Puerto Los Mástiles es la muestra de que, con una gestión ordenada y reglas claras, podemos ofrecer un servicio de máxima calidad. No estamos inventando algo nuevo, estamos cuidando y potenciando nuestro patrimonio para que sea un motor de turismo y disfrute familiar”.

Un modelo que marca tendencia

Con acciones como esta, Baigorria hoy marca el ritmo en el Gran Rosario. “Mientras otros lugares improvisan sobre la costa, aquí se apostó por un modelo de gestión que atrae inversiones de calidad para que el vecino disfrute más de lo suyo. Es la fórmula del éxito: seriedad administrativa y beneficios directos para la gente”, mencionó el intendente.

Las características principales de este nuevo parador son una gastronomía con estilo propio, seguridad y confianza. El marco de la licitación permite que el parador invierta y crezca bajo normativas claras con identidad local, un espacio de la comunidad, potenciado con estándares de una ciudad que mira al futuro.

Lo que se viene

Para que la experiencia sea completa, la gestión municipal ya está dando el siguiente paso en infraestructura: la construcción de un nuevo muelle para el cruce de taxi lanchas, que estará habilitado en breve. Esta obra permitirá que el acceso a la isla sea mucho más ordenado, seguro y ágil, facilitando que tanto baigorrienses como visitantes puedan llegar a Puerto Los Mástiles con total comodidad desde la costa local.

“Este verano, la invitación es clara: redescubrir lo nuestro. En Baigorria, el río se vive mejor”, finalizó Maglia.

>>Leer más: Baigorria garantiza el acceso al río e inicia un servicio de traslados a la Isla de los Mástiles

Noticias relacionadas
Este proyecto permitirá mejorar de manera integral el sistema que actualmente presta la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Santa Isabel Ltda.

Anunciaron una inversión histórica para mejorar el sistema de agua potable en Santa Isabel

Se requiere a los voluntarios que asistan a la jornada de limpieza a llevar guantes y bolsas para recolectar, mate y almuerzo para compartir.

Baigorria propone una jornada de limpieza comunitaria para cuidar el humedal

Funes tendrá un nuevo centro de convenciones

Funes, a la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Therians, el nuevo fenómeno que no para de sorprender. 

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Lo último

Posada & Bodega La Matilde: enoturismo integral en Traslasierra

Posada & Bodega La Matilde: enoturismo integral en Traslasierra

Las voces de Pergamino que estremecieron en el juicio por la contaminación con agrotóxicos

Las voces de Pergamino que estremecieron en el juicio por la contaminación con agrotóxicos

Verano en Piriápolis: playas, cerros y el encanto de lo clásico

Verano en Piriápolis: playas, cerros y el encanto de lo clásico

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia

Los turnos se agotaron en tiempo récord apenas se abrió la inscripción. La ceremonia comenzó a las 8 de la mañana y se extiende hasta las 12.30
Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia
Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR
La Ciudad

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 
La Ciudad

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025
La Ciudad

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario
La Ciudad

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo
La Ciudad

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

Ovación
Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura
Ovación

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Alejo Veliz le hizo caso a su corazón y está pagando con goles en Central

Alejo Veliz le hizo caso a su corazón y está pagando con goles en Central

Newells: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Newell's: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Policiales
Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario
Policiales

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

La Ciudad
Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025
La Ciudad

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella
Zoom

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe
POLITICA

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo
POLICIALES

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: Avanzamos hacia una Argentina más libre
POLITICA

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: "Avanzamos hacia una Argentina más libre"

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: Algo hay que cambiar
Economía

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: "Algo hay que cambiar"

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario
La Ciudad

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad
Política

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas
Policiales

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas

Cúneo Libarona dijo que la nueva ley penal juvenil es fantástica
Política

Cúneo Libarona dijo que la nueva ley penal juvenil "es fantástica"

Abogado de Cristina: Se hizo justicia con la restitución de pensión a la expresidenta
Política

Abogado de Cristina: "Se hizo justicia" con la restitución de pensión a la expresidenta

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años
Política

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?
Economía

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Policiales

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura
Policiales

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre
Economía

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo
La Región

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión
Policiales

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Zoom

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual