La Isla de los Mástiles se convirtió en referente del turismo regional en el río Paraná

Desde el municipio de Granadero Baigorria destacan que la “gestión y el profesionalismo” hicieron posible el cambio en la zona de islas

Con la firme convicción de “jerarquizar los espacios públicos” , la gestión municipal de Granadero Baigorria encaró varios proyectos para poner en valor lugares de encuentro común. A las obras que se desarrollan en el barrio Remanso Valerio y costanera y embarcadero se sumó la licitación del parador de la Isla de los Mástiles , convirtiéndolo en poco tiempo, en un punto de encuentro y disfrute de los días de verano.

“Algo cambió en la costa de Granadero Baigorria y se siente apenas uno pone un pie en la arena. No es solo el paisaje, que siempre fue nuestro; es la sensación de que, finalmente, hay un lugar que juega en las ‘grandes ligas’. Puerto Los Mástiles no es sólo un parador de isla ; es la prueba de que cuando una ciudad se gestiona con visión estratégica y estándares profesionales, el resultado es un destino de nivel internacional ”, de esta forma describen desde la Municipalidad de Granadero Baigorria el trabajo realizado para recuperar un espacio natural que hoy es disfrutado por los vecinos de la ciudad y la región.

“Cruzar a Puerto Los Mástiles hoy es encontrarse con una propuesta que combina la frescura del río con una gastronomía de alta gama y servicios cuidados al detalle”, indicaron desde el área de prensa municipal y destacaron: “Quienes buscan una tarde de relax con buena música, tragos de autor y platos que sorprenden ya no tienen que mirar hacia otros horizontes. La mejor versión del Paraná está acá, a cinco minutos de la costa de Granadero Baigorria”.

Este salto de calidad tiene una base sólida. Detrás de la experiencia que ofrece el parador hay una decisión política de hacer las cosas en serio: “ Puerto Los Mástiles es el único de la región que funciona bajo una licitación pública , contando con una concesión que garantiza que todo —desde la seguridad hasta el cuidado del ambiente— sea de primera”, destacaron desde el municipio.

Para el intendente local, Adrián Maglia, esta transformación es “el reflejo de un compromiso asumido con la comunidad”.

En una recorrida por la zona costera, el mandatario destacó la importancia de jerarquizar los espacios que nos dan identidad: "Nuestro objetivo fue siempre que el vecino de Baigorria se sienta orgulloso de su ciudad. Puerto Los Mástiles es la muestra de que, con una gestión ordenada y reglas claras, podemos ofrecer un servicio de máxima calidad. No estamos inventando algo nuevo, estamos cuidando y potenciando nuestro patrimonio para que sea un motor de turismo y disfrute familiar”.

Un modelo que marca tendencia

Con acciones como esta, Baigorria hoy marca el ritmo en el Gran Rosario. “Mientras otros lugares improvisan sobre la costa, aquí se apostó por un modelo de gestión que atrae inversiones de calidad para que el vecino disfrute más de lo suyo. Es la fórmula del éxito: seriedad administrativa y beneficios directos para la gente”, mencionó el intendente.

Las características principales de este nuevo parador son una gastronomía con estilo propio, seguridad y confianza. El marco de la licitación permite que el parador invierta y crezca bajo normativas claras con identidad local, un espacio de la comunidad, potenciado con estándares de una ciudad que mira al futuro.

Lo que se viene

Para que la experiencia sea completa, la gestión municipal ya está dando el siguiente paso en infraestructura: la construcción de un nuevo muelle para el cruce de taxi lanchas, que estará habilitado en breve. Esta obra permitirá que el acceso a la isla sea mucho más ordenado, seguro y ágil, facilitando que tanto baigorrienses como visitantes puedan llegar a Puerto Los Mástiles con total comodidad desde la costa local.

“Este verano, la invitación es clara: redescubrir lo nuestro. En Baigorria, el río se vive mejor”, finalizó Maglia.

