Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe

“Este año tenemos el desafío de darle cuerpo a la nueva Constitución con el tratamiento de leyes que deben ser innovadoras y cercanas a la gente”, sostuvo la legisladora.

13 de febrero 2026 · 12:01hs
La Cámara de Diputados realizó la Sesión Preparatoria en el marco de la cual Clara García (Bloque Socialista - Frente Unidos) fue reelegida como presidenta del cuerpo de cara al inicio del 144º Período Ordinario que, tras la reforma constitucional de 2025, comenzará el próximo domingo 15 de febrero.

También fueron reelectas las demás autoridades del cuerpo. Así la vicepresidencia 1º del cuerpo seguirá siendo ejercida por José Corral (Bloque UCR - Frente Unidos) y la vicepresidencia 2º por Sonia Martorano (Bloque Hacemos Santa Fe - Juntos Avancemos).

A propuesta del diputado provincial Joaquín Blanco, la Sesión Preparatoria fue presidida por su par y exgobernador Antonio Bonfatti por ser el decano del cuerpo. Luego el presidente del Bloque Socialista fue el encargado de proponer los nombres para conducir la Cámara baja durante el nuevo período de sesiones.

Los próximos desafíos en la Cámara de Diputados

Tras jurar y asumir nuevamente en el cargo, García hizo lo propio con Corral y Martorano, y convocó al conjunto de legisladores a trabajar en conjunto durante “otro año de intensa labor legislativa. En 2024 nos tocó tratar leyes de importancia estructural para la gestión de provincial y en 2025, nuestra provincia llevó adelante una reforma constitucional y varios integrantes de este cuerpo fueron parte de ese proceso histórico” repasó. “Este año tenemos el desafío de darle cuerpo a esa nueva Constitución con el tratamiento de leyes que deben ser innovadoras y cercanas a la gente”, sostuvo.

La legisladora puso especial énfasis en “el respeto, la tolerancia y la convivencia” que prevalecen en la Cámara baja santafesina. “Es un orgullo que este abanico tan amplio de orígenes y trayectorias políticos que tiene este cuerpo legislativo pueda mostrar la gran capacidad de trabajo y de consenso que viene teniendo en estos años”, remarcó.

Para terminar, García resaltó el hecho de que por primera vez el período ordinario de sesiones se inicie en febrero. “Si bien, como legisladores, desarrollamos nuestro trabajo tanto en el recinto como en el territorio, es un cambio de funcionamiento que nos augura un año altamente productivo para lograr el cometido de defender a nuestra querida provincia de Santa Fe y mejorar con cada proyecto que impulsamos la vida de los santafesinos y santafesinas”.

