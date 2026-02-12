La Capital | La Región | redes

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

El perfil Therian Comunity SL convocó para este viernes a quienes se perciben animales a un encuentro en el histórico espacio patrio

12 de febrero 2026 · 19:55hs
Therians

Therians, el nuevo fenómeno que no para de sorprender. 

El perfil de Instagram Therian Comunity SL convocó a una jornada de encuentro entre todos aquellos que se perciben animales. La cita fue fijada para este viernes, de 17.30 a 19.30, en el Campo de la Gloria de la ciudad de San Lorenzo.

"Los invitamos a una juntada para conocernos, compartir y explorar juntos en un espacio tranquilo y respetuoso. La idea es pasar una linda tarde en comunidad, reconectando con nuestro lado animal", escribieron desde Therian Comunity SL.

Además especificaron que los invitados pueden traer máscaras o accesorios, comida o bebida sin alcohol, mantas para sentarse en el pasto e "ideas, juegos o simplemente ganas de estar". Por último, se motiva a "llevar algo que represente tu theriotipo".

La actividad, que se suspende en caso de lluvia, fue definida como "una reunión abierta y relajada" donde "no hace falta hacer algo específico" sino sólo estar "con respeto y buena energía".

Sin embargo hicieron una aclaración: "Si sos menor, procura venir con un adulto o tutor responsable por tu seguridad".

El encuentro también promete actividades. En este sentido, en el flyer de la organización se especifica que habrá caminata y exploración del lugar, charla y socialización entre therians, tiempo libre para expresarse y también un momento para relajarse y pasar "un linda tarde en comunidad".

Qué son los therians

En redes sociales, especialmente en TikTok, en los últimos meses empezó a llamar la atención un fenómeno que no pasó desapercibido. Videos de personas caminando en cuatro patas, usando orejas y cola, o corriendo por parques y calles como si fueran animales se volvieron virales.

Los therians son personas que espiritualmente se sienten animales. En este sentido, creen que su alma es un híbrido entre humano y animal y que no solo adoptan un rol, sino que son ese animal en su interior.

>>Leer más: Qué son los therians y furros, el fenómeno de personas que actúan como animales en redes sociales

Algunos sienten que reencarnaron como lobos, toros u otros animales y viven con esta identidad. Es por ello que los therians no sienten la necesidad de trajes para expresarse, su vínculo con el animal es interno y espiritual.

En general, en los videos que circulan en redes sociales, suelen aparecen con accesorios con colas y orejas y caminando en cuatro patas.

