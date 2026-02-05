La Capital | Información General | personas

Qué son los therians y furros, el fenómeno de personas que actúan como animales en redes sociales

Videos de personas con orejas, cola y caminando en cuatro patas se multiplican en TikTok. Detrás del fenómeno están dos comunidades muy distintas

5 de febrero 2026 · 14:41hs
Los furros y los therian son dos comunidades diferentes que se popularizaron en redes sociales.



En redes sociales, especialmente en TikTok, en los últimos meses empezó a llamar la atención un fenómeno que no pasó desapercibido. Videos de personas caminando en cuatro patas, usando orejas y cola, o corriendo por parques y calles como si fueran animales se volvieron virales. También comenzaron a circular clips de grupos completamente disfrazados con trajes de animales, muchos de ellos muy elaborados.

Este tipo de contenidos no solo despertó curiosidad en miles de usuarios, sino que también generó debate, convocó a encuentros presenciales y hasta llegó a programas de televisión. Detrás de estas imágenes hay dos comunidades o subculturas distintas que están ganando visibilidad, sobre todo entre adolescentes y jóvenes: los therians y los furries, también conocidos como furros.

Aunque a simple vista pueden parecer fenómenos similares, en realidad son muy diferentes. Lo que sí comparten es una gran presencia en redes sociales, donde sus prácticas generan curiosidad y, en muchos casos, incomprensión.

¿Qué son los Therians?

Los therians son personas que espiritualmente se sienten animales. En este sentido, creen que su alma es un híbrido entre humano y animal y que no solo adoptan un rol, sino que son ese animal en su interior.

Algunos sienten que reencarnaron como lobos, toros u otros animales y viven con esta identidad. Es por ello que los therians no sienten la necesidad de trajes para expresarse, su vínculo con el animal es interno y espiritual.

En general, en los videos que circulan en redes sociales, suelen aparecen con accesorios con colas y orejas y caminando en cuatro patas.

image

¿Qué son los Furros o Furries?

Por otro lado, los furros forman parte de un fandom o comunidad de animales antropomórficos, es decir animales con características humanas como caminar en dos patas, hablar, usar ropa y expresar emociones faciales.

A diferencia de los therian, los Furros son fanáticos, o sea, no se sienten espiritualmente animales.

Los furros suelen llevar trajes llamados FurSuits, diseñados especialmente para representar a su FurSona, su propio personaje antropomórfico. Estos personajes son el medio para interactuar dentro del fandom.

image
image

¿Cuál es el origen de los Furros?

El término "Furry" se popularizó en 1980 durante una convención mundial de ciencia ficción, cuando Steve Gallacci publicó el cómic "Albedo Anthropomorphics’" una historia militar de ciencia ficción con personajes animales con forma humana.

Desde entonces, este fandom creció y se organizó en eventos y comunidades en todo el mundo.

image

La comunidad de Furros en Argentina

En Argentina, la comunidad furry está cada vez más activa y organizada. Existen eventos llamados Meets y FurMeets donde los furros asisten vestidos y vestidos segun su Fursona.

De hecho, en Argentina se organiza una vez al año la Argentina Fur Fiesta (ARFF). Su última edición fue realizada entre el 16 y el 18 de agosto del 2024 en el Hotel Abasto y reunió cerca de 500 participantes.

Además, el fandom posee una gran cantidad de artistas que venden sus creaciones que incluyen dibujos, cuadros y desde diseños de fursonas hasta trajes completos.

