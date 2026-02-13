La Capital | La Región | Funes

Funes, a la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Se ubicará en Galindo y la conexión Rosario-Córdoba en un predio municipal. Los detalles del proyecto que abre en breve y busca elevar los eventos de la ciudad

13 de febrero 2026 · 10:52hs
Funes tendrá un nuevo centro de convenciones

Funes tendrá un nuevo centro de convenciones

La Municipalidad de Funes convocó a la licitación para la concesión integral de un centro de convenciones y eventos en el ingreso a la ciudad por la autopista Rosario-Córdoba y Miguel Galindo. El operador privado gestionará infraestructura, gastronomía y áreas feriales por 20 años, comprometiendo inversiones y un canon mensual.

A través del Decreto 0026/2026, se abrió el llamado a licitación pública 001/2026 para la concesión del bloque destinado a convenciones y eventos. La apertura de los sobres con las ofertas está programada para el día 27 de febrero cuando se presentó apenas 30 días antes. El pliego en cuestión estipula otorgar una concesión integral del Bloque de Convenciones y Eventos a un único operador privado calificado, en el Parque Educativo, Turístico y Recreativo “Galindo”.

Será en el predio de propiedad municipal, ubicado en la intersección de la Autopista Rosario-Córdoba y Miguel Galindo, del lado norte. Cruzando Galindo están levantando un hipermercado y un poco más allá el hotel Howard Johnson, y del otro lado de la autopista se encuentra el barrio cerrado Kentucky.

El proyecto Funes

El bloque estará compuesto por un centro de convenciones y salones para eventos, un predio ferial a cielo abierto, y servicios gastronómicos complementarios en el predio municipal de unas 8 hectáreas.

La finalidad y objetivos son justamente el desarrollo de actividades feriales y de exposición, la organización de eventos institucionales y privados, la prestación de servicios gastronómicos especializados y la promoción del turismo de negocios y eventos.

Por ende, la gestión del Predio Ferial tendrá la administración del espacio a cielo abierto para ferias, exposiciones y eventos especiales. También la explotación gastronómica con la operación de servicios de alimentación y bebidas. Además, lógicamente, el mantenimiento integral de todas las instalaciones.

Según lo dispuesto en el pliego, el concesionario deberá tener a su cargo la construcción y operación del centro de convenciones que será un salón principal con capacidad mínima para 500 personas, pudiendo proponer mayor capacidad según su proyecto, salas complementarias y servicios técnicos. El esquema deberá contemplar su correcta articulación funcional con el Bloque Deportivo del Parque Galindo y facilitar un parque público de acceso libre.

Obligaciones

De acuerdo con la normativa vigente, el concesionario deberá proyectar, construir y poner en condiciones de uso, con fondos propios y bajo control municipal, la infraestructura edilicia destinada tanto al funcionamiento del Centro de Convenciones como la que se pide para una función educativa municipal, incluyendo espacios de uso público, educativo, administrativo y de apoyo.

En rigor, deberá construir dos aulas multifuncionales con capacidad para treinta personas cada una, un Salón de Usos Múltiples (SUM) con posibilidad de funcionamiento como aula, y servicios sanitarios completos acordes a la demanda del bloque educativo. Además, una oficina de turismo y dependencias asociadas.

El concesionario del bloque centro de convenciones abonará como mínimo al municipio un canon equivalente al 5% de los ingresos brutos mensuales derivados de todas las actividades desarrolladas en el bloque asignado.

Por último, el estacionamiento construido por el concesionario podrá ser utilizado libremente por el público en general sin costo, excepto cuando algún evento específico requiera su utilización exclusiva, caso en el cual podrá cobrarse un canon por el servicio prestado.

