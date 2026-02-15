La Capital | La Ciudad | barrio Martin

Barrio Martin: el lugar de los primeros edificios de lujo frente a la costa de Rosario

Las construcciones horizontales van reemplazando a las casas y hoy la fisonomía es heterogénea.

Silvia Carafa

Por Silvia Carafa

15 de febrero 2026 · 06:20hs
Avenida de la Libertad

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Avenida de la Libertad, un extenso borde de balcones que miran al río.
El parque Urquiza

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El parque Urquiza, uno de los espacios verdes perdilectos de barrio Martin.

Es un barrio con toda la palabra barrio, dicen los vecinos del Martin. Aunque añoran la vida tranquila de dos décadas atrás, cuando comenzó a cambiar de perfil y ya se elevaban los edificios de categoría en la avenida Libertad, en un extenso borde de balcones al río, que, aclaran, no cesa de crecer. Igual que hacia el interior del área que forman la avenida Pellegrini, las calles Córdoba, Buenos Aires, y el Paraná. Hablan del verde, de la tranquilidad, del parque Urquiza que tienen que compartir con el resto de la ciudad, y que les resulta increíble que aún exista el “monumento al pozo”, en el predio de la exyerbatera. Pero insisten que es el lugar que volverían a elegir para vivir.

“Casa que se vende casa que se transforma en edificio”, explica Ana María Conde, al frente de su tradicional farmacia en Necochea 1200, tiempo que le permitió ser testigo de dos momentos de transformación del barrio medio siglo atrás, cuando sólo había casas y contados edificios; y más acá en el tiempo, como en la cuadra entre Necochea y Chacabuco, completa de edificios donde sólo queda una casa. El dato sostiene la referencia popular: uno de los barrios más altos de la ciudad;: en la alusión entra la exclusiva torre Aqualina, que en 2009 y con sus 125 metros, fue por un tiempo la más elevada de Rosario.

Para los vecinos, la nueva construcción debería respetar un criterio de integración y no perder la identidad barrial. “Desaparecieron chalecitos de la década de 1970, y los reemplazaron por torres, se congestionan los servicios, el río parece cercado”, analiza Florencia. Y dice que antes el barrio era más “variopinto con casas y departamentos de pasillo en antiguos conventillos”.

parque urquiza
El parque Urquiza, uno de los espacios verdes perdilectos de barrio Martin.

El parque Urquiza, uno de los espacios verdes perdilectos de barrio Martin.

Esa es la situación de Sabina, que desde hace cinco años llegó del centro a vivir frente al parque, un lugar que le encantó y que ahora debe dejar porque están haciendo edificios: “Algunas casas van quedando un poquito encerradas con la complejidad y la angustia que traen los cambios”.

“En los años 70 se fue modificando el estilo de vida de quienes lo habitan; el barrio no fue ni es ajeno a la realidad que nos atraviesa”, dice Florencia y desestima la categoría de cheto. Ana María, coincide: “Hay de todo, no todos los departamentos son de alta gama como en avenida Libertad o Chacabuco”. ¿Esto lo encarece? Para la venta la cercanía al río, cuenta, si no los precios son similares a otras zonas. “Hay mucha amplitud de precios, el costo de construcción subió, pero hay mucha oferta de usados económicos”, explicó desde la inmobiliaria, Marcos Paganini.

Parque y vecindad   

“Es un barrio donde la gente se conoce, ahora hay gente nueva, yo participé en este barrio de todo: nacimiento, casamiento, enfermedades, todo”, dice Ana María y diferencia la frialdad de los comercios del centro con conocer a los clientes por su nombre, como en su farmacia. La composición social es heterogénea; jubilados de toda la vida, profesionales, estudiantes y gente de otras zonas que llega cada día a trabajar. Para Emilce, del pasaje Santa Cruz, es un barrio tranquilo, con mucha naturaleza, que volvería a elegir para vivir.

“Los vecinos conversan mucho, se conocen, tuve muy buenos vecinos; los fines de semana el barrio recibe gente de toda la ciudad que viene al parque”, dice Sabina. “En mi cuadra la gente lleva años viviendo. Es un barrio donde la gente generalmente se asienta, no es muy de paso”, comenta Ariel, quien vive a media cuadra del parque: “Los problemas de seguridad fueron mínimos, se los endilgan al puente de la bajada Pellegrini”.

“El parque es como para atesorar, cuidar, es un espacio que hace la diferencia, donde se pueden mezclar las edades, los barrios; eso es lo más lindo que tiene el barrio”, explica Sabina. Se trata de un espacio caleidoscópico según los momentos del día y de la semana: gimnasia, Calle Recreativa, lugar de picnic, reposeras, espectáculos, cancha de bochas y dos bares, uno en el anfiteatro. Algunos vecinos lo reclaman como el lugar de encuentro que era años atrás cuando oficiaba de “patio trasero de la casa de varios donde se iba a jugar y se llevaba los animales a pasear”. Y anotan que le está faltando cuidado, iluminación, seguridad y poda.

Monumento al pozo   

El terreno baldío de la exyerbatera Martin (le dio el nombre al barrio), que desde hace años permanece vallado en la manzana de Ayacucho, Mendoza, Colón y avenida Libertad, es mención ineludible de los vecinos que advierten aperturas de empaliza y “movimientos extraños durante la noche”.

Las iniciativas de su propietario, Alfredo Coto, no alcanzaron a cuajar. “Hoy no hay ningún expediente con estado parlamentario sobre esos terrenos”, dijeron ediles desde la comisión de Planeamiento y Urbanismo.

Noticias relacionadas
Funes tendrá un nuevo centro de convenciones.

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Los jardines de infantes, imprescindibles en la formación educativa de las infancias. 

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Goshi y Lien, dos therians adolescentes de 13 años que se vieron en público para salir de las pantallas y disfrutar del aire libre.

Therians en el Campo de la Gloria: la mirada de sus padres y la propia

Se encuentra vigente un alerta amarillo por fuertes tormentas para este domingo en Rosario

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

La historia de Paolo Giaccone, que debutó en Central y va tras los pasos de su hermano Lautaro

La historia de Paolo Giaccone, que debutó en Central y va tras los pasos de su hermano Lautaro

Lo último

Alta joyería: un negocio que brilla con diseño y venta exclusiva en Rosario

Alta joyería: un negocio que brilla con diseño y venta exclusiva en Rosario

Comparan ultraprocesados con cigarrillos y piden nuevas regulaciones

Comparan ultraprocesados con cigarrillos y piden nuevas regulaciones

Depresión funcional: por qué cada vez más personas llegan tarde al diagnóstico

Depresión funcional: por qué cada vez más personas llegan tarde al diagnóstico

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Desde la asociación que los nuclea aseguran que la situación es crítica y piden ser comprendidos dentro del sistema de educación oficial
Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Por Carina Bazzoni

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste
Policiales

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Pullaro abre el período de sesiones ordinarias en la Legislatura
POLITICA

Pullaro abre el período de sesiones ordinarias en la Legislatura

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Por Facundo Borrego
La Ciudad

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Por Alicia Salinas
La Ciudad

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

La historia de Paolo Giaccone, que debutó en Central y va tras los pasos de su hermano Lautaro

La historia de Paolo Giaccone, que debutó en Central y va tras los pasos de su hermano Lautaro

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

Ovación
Central busca ahora encaminar el año en el Gigante tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Central busca ahora encaminar el año en el Gigante tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

Central busca ahora encaminar el año en el Gigante tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

Central busca ahora encaminar el año en el Gigante tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

El único antecedente de Newells en el Guillermo Laza tuvo seis goles y ninguno festejó

El único antecedente de Newell's en el Guillermo Laza tuvo seis goles y ninguno festejó

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Policiales
Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste
Policiales

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

La Ciudad
El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Por Alicia Salinas
La Ciudad

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Barrio Martin: el lugar de los primeros edificios de lujo frente a la costa de Rosario

Barrio Martin: el lugar de los primeros edificios de lujo frente a la costa de Rosario

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR
La Ciudad

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 
La Ciudad

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025
La Ciudad

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario
La Ciudad

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo
La Ciudad

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial
Economía

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario
Policiales

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario
La ciudad

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario
La Ciudad

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años
policiales

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito
La Ciudad

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil "no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito"

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice
Policiales

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice

Funes, a la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista
La Región

Funes, a la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Policiales

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza
Policiales

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: Lo dijimos siempre
Política

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: "Lo dijimos siempre"

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella
Zoom

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe
POLITICA

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo
POLICIALES

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: Avanzamos hacia una Argentina más libre
POLITICA

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: "Avanzamos hacia una Argentina más libre"