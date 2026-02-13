La Capital | Política | edad de punibilidad

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: "Lo dijimos siempre"

El gobernador de Santa Fe aseguró que la reforma del Régimen Penal Juvenil de Argentina es "un paso fundamental"

13 de febrero 2026 · 10:42hs
El mandatario provincial apoya el cambio en la edad de punibilidad.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

El mandatario provincial apoya el cambio en la edad de punibilidad.

"Lo dijimos siempre: delito de mayor, pena de mayor", afirmó este jueves el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Así celebró la aprobación del proyecto que incluye la baja de la edad de punibilidad por delitos en el sistema legal argentino.

Después de la media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, el funcionario recordó: "Sostengo lo mismo desde que fui ministro de Seguridad. Pasaron los años pero nuestra postura nunca cambió". A través de redes sociales hizo un repaso de distintas declaraciones previas sobre el Régimen Penal Juvenil.

"Quien comete un delito de mayor, debe ser juzgado y condenado como mayor", reiteró el mandatario provincial. Mientras tanto, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados consiguieron avanzar en una modificación que reduce la edad de imputabilidad a 14 años.

Pullaro empuja la reforma en torno a la edad de punibilidad

El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) se jactó de haber mantenido el mismo criterio a la hora de reclamar un cambio en el régimen penal para causas que involucran a personas menores de edad. En este sentido, aseveró: "Fuimos claros incluso cuando muchos nos decían que no se podía".

"A quienes defendían a los delincuentes siempre les respondimos igual: si tanto los cuidan, llévenselos a su casa. Nosotros vamos a cuidar a la gente honesta", sentenció el jefe de la Casa Gris. Su último pronunciamiento al respecto se dio a partir del asesinato de Jeremías Monzón (15), un joven apuñalado en la ciudad de Santa Fe por adolescentes no punibles. La madre también celebró la modificación, aunque no afecta el desarrollo de la causa sobre el crimen de su hijo.

>> Leer más: Defensores de Niñez advierten que bajar la edad de imputabilidad es "regresivo" y no resuelve la inseguridad

Pullaro se mostró conforme con el resultado de la votación en la Cámara baja. Poco después del final de la sesión, afirmó: "Es un paso fundamental hacia el orden y la justicia que venimos reclamando".

"Animarnos a cambiar las leyes que no funcionan es la única manera de lograr los niveles de seguridad que los santafesinos y todos los argentinos necesitamos", comentó el gobernador. A continuación consideró que el régimen actual permite que las organizaciones criminales "sigan usando a menores como escudos o ejecutores de actos de terrorismo" en el país.

¿Qué cambios contempla el nuevo Régimen Penal Juvenil?

El proyecto impulsado por el oficialismo en la Cámara de Diputados establece un sistema de sanciones alternativas a la prisión y mantiene la prohibición del uso de lugares de detención compartidos con personas adultas. Además contempla medidas complementarias orientadas a la resocialización de los menores de edad denunciados.

Por otro lado, el texto que obtuvo media sanción descarta la prisión o reclusión perpetua para menores de edad, mientras que el plazo máximo en la cárcel es de 15 años. En el caso de delitos con penas menores a tres años, no hay sanciones privativas de la libertad y, en los casos intermedios, se prioriza un enfoque social y educativo.

Uno de los puntos clave que surgió en la negociación entre distintas fuerzas política se refiere al financiamiento del régimen. El último dictamen estableció una asignación de más de 20.000 millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia con el objetivo de garantizar su implementación.

