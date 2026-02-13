Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo. 

Fueron dos episodios a lo largo de la madrugada del viernes. Las aberturas aparecieron forzadas y en las paredes grafitis

Dos incendios en la sede de San Lorenzo de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) motivaron una investigación para determinar si fueron intencionales. Los ingresos del local estaban forzados y en las paredes aparecieron grafitis.

Ocurrió en el edificio de avenida San Martín al 3200 de San Lorenzo, donde funciona la sede de la Uocra. El primer episodio ocurrió pasada la medianoche, donde Bomberos Zapadores controló un foco ígneo en la puerta del local.

Más tarde, cerca de las 4, se produjo otro principio de incendio. En esta ocasión el fuego afectó elementos que estaban dentro del local. Entre ellos equipo informático y papeles de la organización.

En un principio intervinieron agentes de la comisaría 7ª de San Lorenzo, quienes trabajaron en el lugar junto a bomberos y peritos. En ambos casos los investigadores determinaron que había aberturas forzadas y, por la apariencia de haber sido daños intencionales, intervino la Fiscalía local.

En año pasado la misma sede había sido blanco de otra agresión. Fue el 26 de junio, en el marco de las elecciones provinciales. El edificio fue blanco de un ataque a balazos que por el momento no fue esclarecido.