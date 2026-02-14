La Capital | La Región | Pergamino

Las voces de Pergamino que estremecieron en el juicio por la contaminación con agrotóxicos

Dos vecinas marcaron la segunda audiencia y el debate dejó de ser técnico para instalarse en el terreno de los derechos humanos

Luis Emilio Blanco

Por Luis Emilio Blanco

14 de febrero 2026 · 11:00hs
El juicio de Pergamino es considerado histórico porque por primera vez se discute en sede penal la responsabilidad por fumigaciones con agrotóxicos en zonas urbanas.

www.fiscales.gob.ar

El juicio de Pergamino es considerado histórico porque por primera vez se discute en sede penal la responsabilidad por fumigaciones con agrotóxicos en zonas urbanas.
Las voces de Pergamino que estremecieron en el juicio por la contaminación con agrotóxicos

www.fiscales.gob.ar
Las voces de Pergamino que estremecieron en el juicio por la contaminación con agrotóxicos

www.fiscales.com.ar

La segunda audiencia del juicio por contaminación con agrotóxicos en Pergamino, realizada el jueves último en Rosario, dejó en claro que este proceso no es solo una discusión técnica sobre protocolos de fumigación, sino un debate sobre derechos humanos básicos: el derecho a la salud, al agua segura y a vivir sin miedo a enfermarse por la contaminación del entorno. En una jornada marcada por testimonios que conmovieron a la sala, las declaraciones de las vecinas Sabrina Ortiz y María Alejandra Bianco se convirtieron en el núcleo humano de un juicio histórico que busca establecer responsabilidades penales por las fumigaciones en zonas urbanas.

El juicio se originó en Pergamino, ciudad del norte bonaerense, donde vecinos denunciaron fumigaciones con agroquímicos en campos lindantes a barrios residenciales. La Justicia Federal de San Nicolás dictó medidas cautelares que prohibieron las pulverizaciones cerca de viviendas y ordenaron la distribución de agua embotellada en sectores afectados, al constatar que el agua de red no era apta para consumo.

Ahora, en Rosario, se desarrolla el proceso oral y público que reúne testimonios de vecinos, médicos, funcionarios y policías que participaron en allanamientos y constataciones. La segunda audiencia estuvo atravesada por relatos que pusieron en palabras el drama cotidiano de vivir rodeados de campos fumigados y el impacto sanitario que atraviesa a familias enteras.

Rosario - Juicio Pergamino 2

En Pergamino "el daño ya está hecho"

Sabrina Ortiz, referente de la lucha contra las fumigaciones en Pergamino, volvió a recordar cómo las denuncias iniciales se transformaron en una causa judicial que hoy llegó a juicio oral. Su relato, cargado de datos y de vivencias personales, describió el impacto sanitario en su barrio, con casos reiterados de cáncer, leucemias y enfermedades autoinmunes. Subrayó que la contaminación no es una hipótesis, sino una realidad confirmada por estudios que detectaron glifosato y otros plaguicidas en el agua y en la sangre de vecinos que nunca tuvieron contacto directo con el campo. Ortiz también relató las dificultades para que las autoridades municipales reconocieran la gravedad de la situación.

Recordó reuniones con funcionarios que minimizaron los hechos y la falta de respuestas concretas, más allá de la distribución de agua embotellada que tuvo que ser ordenada por la Justicia. “No alcanza con repartir bidones. El daño ya está hecho y sigue apareciendo gente enferma”, sostuvo, en una frase que resonó en la sala y sintetizó la persistencia del problema.

Rosario - Juicio Pergamino 1

>>Leer más: Pergamino pone límite al veneno y logra un dictamen que da voz a los pueblos fumigados

Conmocionados durante el juicio

El testimonio de María Alejandra Bianco fue uno de los momentos más conmovedores de la audiencia. Vecina del barrio Santa Julia, narró con detalle el calvario de su familia. Su hijo Benjamín, diagnosticado con púrpura trombocitopénica a los 17 años, fue sometido a quimioterapia en La Plata. Su hijo Ignacio fue operado por un cáncer de tiroides grado cinco y sometido a tratamientos con yodo radiactivo durante cuatro años. Su pareja Sergio Caputi falleció en 2020 por cáncer de páncreas e hígado. Bianco relató cómo, tras esas experiencias, comenzó a registrar los casos de sus vecinos.

Armó un censo casero con nombre, DNI y firma, que reveló más de 40 personas enfermas en una sola manzana: cáncer de mama, de intestino, de lengua, leucemias, tumores cerebrales. “Me di cuenta de que no era mi casa, era el barrio entero”, dijo, al contar cómo ese relevamiento fue entregado al intendente de Pergamino, quien nunca lo leyó, y luego al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, que sí lo incorporó a la causa.

>>Leer más: Pergamino pone límite al veneno y logra un dictamen que da voz a los pueblos fumigados

Los agrotóxicos y la contaminación de cada día

Su relato incluyó escenas cotidianas que ilustran la presencia de los agroquímicos: el olor penetrante que obligaba a cerrar ventanas, la recomendación médica de dejar de consumir agua de la canilla, la constatación de glifosato en su propia sangre pese a haber vivido siempre en la ciudad. “No puede ser casual que en una misma cuadra haya tantos enfermos. Esto es contaminación”, afirmó, en otra frase que quedó registrada como síntesis del drama colectivo.

Tras las voces vecinales, la audiencia escuchó a policías que participaron en los procedimientos judiciales. El subcomisario retirado Victoriano Isaac Guari recordó los allanamientos en campos y viviendas linderas, la toma de muestras de agua y suelo, y la constatación de maquinarias de fumigación como el “mosquito” y mochilas pulverizadoras.

Señaló que las muestras fueron remitidas a laboratorios especializados, y que se cuidó la cadena de custodia y la cadena de frío. También mencionó la custodia policial a una “doctora” que había recibido amenazas, y el secuestro de armas en uno de los procedimientos.

El oficial Mauro Federico Garay confirmó allanamientos en campos y en la Municipalidad de Pergamino, con secuestro de documentación y recetas agronómicas que detallaban aplicaciones de agroquímicos entre 2017 y 2018. Reconoció su firma en actas y relató denuncias vecinales por fumigaciones, aunque admitió no haber constatado personalmente pulverizaciones en curso. Su testimonio reflejó la tensión entre la memoria difusa de los procedimientos y la contundencia de los documentos incorporados a la causa.

Las objeciones

La jornada estuvo atravesada por objeciones, pedidos de aclaración y exhibición de actas para refrescar la memoria de los testigos. Los fiscales y querellantes insistieron en precisar fechas, lugares y responsabilidades, mientras que las defensas buscaron relativizar la contundencia de los relatos. El presidente del tribunal debió intervenir en varias oportunidades para ordenar el intercambio y garantizar que las preguntas fueran respondidas.

En ese marco, la diferencia entre los testimonios técnicos y los relatos vecinales fue evidente. Mientras los policías apelaban a protocolos y a recuerdos fragmentados, las vecinas ofrecieron narraciones vívidas, cargadas de nombres, fechas y consecuencias concretas. Esa tensión marcó el pulso de la audiencia y dejó en claro que el juicio no se limita a cuestiones técnicas, sino que involucra vidas atravesadas por la enfermedad y la pérdida.

Un debate histórico

El juicio de Pergamino es considerado histórico porque por primera vez se discute en sede penal la responsabilidad por fumigaciones con agrotóxicos en zonas urbanas. La causa busca establecer si los productores y aplicadores violaron normas ambientales y medidas cautelares, y si esa conducta generó daños a la salud de los vecinos.

La audiencia de este jueves en Rosario mostró que la prueba no se limita a documentos y protocolos, sino que incluye testimonios que revelan el impacto humano de la contaminación. Las voces de Ortiz y de Bianco sintetizaron ese impacto: barrios enteros con vecinos enfermos, familias devastadas, una ciudad que debió recibir agua embotellada por orden judicial. Sus relatos, cargados de dolor y de datos, se convirtieron en el corazón de la audiencia y en el recordatorio de que detrás de cada expediente hay vidas concretas.

La segunda audiencia del juicio de Pergamino dejó en claro que el proceso no es solo una discusión técnica sobre protocolos de fumigación, sino un debate sobre derechos humanos básicos. Los testimonios vecinales estremecieron a la sala y marcaron el rumbo de un juicio que, más allá de su resultado, ya es un hito en la historia judicial argentina. El contraste entre la memoria difusa de los policías y la precisión de las vecinas mostró que la verdad no siempre se encuentra en los documentos, sino en las voces que se animan a contar lo que vivieron. En Rosario, esas voces se escucharon con fuerza y dejaron una huella que difícilmente pueda ser ignorada. El debate continuará el próximo 25 de febrero desde las 9, en los Tribunales Federales de Rosario de Oroño 940.

>>Leer más: Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Noticias relacionadas
Este proyecto permitirá mejorar de manera integral el sistema que actualmente presta la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Santa Isabel Ltda.

Anunciaron una inversión histórica para mejorar el sistema de agua potable en Santa Isabel

Se requiere a los voluntarios que asistan a la jornada de limpieza a llevar guantes y bolsas para recolectar, mate y almuerzo para compartir.

Baigorria propone una jornada de limpieza comunitaria para cuidar el humedal

Funes tendrá un nuevo centro de convenciones

Funes, a la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Therians, el nuevo fenómeno que no para de sorprender. 

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Lo último

Feriado de Carnaval: 4 fiestas ocultas de Latinoamérica que vale la pena descubrir

Feriado de Carnaval: 4 fiestas "ocultas" de Latinoamérica que vale la pena descubrir

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

Posada & Bodega La Matilde: enoturismo integral en Traslasierra

Posada & Bodega La Matilde: enoturismo integral en Traslasierra

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia

Los turnos se agotaron en tiempo récord apenas se abrió la inscripción. La ceremonia comenzó a las 8 de la mañana y se extiende hasta las 12.30
Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia
Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR
La Ciudad

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 
La Ciudad

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025
La Ciudad

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario
La Ciudad

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo
La Ciudad

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

Ovación
Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura
Ovación

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Alejo Veliz le hizo caso a su corazón y está pagando con goles en Central

Alejo Veliz le hizo caso a su corazón y está pagando con goles en Central

Newells: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Newell's: señales de respaldo a la dupla Orsi-Gomez pero también de urgencia por empezar a cosechar

Policiales
Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario
Policiales

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

La Ciudad
Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025
La Ciudad

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia

Día de los Enamorados: 16 parejas se casan este sábado en el Rosedal del Parque Independencia

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella
Zoom

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe
POLITICA

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo
POLICIALES

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: Avanzamos hacia una Argentina más libre
POLITICA

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: "Avanzamos hacia una Argentina más libre"

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: Algo hay que cambiar
Economía

Un guiño de la provincia ante el avance de la reforma laboral: "Algo hay que cambiar"

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario
La Ciudad

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad
Política

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas
Policiales

Los persiguieron porque viajaban en moto sin casco y cayeron con drogas

Cúneo Libarona dijo que la nueva ley penal juvenil es fantástica
Política

Cúneo Libarona dijo que la nueva ley penal juvenil "es fantástica"

Abogado de Cristina: Se hizo justicia con la restitución de pensión a la expresidenta
Política

Abogado de Cristina: "Se hizo justicia" con la restitución de pensión a la expresidenta

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años
Política

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?
Economía

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Policiales

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura
Policiales

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre
Economía

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo
La Región

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión
Policiales

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Zoom

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual