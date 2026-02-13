Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella

Las burlas del equipo, lideradas por el panelista Joe Fernández, suscitaron repudio en redes y también del Julio Bocca, director del Ballet Estable

“Pleno 2026 y se siguen escuchando este tipo de comentarios”. Así respondió Valentín Fresno, bailarín del Ballet Estable del Teatro Colón , a los dichos homofóbicos contra su persona que se dijeron en el programa de radio de Beto Casella. L os comentarios, expresados sobre todo por el panelista Joe Fernández, generaron repudio en redes. Julio Bocca, director de la institución a la que pertenece Fresno, también se manifestó al respecto.

Al aire del programa “Nadie nos para”, que conduce Beto Casella en Rock&Pop, reaccionaron a un video que subió la cuenta del Colon a finales de 2025, donde mostraba cómo era el día de uno de los bailarines del Ballet Estable, y su preparación para el espectáculo “El cascanueces”. Entre audios ingresados por la producción, que hacían referencia a la homosexualidad, y varios comentarios de Fernández en el mismo sentido, dieron un mensaje completamente homofóbico.

Este jueves, Valentín publicó en su cuenta de Instagram el video del programa de radio reaccionando, acompañado por una contundente respuesta. “Pleno 2026 y se siguen escuchando este tipo de comentarios; estoy sin palabras. Es una lástima que medios de comunicación con tanta influencia difundan y avalen comentarios homofóbicos . Con tantas cosas lindas que se pueden comentar sobre el ballet, se centren en la sexualidad de un artista. Este comentario a mí no me lastima ni me perjudica. A los que perjudica son a los futuros niños que quieran hacer ballet y sus familias, o ellos mismos, no los dejen porque piensen que el ballet es de ‘putos’. No normalicemos este tipo de lenguaje y bromas”, aseguró Fresno.

La respuesta de Julio Bocca

La publicación del bailarín se hizo viral, visibilizando el hecho de homofobia. Varios famosos como Ángel de Brito, Diego Ramos, Facundo Arana, Julieta Nair Calvo, Fer Metilli y Franco Torchia comentario el posteo repudiando los dichos del programa y expresando su apoyo a Valentín.

También hubo una respuesta institucional. El Ballet Estable del Teatro Colón publicó en su cuenta de Instagram un video donde su director, Julio Bocca, felicita a Valentín por su respuesta y el mensaje que da para las infancias que quieran dedicarse a la danza clásica.

“Quería felicitarte por tu respuesta a los comentarios homofóbicos. La verdad fue con mucha altura y con valores que se están perdiendo en el mundo, con respeto y educación. Y además, no solo pensaste en vos sino también en los niños. Gracias por eso. Y somos bailarines y el ballet también representa a la Argentina en el mundo”, firma Bocca.

En el video original, Valentín cuenta cómo fueron sus comienzos en el ballet, en una Escuela Municipal de Morón, y la importancia del apoyo de su mamá cuando decidió audicionar para el Ballet Estable del Teatro Colón.

