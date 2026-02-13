La Capital | Zoom | Colón

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella

Las burlas del equipo, lideradas por el panelista Joe Fernández, suscitaron repudio en redes y también del Julio Bocca, director del Ballet Estable

13 de febrero 2026 · 14:04hs
Valentín Fresno

Valentín Fresno, bailarín del Ballet Estable del Teatro Colón, recibió comentarios homofóbicos por parte del programa de Beto Casella

“Pleno 2026 y se siguen escuchando este tipo de comentarios”. Así respondió Valentín Fresno, bailarín del Ballet Estable del Teatro Colón, a los dichos homofóbicos contra su persona que se dijeron en el programa de radio de Beto Casella. Los comentarios, expresados sobre todo por el panelista Joe Fernández, generaron repudio en redes. Julio Bocca, director de la institución a la que pertenece Fresno, también se manifestó al respecto.

Al aire del programa “Nadie nos para”, que conduce Beto Casella en Rock&Pop, reaccionaron a un video que subió la cuenta del Colon a finales de 2025, donde mostraba cómo era el día de uno de los bailarines del Ballet Estable, y su preparación para el espectáculo “El cascanueces”. Entre audios ingresados por la producción, que hacían referencia a la homosexualidad, y varios comentarios de Fernández en el mismo sentido, dieron un mensaje completamente homofóbico.

Este jueves, Valentín publicó en su cuenta de Instagram el video del programa de radio reaccionando, acompañado por una contundente respuesta. “Pleno 2026 y se siguen escuchando este tipo de comentarios; estoy sin palabras. Es una lástima que medios de comunicación con tanta influencia difundan y avalen comentarios homofóbicos. Con tantas cosas lindas que se pueden comentar sobre el ballet, se centren en la sexualidad de un artista. Este comentario a mí no me lastima ni me perjudica. A los que perjudica son a los futuros niños que quieran hacer ballet y sus familias, o ellos mismos, no los dejen porque piensen que el ballet es de ‘putos’. No normalicemos este tipo de lenguaje y bromas”, aseguró Fresno.

Embed

>> Leer más: Pasión de carnaval: empezó a bailar a los ocho años y ahora dirige la comparsa

La respuesta de Julio Bocca

La publicación del bailarín se hizo viral, visibilizando el hecho de homofobia. Varios famosos como Ángel de Brito, Diego Ramos, Facundo Arana, Julieta Nair Calvo, Fer Metilli y Franco Torchia comentario el posteo repudiando los dichos del programa y expresando su apoyo a Valentín.

También hubo una respuesta institucional. El Ballet Estable del Teatro Colón publicó en su cuenta de Instagram un video donde su director, Julio Bocca, felicita a Valentín por su respuesta y el mensaje que da para las infancias que quieran dedicarse a la danza clásica.

“Quería felicitarte por tu respuesta a los comentarios homofóbicos. La verdad fue con mucha altura y con valores que se están perdiendo en el mundo, con respeto y educación. Y además, no solo pensaste en vos sino también en los niños. Gracias por eso. Y somos bailarines y el ballet también representa a la Argentina en el mundo”, firma Bocca.

En el video original, Valentín cuenta cómo fueron sus comienzos en el ballet, en una Escuela Municipal de Morón, y la importancia del apoyo de su mamá cuando decidió audicionar para el Ballet Estable del Teatro Colón.

Embed

Noticias relacionadas
El Cosquín Rock 2026 se llevará a cabo este sábado 14 y domingo 15 de febrero

Cosquín Rock 2026: grilla completa de artistas y cómo seguir por streaming

Luciano Castro se encuentra internado en un centro terapéutico

Luciano Castro habló sobre su internación: qué dijo el actor

La Delio Valdez se presenta este sábado en las Noches de Lunario 

De La Delio Valdez a Los Fabulosos Cadillacs: comienzan Las Noches de Lunario en Rosario

Unfamiliar es una de las series que los usuarios no dejan de elegir actualmente en Netflix 

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Ver comentarios

Las más leídas

En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un lindo problema en el armado del equipo

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un "lindo" problema en el armado del equipo

Lo último

El lado B en Diputados: media sanción para el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El lado B en Diputados: media sanción para el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Anunciaron una inversión histórica para mejorar el sistema de agua potable en Santa Isabel

Anunciaron una inversión histórica para mejorar el sistema de agua potable en Santa Isabel

Liga Argentina Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla

Liga Argentina Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil "no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito"

El intendente de Rosario apoyó cambios en las sanciones penales sobre adolescentes porque "los delitos dolosos no pueden estar fuera del sistema judicial"

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito
El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario
La Ciudad

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Policiales

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista
La Ciudad

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza
Policiales

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: Lo dijimos siempre
Política

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: "Lo dijimos siempre"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un lindo problema en el armado del equipo

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un "lindo" problema en el armado del equipo

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Ovación
Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar
OVACIÓN

Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

Afirman que Messi no irá al Mundial si no se siente en condiciones físicas de jugar

Colapinto cerró el viernes con el mejor tiempo de Alpine, más de 100 vueltas y un breve susto

Colapinto cerró el viernes con el mejor tiempo de Alpine, más de 100 vueltas y un breve susto

Insólito: juegan en Boca y Huracán, pero cobran dinero de San Lorenzo

Insólito: juegan en Boca y Huracán, pero cobran dinero de San Lorenzo

Policiales
Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Policiales

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución

Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución

La Ciudad
Javkin: la discusión por reforma penal juvenil no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito
La Ciudad

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil "no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito"

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años
Política

Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?
Economía

¿Qué implica para los argentinos que se subestimen las estadísticas?

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Policiales

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura
Policiales

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre
Economía

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo
La Región

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión
Policiales

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Zoom

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

De Cañada de Gómez al cielo de Chubut: cómo se combaten los incendios forestales desde el aire

Por Tomás Barrandeguy
la region

De Cañada de Gómez al cielo de Chubut: cómo se combaten los incendios forestales desde el aire

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Por Matías Petisce
La Ciudad

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos
La ciudad

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas
Salud

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Horror en Brasil: un funcionario público asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida
Información General

Horror en Brasil: un funcionario público asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?
La Ciudad

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?

El Senado de México aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas
Política

El Senado de México aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas