La historia de Paolo Giaccone, que debutó en Central y va tras los pasos de su hermano Lautaro

Paolo Giaccone irá al banco de Central ante Barracas y ya viene de estrenarse en la Copa Argentina. Es el hermano de Lautaro, hoy en Argentinos Juniors.

Paolo Giaccone es uno de los juveniles que más me gusta”, declaró Jorge Almirón en la conferencia de prensa luego del triunfo de Central por 2 a 0 ante Sportivo Belgrano en los 32vos de final de la Copa Argentina, donde el DT hizo debutar a este futbolista.

El chico nacido en San Francisco, provincia de Córdoba, el 7 de agosto de 2007 y que fue campeón en 2025 con la 5ª de AFA, ingresó a los 83’ en lugar de Enzo Giménez.

“Estoy orgulloso de poder haber debutado y son sensaciones muy lindas. Aunque esto es un camino muy largo. Estoy desde los 14 años en el club, todos los chicos de inferiores esperamos este momento y lo voy a disfrutar con la familia”, dijo antes de subirse al micro.

Además, habló de su hermano Lautaro que hoy viste la camiseta de Argentinos Juniors, pero disputó 93 partidos en Central (41 como titular y 52 ingresando desde el banco) y anotó 8 goles. “El Laucha es gran jugador. El es zurdo y yo soy derecho. Es más rápido, pero yo soy de jugar más al pie. Me gana en el tenis fútbol, pero yo tengo más victorias en la play”, declaró con una sonrisa.

Leer más: Alejo Veliz le hizo caso a su corazón y está pagando con goles en Central

Los números de Paolo Giaccone en las inferiores de Central

Su primer partido en las juveniles de AFA canallas fue en 8ª división, el 27 de agosto de 2022 ante Huracán (L) 1-1 con Matías Lequi como DT, donde ingresó desde el banco de suplentes. Fue su único partido en AFA ya que mayoritariamente lo hizo en Rosarina.

En 2023 en 7ª de AFA, con Alejandro Fernández Foca como DT, disputó 23 partidos (16 como titular y 7 ingresando desde el banco) y no anotó goles. En 6ª de AFA, en 2024, con Javier García como DT, disputó 25 cotejos (todos de titular) y llegó 8 veces a la red. Contra Racing (V) 5-2, dos a Unión (L) 4-2 y uno a River (L) 4-3, Platense (V) 2-0, Gimnasia de La Plata (V) 2-2, Independiente Rivadavia de Mendoza (L) 4-0 y Tigre (L) 4-2.

El año pasado, con Marcos Raposo como formador, fue el goleador de la 5ª de AFA campeona donde hizo 12 goles en 26 partidos (25 como titular). River (L) 1-0, Gimnasia de La Plata (L) 4-0, Argentinos Juniors (L) 1-0, Godoy Cruz (L) 3-0, Unión (L) 7-0, San Martín de San Juan (V) 8-0, Defensa y Justicia (L) 1-0, Independiente Rivadavia de Mendoza (L) 6-0, dos a Tigre (V) 7-0 y dos a Aldosivi (V) 5-0.

En total entre 8ª y 5ª división, ya que no jugó ni en 4ª de AFA ni en reserva, hizo 20 goles en 75 partidos (66 como titular).

La palabra de Marcos Raposo, formador que lo tuvo en la 5ª de AFA campeona

Marcos Raposo fue el DT que lo tuvo en 5ª de AFA en 2025 donde salieron campeones y le dijo a Ovación: “Ante todo es un buen chico, respetuoso y con muchas ganas de mejorar. Además, es guapo y ganador. Estuvo a disposición casi todos los partidos, menos aquellos que tuvo que cumplir una sanción allá por la mitad del torneo. Fue el goleador de la categoría no siendo delantero. Es un mediocampista con mucha capacidad ofensiva y mucha oportunidad de gol. Hizo goles de todas formas. De media distancia, de tiro libre y de pelota parada. Tiene mucha potencia y fortaleza física. Incluso a nivel defensivo siempre fue importante en las pelotas paradas en contra. Hizo goles de cabeza con los dos parietales. Juega generalmente por el centro, pero por su perfil se mueve más a la derecha”, dijo el entrenador,

“Las sensaciones de su debut son muy lindas ya que estuvimos un año juntos. Tratamos de acompañar a los chicos y hace cuatro meses fuimos campeones en Mar del Plata donde Paolo hizo un gol y ahora ya tuvo la suerte de sumar minutos en primera. Nos pone muy contento y fue una satisfacción haberlo dirigido y verlo mejorar día a día”, concluyó.