La Capital | Policiales | amenaza

Grave amenaza a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

El incidente sucedió en Virasoro al 200. Dos hombres en moto se acercaron al empleado público y efectuaron dos disparos al aire.

13 de febrero 2026 · 11:19hs
Virasoro al 200. La Policía trabaja en el lugar donde un empleado judicial sufrió una grave amenaza.

Foto: Captura de video

Virasoro al 200. La Policía trabaja en el lugar donde un empleado judicial sufrió una grave amenaza.

Un empleado judicial de Rosario sufrió una grave amenaza cuando se encontraba a punto de entregar una orden de desalojo en una vivienda ubicada en la zona sur de la ciudad. Dos hombres en moto pasaron por el lugar, lo increparon y tras cartón efectuaron un disparo de arma de fuego al aire.

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación indicaron a La Capital que el serio incidente sucedió el martes a la mañana en Virasoro al 200, en barrio Tablada, cuando un oficial de justicia llegó hasta una casa ubicada en ese lugar con la intención de entregar una orden de desalojo.

Cuando eran cerca de las 10.30, llegaron dos hombres en moto que abordaron al empleado y lo amenazaron de muerte con un arma de fuego. Antes de retirarse, los delincuentes efectuaron disparos al aire. Ante ese episodio, la víctima hizo la denuncia y minutos después la Policía encontró en el lugar dos vainas servidas de calibre 9 milímetros.

image

La investigación de este caso quedó a cargo de la fiscal de la Unidad de Violencia Altamente Lesivas Agustina Eiris. Las fuentes señalaron que el empleado público no sufrió heridas.

Noticias relacionadas
La policía secuestró balanzas de precisión, además de la droga.

Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución

Estafa a aseguradora: denuncia falsa por robo de auto terminó con un civil y un policía condenados.

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Danilo Villán, nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura.

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

A casi cinco años del crmien cometido en Recreo, el juicio oral por el caso se realizó en los tribunales de Santa Fe.

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Ver comentarios

Las más leídas

En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Newells quiere reforzarse con un volante ofensivo de Boca

Newell's quiere reforzarse con un volante ofensivo de Boca

Lo último

San Valentín: las diez mejores frases de amor basadas en películas para dedicar a tu pareja

San Valentín: las diez mejores frases de amor basadas en películas para dedicar a tu pareja

De La Delio Valdez a Los Fabulosos Cadillacs: comienzan Las Noches de Lunario en Rosario

De La Delio Valdez a Los Fabulosos Cadillacs: comienzan Las Noches de Lunario en Rosario

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Fueron dos episodios a lo largo de la madrugada del viernes. Las aberturas aparecieron forzadas y en las paredes grafitis

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista
La Ciudad

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza
Policiales

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: Lo dijimos siempre
Política

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: "Lo dijimos siempre"

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe
POLITICA

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: Avanzamos hacia una Argentina más libre
POLITICA

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: "Avanzamos hacia una Argentina más libre"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Newells quiere reforzarse con un volante ofensivo de Boca

Newell's quiere reforzarse con un volante ofensivo de Boca

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Ovación
Alpine confía en Colapinto para este 2026: Este año veremos lo mejor de él
Ovación

Alpine confía en Colapinto para este 2026: "Este año veremos lo mejor de él"

Alpine confía en Colapinto para este 2026: Este año veremos lo mejor de él

Alpine confía en Colapinto para este 2026: "Este año veremos lo mejor de él"

La Rosarina saldrá a la cancha los sábados después de 35 años

La Rosarina saldrá a la cancha los sábados después de 35 años

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un lindo problema en el armado del equipo

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un "lindo" problema en el armado del equipo

Policiales
Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Policiales

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución

Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución

La Ciudad
Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista
La Ciudad

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Policiales

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura
Policiales

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre
Economía

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo
La Región

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión
Policiales

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Zoom

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

De Cañada de Gómez al cielo de Chubut: cómo se combaten los incendios forestales desde el aire

Por Tomás Barrandeguy
la region

De Cañada de Gómez al cielo de Chubut: cómo se combaten los incendios forestales desde el aire

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Por Matías Petisce
La Ciudad

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos
La ciudad

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas
Salud

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Horror en Brasil: un funcionario público asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida
Información General

Horror en Brasil: un funcionario público asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?
La Ciudad

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?

El Senado de México aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas
Política

El Senado de México aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico
Información General

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico