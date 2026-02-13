La Capital | La Región | beneficio

"Equipate para el cole", en qué consiste el beneficio que otorgan las librerías en Villa Gobernador Gálvez

La propuesta se enmarca en el programa “Acuerdo Santa Fe” del gobierno provincial y propone un kit de artículos escolares a precios accesibles

13 de febrero 2026 · 15:31hs
En una acción conjunta entre el gobierno de la provincia, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y la Asociación de Comercio e Industria de la ciudad se presentó una nueva edición de “Equipate para el cole”. Se trata de una iniciativa que ofrece más de 17 artículos escolares a precios accesibles de cara al inicio de clases.

Enmarcada en el programa “Acuerdo Santa Fe”, la acción impulsada por el Ministerio de Desarrollo Productivo apunta a fomentar el consumo en comercios de diversos rubros, y establecer precios de referencia en distintos productos que pueden conocerse ingresando a www.santafe.gob.ar/preciossantafe.

Programa articulado

En referencia al tema, el intendente Ricci expresó: “Poder articular con el gobierno de la provincia de Santa Fe, entidades bancarias, y comerciantes, este caso del rubro de librerías, y gobiernos locales trae resultados sumamente positivos”.

“Es muy interesante porque ofrece un conjunto de útiles escolares a un precio accesible. En un principio contamos con seis librerías pero tenemos la esperanza de que más comercios se adhieran a esta medida”, agregó el jefe municipal.

Beneficios y precios promocionales

Por su lado, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Gustavo Rezzoaglio, explicó: “De acuerdo a lo indicado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Gustavo Puccini, lanzamos la nueva edición de ‘Equipate para el cole’ incluyendo productos de librería divididos en dos kits, para alumnos de 1ro a 3ro, y para quienes cursan de 4to a 7mo y la posibilidad de financiar las compras hasta en seis cuotas sin interés con bancos adheridos: Banco de Santa Fe, Billetera Santa Fe, Banco Municipal y Banco Macro”.

Además, el funcionario detalló que “los kits están confeccionados con el asesoramiento de maestras, quienes ayudaron a seleccionar los elementos imprescindibles, logrando así una propuesta de costo muy accesible en un valor que ronda los $32 mil”.

Luego, Rezzoaglio remarcó que “se trata de una iniciativa plenamente consensuada entre distribuidoras mayoristas y librerías, que en esta nueva edición triplicó la cantidad de comercios adheridos. Contamos con 150 librerías, distribuidas en 16 departamentos de la provincia de Santa Fe. Quienes quisieran adherirse pueden seguir haciéndolo a través de los contactos publicados en la web”.

Comercios adheridos en Villa Gobernador Gálvez

Hasta el momento, los comercios adheridos en Villa Gobernador Gálvez son Copycentro (Av. Juan Domingo Perón 2113), Librería Cutú (Pablo Iglesias 2224), Librería Santa Clara (Av. Filippini 1960), Librería Pipo’s (17 de Octubre 1573), Casa Villar (Av. J.D. Perón 1923), Librería Mariano Pico (Filippini 1872).

Qué incluyen los kits

  • Lista de productos para 1º a 3º grado: Adhesivo vinílico 30grs; cuaderno tapa flexible x 24 hojas; goma de borrar; lápices de colores largos (x12); tijera escolar; sacapuntas plástico; regla x 20 cm; papelglace (x10); bolígrafo borrable; lápiz negro (x3); bolígrafos (x3); fibras de color (x10); block de dibujo; cuaderno 19x23 cm; carpeta 3 solapas; mochila de espalda 17” .
  • Lista de productos para 4º a 7º grado:Adhesivo vinílico 30grs; cuaderno tapa flexible x 24 hojas; goma de borrar; lápices de colores largos (x12); tijera escolar; sacapuntas plástico; lápiz negro (x3); bolígrafos (x3); fibras de color (x10); block de dibujo; carpeta 3 solapas; mochila de espalda 17”; set de geometría (regla, escuadra y transportador); corrector líquido (lápiz 9g); carpeta escolar 3 × 40; repuesto escolar x 48 hojas (2 unidades); compás plástico.

