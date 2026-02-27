Puerto General San Martín: alta demanda para sumarse a las disciplinas deportivas municipales

Con el Megaestadio “4 de Junio” como epicentro de eventos de primer nivel, el munipio busca educar y formar en el deporte con disciplinas, integrativas o de alta competición

El imponente Megaestadio cubierto “4 de Junio”, con capacidad para 3.462 espectadores sentados, iluminación de alta definición y el tecno piso de madera más grande de la Argentina, apto para diferentes deportes.

La Municipalidad de Puerto General San Martín evaluó como muy exitosa la inscripción a las disciplinas deportivas que ofrece la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes para este ciclo 2026. Entre ellas las propuestas de natación, gimnasia deportiva, patín, tenis, canotaje, voley, básquet, aquagym son las disciplinas más convocantes.

Desde la Secretaría de Cultura, Educación y Deporte valoraron "la decisión política del intendente Carlos De Grandis, de abrir espacios deportivos de envergadura, de apoyar y estimular todas las disciplinas municipales y de acompañar el crecimiento de aquellos espacios deportivos que no son municipales".

Según los encargados de la dependencia , el compromiso municipal " despierta cada año una mayor demanda de vecinos para inscribirse en cada una de las disciplinas que ofrece el municipio y que para este 2026 ya cubrió el cupo disponible para las diversas disciplinas".

El objetivo es integrar a través del deporte y para ello la gestión de De Grandis consideró fundamental brindar espacios a la comunidad .

Ese concepto fue el marco para el desarrollo de la Villa Deportiva, con el alojamiento para contingentes en un sector de dormis para recibir delegaciones. También las canchas de PSM fútbol, las de PSM tenis con sus respectivos vestuarios y un sector de la pileta semiolímpica climatizada en el Megaestadio “4 de Junio”, vestuarios, gimnasio, y la cancha auxiliar de PSM. La remodelación y ampliación del Club “Paraná” completan la apuesta municipal para lograr la inclusión social de niños, niñas, adolescentes hasta adultos mayores.

Compromisos de las dependencias municipales

Además de los óptimos espacios, el gobierno municipal apuesta al deporte solventando la contratación de profesores de reconocida trayectoria. Dota a las distintas disciplinas del equipamiento y fomenta la participación de distintos equipos en competencias, encuentros locales , provinciales y nacionales.

PGSM-deportes1

Esta infraestructura permitió a Puerto General San Martín posicionarse a nivel regional y provincial como una plaza destacada para la concreción de eventos nacionales e internacionales de gran convocatoria.

13° edición de la Maratón “Batalla Punta Quebracho”

En referencia al desarrollo de competencias deportivas, Puerto San Martín ya cuenta con fecha confirmada por calendario Argentino, para la realización de la Maratón “Batalla Punta Quebracho”.

El día 7 de junio de 2026, la maratón volverá a convocar a más de mil deportistas, entre aficionados y de élite de todo el país, el evento se ha consolidado como una de las competencias atléticas más destacadas del país, no solo por su convocatoria sino también por los significativos premios que ofrece.

