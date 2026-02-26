La Capital | La Región | Villa Gobernador Gálvez

Villa Gobernador Gálvez celebró su 138° aniversario con acto oficial y reconocimientos a ciudadanos honoríficos

Este miércoles, el intendente Alberto Ricci presidió el acto protocolar para conmemorar la fundación de la localidad

26 de febrero 2026 · 13:58hs
Una parte importante del acto estuvo dedicada a la distinción de nuevos ciudadanos honoríficos

Una parte importante del acto estuvo dedicada a la distinción de nuevos ciudadanos honoríficos, tres vecinos que hace más de 70 años que viven Villa Gobernador Gálvez, promoviendo el sentido de pertenencia y el amor por la ciudad. 
En la mañana del miércoles 25 de febrero, el intendente Alberto Ricci presidió el acto protocolar en conmemoración del 138° aniversario de la fundación de Villa Gobernador Gálvez. La celebración se desarrolló en la plaza San Martín –ubicada en Mitre y Oppici– y contó con la presencia de autoridades locales y provinciales y representantes de instituciones y fuerzas vivas de la ciudad.

“Es un día para celebrar la ciudad que nos vio nacer o que nos abrió sus puertas para vivir y encontrarnos. Recordamos con orgullo aquel 25 de febrero de 1888, cuando un grupo de inmigrantes la eligió como hogar y, gracias a la iniciativa del Ingeniero Enrique Mosconi y el Gobernador José Gálvez, comenzó a escribirse nuestra historia bajo el nombre de Villa Gobernador Gálvez”, indicó el jefe municipal.

VGG-actoaniversario

Presentes en el acto

Con la presencia de soldados excombatientes de Malvinas, abanderados de escuelas, de los Bomberos Voluntarios, el taller de Lengua de Señas Municipal, los ballets Municipal y de “Cuyo al Litoral” que ofrecieron un número artístico, se procedió a la distinción a ciudadanos honoríficos que hace más de 70 años residen en la ciudad.

“Hoy, Villa Gobernador Gálvez es sinónimo de oportunidades concretas. Por eso, hemos multiplicado los espacios de encuentro y formación”, mencionó Ricci mientras destacó los cursos de capacitación, talleres culturales y escuelas deportivas que se llevaron adelante durante el año pasado con la participación de más de 16.000 villagalvenses”, aseguró Ricci.

VGG-actoaniversario3

Villa Gobernador Gálvez, un lugar de oportunidades

Durante su alocución, el intendente señaló: “Nuestra ciudad es trabajo, es la industria, son los comerciantes, los productores hortícolas y los pescadores. Pero, sobre todo, nuestra ciudad son las vecinas y vecinos que eligen involucrarse”.

Indicó además que “desde el gobierno municipal, nuestra tarea es acompañar ese espíritu, escuchando y brindando soluciones. Pero los convoco a ir más allá: los convoco a participar”, continuó.

Al mismo tiempo, Ricci invitó “al gobierno provincial, al Concejo Deliberante, a las empresas y a las instituciones a que nos unamos en este diálogo permanente. A que superemos los obstáculos con determinación. Y a las vecinas y vecinos les propongo que sigamos habitando los espacios públicos, cuidando lo que es de todos y eligiendo siempre el camino del respeto. Sigamos construyendo, entre todos, la Villa Gobernador Gálvez que nos merecemos: la de nuestros padres y abuelos, pero sobre todo, la de nuestros hijos”.

Aniversario con reconocimientos

Una parte importante del acto estuvo dedicada a la distinción de nuevos ciudadanos honoríficos, tres vecinos que hace más de 70 años que viven Villa Gobernador Gálvez, promoviendo el sentido de pertenencia y el amor por la ciudad.

En esta oportunidad, fueron reconocidos María Adela Soto, Juan Casco y Alberto Crouzeilles. Y en ese sentido, Casco valoró: “Para mí Villa Gobernador Gálvez es todo: nací, me crie, me casé, tengo mis hijos, mis nietos, bisnietos. Todos acá. Es mi ciudad, lo más grande que hay. Que me hayan reconocido es un orgullo, ya haber nacido y crecido acá es todo, y encima este reconocimiento es una alegría inmensa”.

Por su lado, Alberto Crouzeilles contó sus sensaciones: “Yo desde los 18 años que vivo en esta ciudad, y tengo 92, así que son muchos años. Por suerte fui bien recibido y vivir acá es una armonía total. Resolvieron darme esta distinción y estoy agradecidísimo por este obsequio, me dieron un reconocimiento que para mí tiene muchísimo valor”.

Siguen los festejos

Las actividades alusivas al aniversario de la ciudad continuarán el viernes 27 de febrero en el “Festival de la ciudad” con músicos locales y comparsas. La cita es desde las 18 en la plaza San Martín (Mitre y Oppici) con entrada libre y gratuita.

En tanto que para el sábado 28 de febrero se programó el Encuentro de fútbol infantil femenino destinado a equipos de la ciudad y la región en las categorías sub10 y sub13 desde las 9 en el Parque Regional (Colectora de Circunvalación Juan Pablo II y bajada Nogués). La jugadora y un acompañante pueden disfrutar de una jornada de pileta de forma gratuita. Inscripción gratuita por WhatsApp al 341-5861636.

Pasada la tarde del sábado se realizará la “Noche de colectividades” con propuestas gastronómicas y artísticas por parte de las colectividades participantes, ballets folklóricos, músicos locales. Desde las 18 en Pueblo Nuevo (Av. Argentina y Buenamessón) con entrada libre y gratuita.

VGG-actoaniversario4

Del acto participaron la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, Clara García; la Ministra de Cultura provincial, Susana Rueda; concejales de la ciudad; funcionarios municipales; autoridades provinciales; soldados excombatientes de Malvinas; representantes de los Bomberos Voluntarios; miembros de la Policía Provincial; abanderados de escuelas de la ciudad; el taller de Lengua de Señas municipal; los ballets Municipal y De Cuyo al Litoral; vecinas y vecinos.

