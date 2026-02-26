Baigorria se consolida como la ciudad con la costa natural más importante de la región

Con trabajos de recuperación y ampliación en la Bajada Formosa, se diferencia en el Cordón industrial por tener una amplia ribera libre de terminales portuarias

En el marco del plan de revalorización de la ribera local , la Municipalidad de Granadero Baigorria avanza con una transformación en la zona de la Bajada Formosa.

El proyecto de recuperación de la costa baigorriense destaca la identidad única de la ciudad: ser el único punto del cordón metropolitano sin actividad industrial en su costa , lo que la posiciona naturalmente como el pulmón recreativo más importante de la región.

“Apostamos a un modelo de balneario urbano sustentable y de acceso libre al público”, destacó en ese contexto el intendente Adrián Maglia.

La intervención actual en la Bajada Formosa incluye la ampliación de la playa pública y la construcción de un nuevo muelle, diseñado para mejorar significativamente la accesibilidad hacia las islas.

Asimismo, se pondrá en funcionamiento una nueva despensa equipada con productos diversos para el servicio de los visitantes.

La recuperación y limpieza de nuevos terrenos estratégicos permitió unificar estos espacios con el parque existente, otorgando una continuidad estética y funcional al paseo costanero.

Playa seca

Esta mejora en la infraestructura general se complementa con el proyecto central de la gestión: la creación de una Playa Seca. Este concepto de balneario urbano busca garantizar el acceso libre, gratuito y seguro al río Paraná en un entorno moderno y ordenado.

Maglia destacó además que estos avances “son el resultado de una gestión que remarca su identidad con el río al ejecutar obras de gran impacto social”.

El intendente aseguró: “Continuamos la mejora y ampliación de la costa pública. Estamos concretando un proyecto que venimos planificando con mucha seriedad”.

Transformación integral

El mandatario baigorriense destacó que esta obra “no es una acción aislada, sino una transformación integral de la costa que requirió un largo proceso de trabajo legal y técnico para que hoy podamos pasar de los planos a la realidad”.

Con estas obras, sumada a la exitosa playa de la Reserva Natural y sus distintos tramos de costanera, Granadero Baigorria no solo mejora la calidad de vida de sus vecinos, sino que fortalece su perfil turístico como el balcón natural por excelencia del sur santafesino.

Finalmente desde el municipio aclararon que actualmente el acceso al río para bañistas está autorizado sólo en la Reserva Natural, durante la temporada estival cuando hay guardavidas activos y destacaron que cuando no hay presencia de personal de cuidado, está prohibido.

