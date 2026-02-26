La Capital | La Región | Baigorria

Baigorria se consolida como la ciudad con la costa natural más importante de la región

Con trabajos de recuperación y ampliación en la Bajada Formosa, se diferencia en el Cordón industrial por tener una amplia ribera libre de terminales portuarias

26 de febrero 2026 · 17:37hs
El mandatario baigorriense destacó que esta obra “no es una acción aislada

El mandatario baigorriense destacó que esta obra “no es una acción aislada, sino una transformación integral de la costa que requirió un largo proceso de trabajo legal y técnico para que hoy podamos pasar de los planos a la realidad”. 
Baigorria se consolida como la ciudad con la costa natural más importante de la región

En el marco del plan de revalorización de la ribera local, la Municipalidad de Granadero Baigorria avanza con una transformación en la zona de la Bajada Formosa.

El proyecto de recuperación de la costa baigorriense destaca la identidad única de la ciudad: ser el único punto del cordón metropolitano sin actividad industrial en su costa, lo que la posiciona naturalmente como el pulmón recreativo más importante de la región.

“Apostamos a un modelo de balneario urbano sustentable y de acceso libre al público”, destacó en ese contexto el intendente Adrián Maglia.

Intervenciones

La intervención actual en la Bajada Formosa incluye la ampliación de la playa pública y la construcción de un nuevo muelle, diseñado para mejorar significativamente la accesibilidad hacia las islas.

Bajada-Formosa-2-1536x940

Asimismo, se pondrá en funcionamiento una nueva despensa equipada con productos diversos para el servicio de los visitantes.

La recuperación y limpieza de nuevos terrenos estratégicos permitió unificar estos espacios con el parque existente, otorgando una continuidad estética y funcional al paseo costanero.

Playa seca

Esta mejora en la infraestructura general se complementa con el proyecto central de la gestión: la creación de una Playa Seca. Este concepto de balneario urbano busca garantizar el acceso libre, gratuito y seguro al río Paraná en un entorno moderno y ordenado.

Maglia destacó además que estos avances “son el resultado de una gestión que remarca su identidad con el río al ejecutar obras de gran impacto social”.

El intendente aseguró: “Continuamos la mejora y ampliación de la costa pública. Estamos concretando un proyecto que venimos planificando con mucha seriedad”.

Transformación integral

El mandatario baigorriense destacó que esta obra “no es una acción aislada, sino una transformación integral de la costa que requirió un largo proceso de trabajo legal y técnico para que hoy podamos pasar de los planos a la realidad”.

Con estas obras, sumada a la exitosa playa de la Reserva Natural y sus distintos tramos de costanera, Granadero Baigorria no solo mejora la calidad de vida de sus vecinos, sino que fortalece su perfil turístico como el balcón natural por excelencia del sur santafesino.

Finalmente desde el municipio aclararon que actualmente el acceso al río para bañistas está autorizado sólo en la Reserva Natural, durante la temporada estival cuando hay guardavidas activos y destacaron que cuando no hay presencia de personal de cuidado, está prohibido.

>>Leer más: El carnaval a puro ritmo y espuma se adueñó el sábado de Granadero Baigorria

Noticias relacionadas
Marcelo Boschi era buscado desde el martes

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido desde el martes

el pulso toxico y la mortandad de peces en el carcarana: lo que el rio esta revelando

El pulso tóxico y la mortandad de peces en el Carcarañá: lo que el río está revelando

La masiva convocatoria reafirma el crecimiento sostenido del Carnaval en la Rotonda, que en su cuarta edición volvió a superar expectativas y consolidarse como un espacio de encuentro intergeneracional.

Más de siete mil personas festejaron el carnaval en General Lagos

La noche cerró con música, un ambiente impecable y la satisfacción de haber recuperado, una vez más, el espacio público para el encuentro y la celebración colectiva. 

El carnaval a puro ritmo y espuma se adueñó el sábado de Granadero Baigorria

Ver comentarios

Las más leídas

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Lo último

Baigorria se consolida como la ciudad con la costa natural más importante de la región

Baigorria se consolida como la ciudad con la costa natural más importante de la región

Una de cada dos personas enfrenta dificultades para sostener niveles estables de ingresos

Una de cada dos personas enfrenta dificultades para sostener niveles estables de ingresos

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino

El inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial y no hay pedidos de demolición

Tras el anuncio del cierre de La Parrillita de Don Alberto, crecieron rumores en el Pasaje Simeoni. El municipio confirmó que no hay ningún proyecto ingresado y que el inmueble no puede demolerse

El inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial y no hay pedidos de demolición

Por Nachi Saieg
La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte Suprema
Politica

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte Suprema

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados
La Ciudad

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Tres detenidos en allanamientos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario
Policiales

Tres detenidos en allanamientos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

Frank Kudelka: Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas
Ovación

Frank Kudelka: "Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas"

Sigue la saga de mensajes violentos y las atribuyen a facciones residuales de bandas que tienen a los líderes presos
Policiales

Sigue la saga de mensajes violentos y las atribuyen a facciones "residuales" de bandas que tienen a los líderes presos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Sobre llovido, mojado: Newells se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Sobre llovido, mojado: Newell's se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Ovación
Newells, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar
OVACIÓN

Newell's, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Newells, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Newell's, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

Frank Kudelka: Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas

Frank Kudelka: "Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas"

Policiales
Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino
Policiales

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino

Tres detenidos en allanamientos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

Tres detenidos en allanamientos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

Sigue la saga de mensajes violentos y las atribuyen a facciones residuales de bandas que tienen a los líderes presos

Sigue la saga de mensajes violentos y las atribuyen a facciones "residuales" de bandas que tienen a los líderes presos

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el asesinato de una feriante

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el asesinato de una feriante

La Ciudad
El inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial y no hay pedidos de demolición

Por Nachi Saieg
La Ciudad

El inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial y no hay pedidos de demolición

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas
La Ciudad

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas

Rosarino multimillonario en el Quini 6: dónde se jugó una de las tarjetas ganadoras
Información General

Rosarino multimillonario en el Quini 6: dónde se jugó una de las tarjetas ganadoras

Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente
La Ciudad

Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez

Ley de Glaciares: brutal agresión de la policía contra un camarógrafo de A24 que cubría una manifestación
Información general

Ley de Glaciares: brutal agresión de la policía contra un camarógrafo de A24 que cubría una manifestación

Ley de Glaciares: detienen a ambientalistas que saltaron las rejas del Congreso para protestar
Política

Ley de Glaciares: detienen a ambientalistas que saltaron las rejas del Congreso para protestar

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta
LA CIUDAD

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo
POLICIALES

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

La Legislatura completa la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe
Politica

La Legislatura completa la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6
Información General

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima

Sobre llovido, mojado: Newells se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados
Ovación

Sobre llovido, mojado: Newell's se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario
La Ciudad

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras
Policiales

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía
POLICIALES

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario
Policiales

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario