¿Por qué aparecen pumas cada vez más seguido en Funes y Roldán?

Consultado sobre los motivos de las apariciones de pumas en zonas urbanas , el referente del refugio MundoAparte, Franco Peruggino, contó a La Capital que actualmente los pumas no tienen “nicho ecológico” ya que están “totalmente acorralados por la agricultura ”. Amplió: “La frontera agrícola-ganadera se movió tanto que todos los montes en donde ellos cazaban hoy son campos de soja. Y soja no van a comer”.

La hembra puma enseña a cazar a sus crías matando varios ejemplares que son blanco de depredación en una sola noche, según explicó Peruggino, no para comer sino para que los cachorros practiquen e incorporen el hábito. Es puro instinto animal. Sin los animales mencionados, reemplazados por ganado, el puma entra en un proceso que lo enfrenta permanentemente con los productores ganaderos.

>> Leer más: Funes: alerta por el avistamiento de un puma en el casco urbano

“La naturaleza es así”, manifestó el referente, y aclaró que “la naturaleza de los pumas” no es enseñarle a cazar a sus cachorros con vacas: “Para un puma, comerse una vaca es imposible y es un esfuerzo enorme matar un animal más grande que uno. Ellos comían presas más chicas. Pero como ahora no hay, no les queda opción”.

“El productor que mata a una hembra, no mata a los cachorros. A los días los encuentra, se los lleva a la estancia y los cría como gatitos. Pero 2 o 3 meses después, cuando no los puede tener más, los pumas quedan condenados al cautiverio porque la madre no está para enseñarles a cazar, porque no conocen a otros de su especie y porque se crían entre humanos”, completó.

>> Leer más: Un puma suelto en el centro de Roldán fue atrapado y murió producto del estrés

Según el Sistema de Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales, los pumas son víctimas del mascotismo ya que se cría de cachorro y luego se convierte en un potencial peligro.